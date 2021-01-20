Bambu ve Rabbimizin Sanatı

Allah’ın her yarattığı bitkide olan, sanatın en uç noktaları bir bambuda toplanmıştı sanki.

Ve toprağı olmadan köklerini su ile besleyen bambu dalı, Rabbimizin sanatının ayrıntılarının somut bir örmeği gibiydi.

Her hafta mahallelerinde olan çiçek dükkânına gider ve yeni gelen çiçek ya da bitki çeşitlerini incelerdi. Yine gittiği günlerden birisinde ilk defa bambu bitkisini gördü. Kökleri suyun içersinde olan bu bitkinin değişik görünümü ve sopa gibi duruşu hemen dikkatleri üzerine çekiyordu. Çiçekli bitkilerin aksine yeşil tonlarından oluşan bambu, çiçekleri olmadan da güzel olunabilineceğinin en güzel örneğiydi.

O gün bambuyu alarak evine geldi ve çiçekçinin anlattığı gibi suyun içerisine koydu. Ne kadar ilginçti ki onun toprağı suydu. Bambu ile her göz göze geldiğinde aynı düşünce zihninde oluyordu. Rabbim ne kadar ince sanatlarla yaratıyordu.

Bir bambu deyip geçmemeli insan…

Toprağı su olan ve kökleri açıkta yaşayabilen, sanatını göstermek isteyen Cemal sahibi Rabbimizin sanatının en somut örneğidir aslında.

