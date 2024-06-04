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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 HAZİRAN 2024 SALI - YIL: 55

Delail-i İlahi'den Bir Katre

Mehmet KOVANCI
04 Haziran 2024, Salı
ŞİİR

Delail-i ilahi la yuhsa vela yuad.

Birkaç numunesini edebiliriz tadat

Hem nefse hem şeytana daim atmalı tokat.

İmanda ve İslam’da edilmeli sebat.

               

Herkesin yüzüne bak hep birbirine benzer.

Alamet-i farika, her yüzü ayrı bezer.

Bu benzerlik içinde benzemezlik farkeder.

Akıllı olan kimse bu hikmeti fehmeder.

 

Vahidiyet mührünü vurdu insan yüzüne.

Bakmalısın elbette Ehadiyet mührüne.

Samediyet isminin bak gör tecellisine.

Allah-u Ekber deyip git şükür secdesine

 

Tutmak için el verdi bu ilahi hediye.

Rabbim sana el verdi ne içindir ne diye.

Kullanma ellerini haram olan işlerde.

Elini kullanırsın helal olan yerlerde.

 

Parmaklarına bakıp düşünsen üzerine.

Kimsenin parmak izi benzemez birbirine.

En faydalı şekilde lütfetti hepimize.

Şükürle mukabele edelim Rabbimize.

 

Ayak verdi lütfundan bu ne büyük ikramdır.

Dosdoğru yolda kullan ayaklar O’na ramdır.

Bunun dışında olan yürüyüşler haramdır.

Sonucunu düşünen adım atan adamdır.

 

Denizden bir katrecik göstermeye çalıştık.

Tesadüf ve tabiat, sebebleri hep aştık.

Mana-yı harfi ile tefekküre alıştık.

İman-ı tahkikiye bu şekilde ulaştık.

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