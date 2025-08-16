"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Nurs’taki huzur

Misbah ERATİLLA
16 Ağustos 2025, Cumartesi
Uzun yıllar önce ilk kez Nurs’a gitmiştim. O zamanlar yollar çok kötüydü, yol ayrımlarında yön levhaları yoktu.

Tahminî olarak ilerleyip Pervari’nin köylerine vardım. Yolu bulamayınca geceyi Tatvan’da geçirmek zorunda kaldım. Sonraki Nurs ziyaretimde ise büyük bir heyecanla köye geldim; her karış toprağını hasret ve sevgiyle gezdim. Köyü gezerken içimi saran huzur ve mutluluğu kelimelerle anlatmak zor. Köy çeşmesinin başında durup etrafı uzun uzun, zevkle seyrettim.

Nurs, iki dağ arasında kurulmuştu ve ortasından şirin bir dere akıyordu. Geçmiş yıllarda derenin taşması sonucu köyde ölümler ve taşkınlar yaşanmıştı. 28 yıl önce Nurs’a geldiğimde, Nur medresesinin dışında Bediüzzaman’ın hatırasını yaşatan herhangi bir çalışma yoktu.

Son gelişimde dört arkadaşla Batman’dan yola çıktık. Bitlis’in girişinde sağa sapıp Hizan’a doğru ilerledik. Yol boyunca karşılaştığımız muhteşem manzaralar, dağlar, ormanlar karşısında hayran kaldık. “Madem buraya kadar geldik, Hizan’ı da görelim,” dedik. Hizan çarşısında arabamızı park ettikten sonra eski çarşıyı gezdik. Çarşının sağ tarafında Bediüzzaman Camii’ni görünce yüzümüzde bir tebessüm belirdi. İsminin ilçede bir camiye verilmesi, onun manevî mirasının yaşatılması bizi mutlu etmişti.

Sonra Nurs’a doğru yolumuza devam ettik. Yol aldığımız her kilometrede, köyün il ve ilçeye ne kadar uzak olduğunu uzun uzun konuştuk. Birden 150 yıl önceki ulaşım şartlarını düşündüm. O zamanlar Nurs köylüleri ihtiyaçlarını il ve ilçeden nasıl karşılıyordu? Çocukken okumaya giden Bediüzzaman’ın o zorlu yolculuklarını hayal edince hayret etmemek mümkün değildi. Kışın yağan karlarla kapanan yollar, uzun kış mevsimi gözümün önüne geldi.

Nurs’un girişi, Karadeniz köylerini andırıyordu. Evler dağ eteklerine yapılmıştı, sık ağaçlar ve bahçeler tablo gibi göze hitap ediyordu. Arabadan indik ve yürümeye başladık. Kuş seslerinden başka ses yoktu, sokaklarda bir çocuk dahi göremedim. Önce daha önce gittiğim medreseye uğradım. Medresede o gün misafir yoktu. Öğle namazımızı kıldık. Batman’dan gelirken sıcaktan yanarken, medresede yarım saat olmadan üşümeye başladım. Üzerime bir şeyler aldım ve arkadaşlarla birlikte Bediüzzaman’ın doğup büyüdüğü, teneffüs ettiği sokaklarda yürüdüm.

Her adımda sanki Bediüzzaman yanımdaymış gibi hissettim. Risale-i Nur’dan pasajlar gözümde canlandı. Ceviz ağaçlarına bakarken onun Abdulkadir Geylânî (ks) ile ilgili sözleri aklıma geldi. Bediüzzaman’ın huzur ve mutluluk dolu çocukluk yıllarını tüm benliğimle hissederken birden üzerime bir ağırlık çöktü. Patika yolun sonunda gönlümü huzura gark eden bir manzarayla karşılaştım.

Nurs’ta mutlu bir çocukluk yaşayan bir çocuğun havasını hissettim. Her ağaçta, her çiçekte gönlüme yayılan bir huzur vardı. Nurs, Bediüzzaman ağacının çekirdeğini yeşerten topraklardı. Sofi Mirza’nın helal lokmasıyla büyüttüğü, Nuriye Ana’nın şefkatiyle verdiği fıtrî ders sanki kulağıma fısıldandı. O günlere gittim. Bediüzzaman’ın Nurs’tan Bitlis’e, Van’a yaya olarak gittiği yollar gözümde canlandı. Sonra Nurs’tan dünyaya seslenen Bediüzzaman’ın eserlerinin 190 ülkede, 70 dile çevrildiğini düşünerek hayranlıkla “Maşallah, barekallah,” dedim.

Bediüzzaman’ı daha iyi anlamak için Nurs’a gitmiş, onun izinde Nurs sokaklarında yürümüştüm. O Nur tohumunun bu topraklardan dünyaya nasıl yayıldığını yerinde görmek beni derin düşüncelere sevk etti.

Okunma Sayısı: 249
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump-Putin görüşmesi 3 saat sürdü: ''Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır''

    Sıcak hava hafta sonu da devam edecek

    Gözler Alaska'daki kritik zirvede

    Filistinliler yeni bir "Nekbe" felaketiyle karşı karşıya

    Danimarka'da tren raydan çıktı: Çok sayıda yaralı var

    Almanlar: Filistin resmen tanınsın

    İsrail’e meydan okudular

    Nobel ödüllü isimlerden “Gazze” mektubu

    Aydın, Çerçioğlu'na tepkili

    İİT’den sert tepki

    Bu teklif alın terini yok saymaktır - 1 günlük iş bırakma kararı

    AB’den işgal kararına tepki

    Trump: Gazetecilerin Gazze’ye girişine izin verilsin

    Gazze'deki Nasır Hastanesi İsrail saldırısı sonrası kanalizasyon suları altında kaldı

    Almanların yüzde 60'ı: Filistin Devleti resmen tanınsın

    Yunanistan'daki yangınlarından 100 bin dönüm alan etkilendi

    Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı

    'Gazze'deki açlıktan ölüm haberleri ''sıradan bir olay'' haline geldi'

    Beggara aşiretinden, terör örgütü PKK/YPG’ye karşı mücadele çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Gözler Alaska'daki kritik zirvede
    Genel

    Filistinliler yeni bir "Nekbe" felaketiyle karşı karşıya
    Genel

    Risale-i Nurlar, gençlerin keşfetmesi gereken bir hazine
    Genel

    Sıcak hava hafta sonu da devam edecek
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump-Putin görüşmesi 3 saat sürdü: ''Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır''

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.