Yalancı şöhret

Son günlerde sosyal medyada ve bazı sanat yerlerinde kanuna aykırı ve yasak durumlar yaşanmaktadır.

Bazı kurum ve kuruluşlardaki bürokrat, sanatçı ve görevli kişilerin görevleri ile ilgili su-i istimalleri görülmektedir. Bu kişiler sosyal medya aracılığıyla gayr-ı ahlâkî davranışlara sürüklenmektedirler. Burada en önemli hakikat özgürlük sınırları aşılmış, manevî boşluk, iman zafiyet görülmektedir.

Son günlerde ülkemizde bazı spor kulüplerinde 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlar düzenlemesi hakkında kanuna muhalefetten bazı yönetici ve futbolcuların bahis oynadıklarından dolayı soruşturma ve hukukî süreç devam etmektedir.

Yine sosyal medyada bazı sanatçı ve TV görevlilerinde uyuşturu kullamı tespit edilmiş. Bunlarla ilgili soruşturma ve hukukî süreç devam etmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketler üzerinden hayali ticaretle yaklaşık 7 milyar lira değerinde sahte fatura düzenledikleri gerekçesiyle, aralarında 26 malî müşavirin olduğu 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

İşte yukarıda bazı kuruluşlardaki görevli kişilerin menfî hal ve hareketlerinin temelinde manevî boşluk ve ahlâk zayıflığı vardır. Makam veya bir görev almak için birçok diyet ödüyorlar. Bu da kolay hazmedilmiyor.

Bu olumsuz durumların çaresi ”Hakikî zevk ve elemesiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur. Yoksa dünyevî bir lezzette çok elemler var. Bir üzüm tanesi yedirir, on tokat vurur, hayatın lezzetini kaçırır” (1) tespitidir.

Dipnot:

1- Sözler, On Üçüncü Söz.