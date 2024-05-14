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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MAYIS 2024 SALI - YIL: 55

İncitme ebeveyni

Mehmet KOVANCI
14 Mayıs 2024, Salı
ŞİİR

Sebeb-i vücudun annen ve baban.

Bunlar elbet değil evlada yaban.

Senin sevincindir sevinçtir her an

Seninle üzülür onlar her zaman.

 

Sen onlara muhtaç olduğun zaman

Gece gündüz demez hazırdır heman.

Senin için verirler gerekirse can.

Bu fedakârlığı unutma bir an.

 

Onlar seni görür daima çocuk.

Onlar sebebiyle görürsün bolluk.

Rızalarını al açılır ufuk.

Ana baba hakkı çok büyük hukuk.

 

Muhtaç olduğunda yardımına koş.

Onları daima tutmalısın hoş.

Hoşnut edemezsen akıbet nahoş.

Dünyada mal mülkün faydasız ve boş.

 

Onları incitme buna et dikkat.

Öf bile demezsen sevaplar kat kat.

Dünyada ve ukbada edersin rahat.

Rabbimin vadi var cennettir fiyat.

 

Sakın azarlama onları sakın.

Güzel söz söyleyin edebi takın.

Merhamet etmeye şüphesiz bakın.

Sevaplar gelecek hep akın akın.

 

Ebeveyne edin daima hürmet.

Onlara ediniz samimi hizmet.

Kalplerini her an daim hoşnut et.

Rızalarını al gelsin bereket.

 

Hürmet etmez isen ebeveynine.

Çocukların sana bakmazlar yine.

Çok ağır bir yüktür elbet sinene.

Her halin olmalı uygun dinine.

 

İnsan bozması bir canavar olma.

Anne ve babanın ahını alma.

Yolculuk berdevam geride kalma.

Ah ne yaptım diye saç başın yolma.

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