ŞİİR

Hizmetin olmasın, yalnız fâniye. Bâkî âlem için emek gerekir. Zâkiran vasfını her an, saniye, Ara vermeksizin, sürmek gerekir. Var oluşa mazhar, koca kâinat. İstersen dünyevî, uhrevî hayat. Aklında, dilinde bulunsun salat. İbadet taatı, sevmek gerekir. Madem ki geçici, gurbet sayılır. Fazla uzun sürmez, sonu eğilir. Hakka yürümenin, günü de gelir. Akibet gerçeği, görmek gerekir. Nefsine kul olma, zarar ziyana, Girersin çıkılmaz, ağır figana. Hesap vermek için, hazır divana. Sorulara cevap, vermek gerekir. Makbul olsun duam, aman dileme. Hoşnutsa camia, bu son eyleme, Sonunda ihtiyaç, güzel amele, Yolculuk hırkası, örmek gerekir. Mehmet YEŞİLKAYA

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