Çoğu insan için sahnede olmak âdeta bir kâbustur. Daha az insan için ise sahne harika bir yerdir.

Orada olmaktan mutluluk duyarlar. Burada kastettiğim sadece sahnede şarkı söylemek veya tiyatro yapmak değil. Birçok sebepten dolayı insanlar sahnede olabilirler. Konferans vermek, panelde konuşmacı olmak, sunucu olmak, vs. bunlardan bazıları.

Sahneyi kendinize yakıştırmalısınız. Bazı insanlar bunu sahne karizması olmalı diye tanımlarlar. Sahneye, sizi daha önce hiç görmemiş bir topluluğun önüne çıktığınızda izleyicilerin sizden pozitif bir enerji alması gerekir. Bunu almazsa sahnede durduğunuz süre sizin için oldukça zor geçebilir. Sahne karizmasını biraz açarsak sahnedeki kişinin varlığı, güveni, enerjisi, ses tonu, beden dili, izleyici ile iletişim kurma yeteneği ve performansıdır.

Gülümseyerek sahneye çıkmakta fayda var. Hatta bir hikâye ile başlamak hikâyeyi yarım bırakıp konuya girmek konuşmanın sonunda hikâyeyi tamamlayacağınızı söylemek izleyenleri dinamik tutar. İzleyicinin dikkatini çekmeyi sağlamalısınız, izleyenler ile göz teması kurmalısınız. Konu meslekî ve ağır bir konu ise konuşmacı daha dinamik olmalıdır. Seyircinin dikkati dağıldığı anda ortamı bir fıkra ile veya bir espri ile dikkatleri toplayabilirsiniz. Oturarak metin okumaktan kesinlikle kaçınmalısınız. Ayakta ayarında dolaşarak konuşmalısınız. Bu sizin konuya hâkim olduğunuzu gösterir.

Kendinize güvenmelisiniz. Hatalı bir kelime söylersem endişesi yersizdir. Söyleyebilirsiniz. Hemen arkasından abartılı bir şekilde kelimeyi düzelterek aslında hatayı kasıtlı yapmış gibi bir intiba bırakmaya çalışabilirsiniz. Bu hareket izleyiciye sempatik gelebilir ve gülüşmeler ile dikkati üstünüze tekrar çekebilirsiniz..

Genellikle artık kulak mikrofonları kullanıldığı için eller boşta kalmaktadır. Sahnede olanlar için elleri nereye koyacağını bilememek en büyük sıkıntılardan birisidir. Sahneye çıkarken izleyici sizi saçınızdan itibaren ayakkabılarınıza kadar inceler, taktığınız kravatın renginin takım elbise ve gömleğiniz ile uyumlu olup olmadığına karar verir. Omuzlarınızın dik veya çökük olması, gergin veya serbest olması kollarınızın ve ellerinizin durumu konuşma için hazır olup olmadığınızın mesajını izleyiciye verir… Ellerinizi ceplerinize sokmadan abartılı olmayan hareketlerle kontrol altında tutmalısınız. Açık avuç içlerini izleyici görürse bu sizin için artı puandır.

