Nefsine uyma sakın

ŞİİR

Nefis işler kabahat. Nefsine batar rahat. Halleri hep vukuat. Sonuçta olur bedbaht. Şerde etmeyin inat Günahların katbekat Şeriat çizmiştir hat. Cehennem olur hayat. Nefse çekersen şah mat. Sevaplar gelir kat kat. İmanın hazzını tat. Rahatla kabrinde yat. Şerde durma hemen kaç Etrafına nurlar saç. İman başında bir taç. İnsan kulluğa muhtaç. İnsan aciz ve fakir. Her şey insana teshir. Alem sana nimettir. Bunu yapan rabbimdir. İnsan her şeye muhtaç. Giderilir ihtiyaç. Benlikten daima kaç. Kulluk başında bir taç.

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