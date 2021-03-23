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23 MART 2021 SALI - YIL: 52

Zamanın Bedi’si

Meral DEMİRDÖĞMEZ
23 Mart 2021, Salı
Bediüzzaman Said Nursî. O’nu anlatmak veya anlatabilmek, kısır cümleler ile mümkün mü? Elbette değil.

Kendisi; Efendimiz’e (asm) ittibaen “İ’caz’ı Kur’ân’ı beyan et” emrine imtisal ederek; İslâmiyet, iman ve Kur’ân hizmetinde hayatını feda etmiştir.

Hiçbir dünyevî rahatlık düşünmediği gibi gerektiğinde ahiretini de feda edeceğini beyan etmiştir.

Çeşitli hadiseler, şiddetli tazyikat, hücumlar, sürgünler onu vazifesinde geri bırakmadığı gibi azamî ihlâs, azamî sadâkat, azamî fedakârlık göstermiştir.

Hz. İmam-ı Ali (ra) Kaside-i Celcelütiyesi’nde işaret ettiği Risale-i Nur’un meslek esası da; azamî ihlâs, sadâkat, fedakârlık olması sebebiyle, vazifesini ifa etmekte şahsını değil, Risale-i Nur’un şahs-ı manevisini nazara vermiştir.

Talebelerine de zamanın hadisatlarına karşı istikamette kalabilmeleri için bu esaslara riayet etmenin lüzumunu, Risale-i Nur esaslarının kurtuluş için yegâne çare olduğunu, Hakikat-i İslâmiyenin ve esasat-ı Sünnet-i Seniyye’nin muhafaza edilmesinin aslî vazife olduğunu, Kur’ân’dan aldığı muazzam hakikatleri, İslâmiyet’in sırr-ı esası olan ihlâs ve Rıza-i İlâhiyi, lisan-ı hali ve harekâtı ile ders vermiştir.

“Rıza-i İlâhiden başka fıtrî vazife-i ilmiyenin sevkiyle yalnız ve yalnız imana hizmet hususu bana gösterildi. Bu keşmekeş dünyasında, imanı kurtaracak ve muannitlere kat’i kanaat verecek bir tarzda, bir Kur’ân dersi vermek lâzımdır ki, küfr-ü mutlakı ve mütemerrit ve inatçı dalâleti kırsın, herkese kat-i kanaat verebilsin” (Emirdağ Lâhikası) ifadesinden anlaşıldığı gibi, iman hizmetini maddî manevî menfaat gözetmeden, Rıza-i İlâhî ve emr-i İlâhî olduğu için yapmayı esas almış ve teşvik etmiştir.

Hizmet-i imaniyenin herşeyin üstünde bir esas gaye olduğunu, ehemmiyetini de şu ifadelerle izah etmiştir:

“Zaman iman kurtarma zamanıdır. Çünkü bu zaman eski zaman gibi değildir. Eski zamanda imanı kurtaran on el varsa, şimdi bire inmiş. İmansızlığa sevk eden sebepler eskiden on ise şimdi yüze çıkmış. İşte böyle bir zaman da imana hizmet için, dünyaya el atmadım, dünyayı terk ettim.” (Sözler)

“Risale-i Nur’la Kur’ân’a ve imana hizmet etmenin kudsiyet ve büyüklüğünü anladıkça, dünya da iken sizleri Cennete dâvet etseler, böyle mukaddes bir vazifeyi, böyle ulvî bir saadeti şimdi bırakıp, gitmek istemeyeceksiniz.”

“Eğer Şeyh Abdulkadir Geylani (ra) ve Şah-ı Nakşibend (ra) ve İmam-ı Rabbani (ra) gibi zatlar bu zaman da olsaydılar, bütün himmetlerini, hakaik-ı imaniyenin ve akaid-i İslâmiyenin takviyesine sarf edeceklerdi. Çünkü saadet-i ebediyyenin medarı onlardır.” (Emirdağ Lâhikası)

Zamanın Bedi’si, ömrü boyunca müsbet hareket etmeyi ve “Bir adamın hatasıyla başkaları mesul olamaz”, düsturunu; ”Biz müsbet hareket etmeye mecburuz. Elimizde Nur var, siyaset topuzu yok. Yüz elimizde olsa, ancak Nur’a kâfi gelir” der, talebelerine de müsbet hareket etmeyi vasiyet eder.

Zalim hükümdarlara ve kumandanlara ölümü göğüsleyerek, hakikati tebliğ etmesi, dinsizlik kuvvetine karşı iman ve Kur’ân hakikatlerini, kendini feda eder derecede neşretmesi, ”Eğer başımdaki saçlarım adedince başlarım bulunsa, hergün biri kesilse, hakikat-i Kur’âniyeye feda olan bu başı zındıkaya ve küfr-ü mutlaka eğmem ve bu hizmeti imaniye ve Nuriyeden vazgeçmem ve geçemem,” (Şuâlar) ifadesi, neden zamanın Bedi’si olduğunun delilidir.

Yazılanlar, denizde damla.

Rabbim bizleri aziz Üstadımıza hakikî talebe etsin.

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