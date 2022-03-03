YENİ ASYA’nın vazifesi

Risale-i Nur’un naşir-i efkârı olan Yeni Asya’nın, kuruluşundan bu güne kadar muhtelif baskı, dayatma, kapatma vb sıkıntılara karşı mücadelesi ve galip gelmesi, inayet altında olduğuna işarettir.

Yeni Asya sefine-i Nuh gibi dinî, içtimaî, siyasî ve ferdî dalgalanmalardan istikametle kurtulmaya vesiledir. Yeni Asya’nın yazar ve çizerleri, Risale-i Nur sandukçasından aldıkları hazineleri, zamanın ilcaatına uygun bakış açısıyla, okuyucuların idrakine sunup, farklı, yeni ufuklar açılmasına vesile oluyorlar. (Allah razı olsun) Yeni Asya hakikatlerin anlaşılmasında rehber olduğu gibi güncel haberleri Risale-i Nur hakikatleri ile yorumlamasıyla her daim başvurulacak kaynak hükmündedir. Yeni Asya matbuat lisanı ile vazifesine devam etmekte. Yeni Asya, Risale-i Nur’un maksadı olan İ’lâ-yı Kelimetullahı ve Kur’ân’ın emri olan emr-i bil marufu, bütün yayın organları ve iletişim araçları ile ifa etmeye niyetlidir. İçtimaî hayatta, hak, hukuk noktasında yapamadığımız duruşu, Yeni Asya şahs-ı manevî adına yerine getirmekle, üzerimizdeki sorumluluğu almaktadır. Yeni Asya “Amelinizde rıza-i İlâhî olmalı” düsturunu esas aldığından, bu kuvvetle bugünlere geldi, kıyamete kadar da devam edecektir. Rabbim muhafaza ve muvaffak etsin inşallah...

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