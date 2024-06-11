ŞİİR

Düşmeye gör bir kere elinden tutan olmaz. Yanından geçer gider kim bu diyerek bakmaz. İyi gün dostu çoktur, kötü gün dostu pek az. Aklının köşesine bunu böyle hemen yaz. Dostum diyenin çoğu menfaatinin dostu. Menfaat bittiği an bırakır dostluk postu. Bu zaman dostsuz zaman gerçek dostu bulmak zor Düşünce uzaklaşıp sana bakar elbet hor. Sen fena olsan bile seni terk etmeyendir. Seni o kötü halde bırakıp gitmeyendir. İşte gerçek dostun bu, gerisi fasa fiso. Kara günde dost olan ötesi hep fiyasko. Nice dost sandıkların düştüğün zaman yere. Selam sabahı keser üzülmez zerre bile. Günler geçip gittikçe tanırsın dost düşmanı. Kuzu postunda bir kurt, hayatında bir anı. Nice dost bildiklerin atar seni ateşe. Pişmanlık fayda vermez kalmaz sen de hiç neşe. Her yüzüne güleni bu dostumdur deme hiç. İyi ve kötü günde yanındaysa onu seç.

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