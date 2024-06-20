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20 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Bir kurban bayramına daha veda ederken

Mikail YAPRAK
20 Haziran 2024, Perşembe
Avusturya’daki vazifemizi tamamlayıp anayurdumuza avdet edince, köşemizin adı da değişmişti. O gün bugündür, yazılarımıza “GÜN/DEMLİK” köşemizde devam ediyoruz.

İçten gelen bir sâikle, “gün bu gündür, dem bu dem” demiştik. Bir anda “gün” ile “dem” bir araya gelince “gündem” olmuş, yazılar da “gün/demlik” oluvermişti. Araya giren çizgiyi de, “çay”ı çağrıştıran “demlik” hatırına saymıştık.

Avusturya’dan yazmayı da oradaki ulvî dâvanın hadimleri içindeki kalem erbabına havale etmiştik.

**

Bizim gündemimiz, gidişatın gündeminden uzaktır. Zira bu son gidişat düpedüz bir tuzaktır. Ruhu karartan, imana ve dine zarar veren kara perde kimine göre “ak”tır!

Dünya gündemi, ülke gündemi ve siyaset gündemi olur da; insanın ve insanlığın gündemi ve her insana ait bir gündem olamaz mı? Her insan tek başına bir âlem değil mi? Hatta dünyanın gündemini ve gidişatını değiştiren büyük insanlar, başta peygamberler tek başlarına meydana çıkıp dünyaya meydan okumadılar mı?

Mevlâna Hazretleri ne güzel demiş:

“Her gün bir yerden göçmek ne iyi..

Her gün bir yere konmak ne güzel..

Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş..

Dünle beraber gitti cancağızım..

Ne kadar söz varsa düne ait..

Şimdi yeni şeyler söylemek lâzım..”

**

Günü de, gündemi de en iyi bilen Rabbimizdir. Her an ve her lâhza gündemimizin nelerle dolu olmasını Kur’ân ve Sünnet belirlemiştir. Bu ilâhî ve ulvî gündemin en küçük bir meselesiyle, bütün dünyalıklar ve dünyalılar tartıya giremez.

Bu ilâhî ve mukaddes gündeme dalan bir mü’min, başını kaldırıp, dünya ehli olan dünyaperestlerin gündemine ve bilhassa siyasetin gündemine baktığı zaman dehşete düşüyor. Kıyamete çıkarılan dâvetiyeyi apaçık görüyor.

Havuz medyasından ve televizyondan uzak yaşayan bir mü’min, ara sıra ve kazara dönüp baktığı zaman bu menhus medyanın toplumu nasıl hipnoz ettiğini müşahade ediyor.

Göz göre göre yapılan dehşetli zulümlerin farkında olanlar, iman ve hidayet sırrıyla ancak dayanabilirken, hipnoz edilen güruhun kılı bile kıpırdamıyor.

İslâm beldelerinde; hele hele mübarek üç aylarda, mübarek bayramlarda bile Gazze’de sergilenen ve yamyamları bile hayrete düşüren dehşet arşı titretiyor.

Biz; su gibi aziz, zemzem gibi pâk ve gözyaşı gibi halisâne akarsak, ancak o zaman kanlar durur ve durulur. Yani; beşerin zalim eliyle, zulmen akıtılan, ya da kaderin fetvasıyla, istenilmeden, acıyla ve ıztırapla akan ve akıtılan kanlar..

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Ya Rab! Kâbe-i Muazzama, Hacer-ül Esved, Safa ve Merve, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevî, Mescid-i Kıbleteyn, Mescid-i Aksa, Ravza-i Mutahhara, Cebel-i Nur, Uhud, hülâsa Ahirzaman Nebîsinin (asm) ayak bastığı, el sürdüğü ve nazar ettiği her yer hürmetine, oralarda ve dünyanın her yerinde Senin rızan için kesilen kurbanlar hürmetine! İnsanları ıslah eyle, zalimleri mahveyle, mü’min ve müslümanlara zafer ihsan eyle!

Amin Amiin!

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