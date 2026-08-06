ŞİİR

Geldim, gördüm, nefeslendim, Beklemeden gidiyorum. Oysa ne çok heveslendim, Yerleşmeden gidiyorum. Güya malı ben kazandım, Yolunda ömür harcadım, Zerresini alamadım, Ellerim boş gidiyorum. Evlatlarım vardı benim, Akraba, dost ve de eşim, Nerde hani makam, mevkim? Boynu bükük gidiyorum. Saç dökülmüş gücüm yitmiş, Gözlerimin feri gitmiş, Dizlerimde derman bitmiş, Ağır aksak gidiyorum. Havf ve recâ arasında, Gel gitlerin ortasında, Gâh orada gâh burada, Yapayalnız gidiyorum. Hazzım pek az bu diyarda, Çok olacak o dünyada, Affı şahaneden maada, İstemeden gidiyorum. Nefsin inadından bıktım, Hilesini bile yaktım, Hakikate doğru aktım, Duramadan gidiyorum. Dayandıysam O'na eğer, Şefaati ol Peygamber, Başka ne gam ne de keder, Sızlanmadan gidiyorum.

Okunma Sayısı: 256

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.