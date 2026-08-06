Zalimlerin planları ve açlık

Neredeyse 2026 yılı da geride kalacak ve dünyada halen bazı ülkelerde “açlık çekenler” var. Bu durum, bu bilgi, bu haber insanlığın öldüğü anlamına gelmez mi?

Yeteri kadar gıda temin edilemediği için açlık çeken çocuklar söz konusu olduğunda ekseriyetle Afrika ülkeleri akla gelir. Ancak “ekmek” bulamayan insanların yaşadığı başka ülkeler de var. Bunlardan biri, yarım asırdan fazladır savaş ve işgalle karşı karşıya kalan Afganistan’dır.

Birleşmiş Milletler Gıda Programı, fonlardaki kesintiler sebebiyle Afganistan’da açlık probleminin kontrolden çıktığı uyarısı yapmış. Açıklamaya göre akut beslenme yetersizliği özellikle bebekler için büyük risk oluşturuyormuş.

İlgili habere göre BM Dünya Gıda Programı Afganistan Direktörü John Aylieff, Cenevre’deki gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık merkezlerine getirilen çocukların sayısının hızla arttığını belirterek “Ne yazık ki çok büyük bir kısmı kurtarılmaları için artık çok geç bir aşamada getiriliyor” demiş. (dw.com/tr, 4 Ağustos 2026)

Afganistan’daki beslenme krizinin “kontrolden çıkmakta olduğunu” hatırlatan Aylieff, “Bu kriz her geçen gün daha da kötüleşiyor ve trajik olan şu ki, bunu durduracak imkânlara sahip değiliz” diye konuşmuş.

BM verilerine göre çocuklarda görülen ve yetersiz beslenmenin en tehlikeli türü olarak kabul edilen ağır zayıflık (wasting), ülkenin üçte birindeki vilayetlerde artık kritik seviyeye ulaşmış durumda. Aylieff, özellikle iki yaşın altındaki çocukların büyük risk altında olduğunu söylemiş.

BM yetkilisinin aktardığı verilere göre, Dünya Gıda Programı’nın bu yıl elindeki kaynaklar yalnızca akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan her yedi kadından ve her yedi çocuktan birine yardım etmeye yetecek düzeyde. Aylieff, sağlık merkezlerine başvuran yedi vakadan altısının geri çevrilmek zorunda kalındığını belirterek “Yetersiz beslenen bebeklerin cılız ağlama sesleri Afganistan’daki kliniklerde yankılanıyor” demiş.

BM yetkilisine göre, yardım fonlarındaki ciddî kesintilerin yanı sıra çatışmalar, ticaretin aksaması ve özellikle İran ile Pakistan’dan sınır dışılar da akut yetersiz beslenmenin benzeri görülmemiş boyutlara ulaşmasında etkili oluyor.

BM verilerine göre şu anda Afganistan’da yaklaşık 14 milyon kişi akut açlıkla mücadele ediyor. BM, önümüzdeki altı ay içinde ülkedeki akut gıda sıkıntısını kontrol altına alabilmek için ek 540 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirmiş.

Elbette açlık çeken başka ülkeler de vardır, ancak Afganistan’daki açlık için yapılacak 540 milyon ek yardımın çare olabileceği açıklanmış. Peki, hür dünya ve insanlık için 450 milyon dolar para mıdır?

İnsaflı ve zengin insanlar devreye girse ve gerçekten sadece Afganistan’daki değil, bütün dünyadaki açlığı sona erdirmek mümkündür. İstense olur, açlık bir problem olarak devam ediyorsa demek ki açlığın sona ermesi istenmiyor... Acaba zalimler bu yolla nasıl bir plan uygulamış oluyor?