İstanbul seçiminden üç gün önce sosyal medyada paylaştığım, “benzetirseniz benzetirler” şeklindeki cümlemizin tam karşılığı seçim sonrasında tam yerine oturdu.

Cümlemize yazılan yorumlar daha ziyade zahirî ve gerçek mânayı yansıtıyordu.

“Kim ki birini olmadığı birine benzetti, sonra bakıyorsun ki benzeten benzettiği gibi olmuş.”

“Men dakka dukka. Yani çalma kapıyı, çalarlar kapını..”

En çarpıcı olanı da hadis-i şerife dayanandı:

“Rasulûllah (asm), ‘cezalar amellerin cinsine göredir’ buyuruyor. Millete ‘illet-zillet’ diyenler, kendi ittifaklarını terör örgütünün desteklediğini dil sürçmesiyle dile getirdi. Allah (cc) öyle konuşturur işte...”

Neyse ki ifademizde mecazî olarak yerini alan “benzetme” kelimesinin gerçek manasını seçim sonucu gösterdi.

Şöyle ki:

Hiç alâkasız “Pontus”, “Yunan” benzetmelerini millet kökten reddederek, adayın asıl kimden olup kime benzediğini fiilen gösterdi. Yalan, yanlış, sırf tahkir ve tahrik dolu benzetmelerle halkın gözünden düşürülmesi hedeflenen aday, bilâkis halkın gözdesi oluverdi.

Menfî siyasetten başka bir alt yapısı bulunmayan mesnetsiz isnatlar geri teperek, sahiplerini mahçup ve mağlûp eden sebepler hanesine yazıldı.

Millet, kendisini hafife alanlara böylece haddini bildirdi. Yani bir güzel benzetti. “Benzetirseniz benzetirler” şeklindeki ifademiz de tam yerini bulmuş oldu.

Aslında mesele ne onun adının Ekrem olması, ne soyadının İmamoğlu olması, ne de partisiydi. Aslolan onun demokrat, hakça ve adil duruşu, temiz ve güzel üslûbu, mütebessim yüzü ve kucaklayıcı tavrıydı ve en önemlisi de toplumun bu hususlara olan iştahı ve ihtiyacıydı ki böyle bir neticeyi doğurdu. Ve böylece yeni bir dönem başlamış oldu. Korku duvarı yıkıldı.

Artık ayrılıkçı, öteleyici ve nefret yüklü söz ve tavırlara devam ederek siyaset yapacaklarını zannedenler giderek ve hızla düşüş kaydederken, muhaliflerinin de çok yorulmadan kazançlı çıkmalarını sağlayacaklar.

Böylece; demokratik, hür parlamenter sistemden, Bediüzzaman’ın da ifadesiyle meşrûtiyet-i meşrûa ve hürriyet-i şer’iyeden başka çıkış yolu olmadığını; girdikleri çıkmaz sokaklarda duvarlara toslaya toslaya göstermiş olacaklar..

HELÂL OLSUN!

Ey beni, bizi, gazetemizi İmamoğlu desteğiyle itham eden ve bunu bir “suç” gibi gösteren kardeşler!

Bizi böyle boş meşgalelere, kendinizi de haksızlığa daha fazla bulaştırmayın! Kardeşlik bağlarını kopma noktasına ulaştırmayın!

İnsanı insanla dalaştırmayın! Haksız yaygara ile suçu bastırma ve üstte kalma psikolojisinden vazgeçin.

Bunu kimseye yutturamazsınız!. Hedefinizi de tutturamazsınız!

İşte size bir söz...

Bu sözü göze alırsanız, başka söze gerek kalmaz!

Sözümüz şudur:

İmamoğlu’nu asıl kazandıran sizsiniz! Attığınız iftiralarla, yalanlarla, yaptığınız haksızlıklarla kamu vicdanında ona haklılık kazandıran sizsiniz!

31 Mart’tan 23 Haziran’a İmamoğlu’na 800.000 oy toplattıran sizsiniz!

Hani bilirsiniz, “es-sebebu ke’l-fail” sırrınca sebep olan yapan gibidir.

Helâl olsun size!

Milletin uyanmasına sebep olduğunuz için helâl olsun!

Helâl olsun! Helâl olsun!..