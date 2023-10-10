"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2023 SALI - YIL: 54

Bir tatil ne kadar sürer?

Muhammed Emin Cevheri
10 Ekim 2023, Salı
Bir tatil ne kadar sürer?

Benim en uzun tatilim yaklaşık dört ay sürdü. 16 Temmuz-1 Ekim 2023 tarihleri arasında Samsun, Çorum, Isparta (Barla) ve Ordu illerinde geçen, hatıralarla dolu bir tatil dönemi oldu. Urfalı olmam hasebiyle arada kültürel farklılıklar bariz bir şekilde görülüyordu. Havası, ovası, taşı, toprağı, ‘aş’ı, çorbası aynı olmasa da muhabbetleri, misafirperverlikleri, dilleri, fikirleri, gülmeleri, ağlamaları aynıydı; bizi bizden ayıracak hiçbir fark yoktu. Üstadın da, “Hâlık’ınız bir, Malik’iniz bir, Ma’bud’unuz bir, Râzık’ınız bir; bir, bir, bine kadar bir, bir. Hem peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir; bir, bir, yüze kadar bir, bir. Sonra, köyünüz bir, devletiniz bir, memleketimiz bir; ona kadar bir, bir.” dediği gibi.

Bu uzun seyahatin bende hem maddi hem de manevi birçok kazanımı oldu. En büyük öğretisi ise, manevi anlamda “Tevekkeltü alâllah” diyip yola çıkanın yolda kalmadığı oldu. Çünkü Allah kendisine güvenip yola çıkanı yolda koymayacağını âyetlerinde çokça ifade etmişti, koymadı da.

İlk ve son durağım Samsun

Birbirinden değerli ağabeyleri ve kardeşleri tanıma fırsatını bulduğum Samsun’da yetişkinler okuma programına da iştirak ettim. Yaşlarından dolayı istifadeli hatıratlarını dinleme ve Risale-i Nur’a farklı pencerelerden bakma fırsatını yakaladım. Samsun’da en çok dikkatimi çeken husus sosyolojik yapısıydı: Karadeniz bölgesinde olmasına rağmen, bulunduğu bölgeden farklı olarak insanlarının daha demokrat ve hürriyetperver olmalarıydı.

İkinci durağım Isparta (Barla)

Samsun’dan sonra Barla’ya Risale-i Nur Müfredat Çalışması için gitmiştim. Bu çalışma sayesinde, Risale-i Nur’a öğretim tekniklerini uyarlayarak, anlama ve kavrama noktasında yeni boyut kazandırıldı. Çalışmanın yanında, Üstad’ın kaldığı ve Risale-i Nur’un büyük kısmının yazıldığı mübarek beldeyi görme ve orada hizmet etme fırsatını yakaladım. Mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri.

Üçüncü durağım Çorum

Barla’dan ani bir dönüş ile Çorum’a geldim. Gelme sebebim ise, artık geleneksel hâle gelen, 50 senelik geçmişi bulunan ‘Kargı Yaylası Pikniği’ydi. Üç gün erken Çorum’a gittim ki hem dershanede kalan kardeşlerle vakit geçireyim hem de piknik hazırlıklarına katılayım. Piknik hazırlıkları için geceden mekan yerine geldik. Daha önce, “Haydi çadırını ve Risaleni al da gel” sloganıyla orada kamp yapan ağabeylerin ve kardeşlerin de son gecelerine ortak olduk. Gece boyunca uyuyamadım. Yıldızların âşikârâne parıltısı ve gecenin hikmetli karanlığı ve sırra mütevellit hâli beni tefekküre sürükledi. Sabah namazından sonra hazırlıklara başladık ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen ağabeyleri ve kardeşleri ağırladık. Piknik muhabbetlerle dolu dolu geçti.

Dördüncü durağım Ordu

Tatilimin yarısı burada geçti. Daha önceden, arkadaşıma, kendilerine ait olan fındık bahçesinde beraber olacağımıza dair söz vermiştim. Çorum’u daha önce gezdiğim için hemen Ordu’ya geçtim. Hem daha fazla gezmeye zaman ayırmak, oradaki ağabeylerle ve kardeşlerle tanışma fırsatını yakalamak hem de Ordu ziyaretim planlı olduğu için yaz okulu sınav yerimi Ordu olarak seçmiştim. Sınavdan dolayı Ordu Merkez’de çokça gezdim. Sınavdan sonra Kumru taraflarında, kardeşlerin kendi aralarında İbrahim Yasir Teğiş kardeşin ev sahipliği yaptığı okuma programına da iştirak ettim. Okuma programından sonra Fatsa’ya da biraz zaman ayırdıktan sonra Ünye’ye geçtim. Ünye’de fındık toplarken birçok yeni insanlar tanıdım. Oradaki insanların misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ordu’da beni en çok etkileyen şey, tefekkür ettiren manzaraları oldu, mutlaka görün derim. 

Son durak Samsun

Ordu’da uzun bir mesai harcadıktan sonra Samsun’a tekrar uğramak istedim. Tevafuk ki “Karadeniz 8. Kitap Fuarı”na denk geldim. Yeni Asya’mızın standına kısa bir ziyaretten sonra tatilimi sonlandırdım.

Okunma Sayısı: 359
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail’le normalleşme şimdilik rafa kalkabilir

    Dış destek İsrail’i daha da azdırıyor

    Camileri de vuruyor

    Ateşkes çağrısı yaptığı paylaşımını sildi

    İsrail ordusu Gazze sınırına yığınak yapıyor

    ABD: İran’ın rolü için delil yok

    Kendi askerlerine ateş açtı

    Ölü sayısı 1100’ü geçti

    Filistin-İsrail çatışması bölgedeki statükonun sürdürülemez olduğunu gösterdi

    İsrail Savunma Bakanı: Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulanacak

    AB İsrail-Filistin gündemiyle acil toplanacak

    İsrail nefretine karşı kararlı durmalıyız

    Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu için fırtına ve sağanak uyarısı

    Afganistan'a Türkiye'den yardım

    İsrail'in güvenliği için gereken desteği vermeye kararlıyız

    Bolu Dağ'nda sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor

    Japonya'nın Pasifik kıyılarında tsunami uyarısı

    Almanya'da ilk "Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi"

    BMGK'de Hamas'ın kınanması çağrıları karşılıksız kaldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Filistin bu fâsit daireden nasıl çıkar?
    Muhammed Emin Cevheri

    Bir tatil ne kadar sürer?
    Nejat EREN

    Hz. Peygamberin (asm) tarif ve özellikleri - 2
    Muhammet ÖRTLEK

    HAMAS’ın Aksa Tufanı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Başka şehirde okuma derdi
    Genel

    Dış destek İsrail’i daha da azdırıyor
    Genel

    Ateşkes çağrısı yaptığı paylaşımını sildi
    Orhan Ali YILMAZ

    “Savaş Hukûku”mu dediniz?!...
    İbrahim Aktaşcı

    Bugün kayda değer bir şey yok!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.