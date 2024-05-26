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26 MAYIS 2024 PAZAR - YIL: 55

Yaşlanmak güzeldir

Mehmet KOVANCI
26 Mayıs 2024, Pazar
ŞİİR

Yaşlandıkça kişi eder tekâmül.  

Her yeni bir yaşa girmekse ödül.

Hislerden arınıp ol akıllı kul.

Yaşlılık tecrübe veren bir okul.

 

Her sene birikir sende tecrübe.

Hataları görüp edersin tövbe.

İlim ve irfanın gelişir böyle.

Yaşlanmak faydalı bakarsan öyle.

 

Hislerden arınıp yapmazsın yanlış.

Tecrübe ve akıl doğru bir bakış.

Seyyiatta değil hayırda yarış.

İhtiyarlık ile hiç durma barış.

 

Yaşlandım diyerek üzülme sakın.

Hislerden arınıp Hakka ol yakın.

Gençlerden elbette olmalı farkın.

Yaşlının duası makbuldür alın.

 

Girdiğin yeni yaş, hayra vesile.

Nur davasında ol istikametle.

Hayırlı ömürler temennisiyle.

Risale-i Nurla hem hal ol yine.

 

İmanlı yaşlılık güzeldir güzel.

Hakka intisabın özeldir özel.

Masivaya değil Hakka bağla bel.

Böyle yaşar isen çok güzel ecel

 

Gençlik ayrı nimet yaşlılık nimet.

Her ikisine de daima şükret.

Hikmetini düşün etme şikâyet.

Bu can emanettir doğru teslim et.

 

Kelime-i tevhid olsun son sözün.

Cennet-ül Firdevs’te olmalı gözün.

Bunlar için Hakka dönmeli özün.

Sırattan geçince gülmeli yüzün.

 

Her aldığın nefes düşün son nefes.

Her verdiğin nefes düşün son nefes.

Böyle yaşar isen hayat çok enfes.

Dersen Allah bes ve gayrı heves.

 

Yaşlanınca hisler durulur artık.

Nefs-i emareden gerçekten bıktık.

Masivayı artık kaldırıp attık.

Hakka itaatin zevkini tattık

 

Hayır duaların almaya bakın.

Beddualarını almaktan sakın.

Ehl-i dünyadan da olmalı farkın.

Bereketle dolar evin ve barkın.

 

Yaşlıyı incitme buna et dikkat.

Öf bile demezsen sevaplar kat kat.

Rabbimin vadi var cennettir fiyat.

Dünyada ve ukbada edersin rahat.

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