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2 EKİM 2026 CUMA - YIL: 57

Rotterdam’da şişirilen küçük balon patladı

Ahmet BATTAL
02 Ekim 2026, Cuma
Fon krizi sonrasında birileri “kanalizasyon patladı” gibi yorumlar yapıyor. Doğrudur. Ama bizce daha başka bir şey de patladı:

AKP’nin (yani Adamın Kendi Partisi’nin) başkan yardımcısı olan Fatma Betül Sayan Kaya balonu patladı. Bu aslında küçük bir balondu. 

Bu hanımefendinin, istifa açıklamasında “ben masumum, bunlar iftira” demiş olmasını çok isterdik. Hiç değilse daha marjlı yazardık. (Sebebi yazının sonunda anlaşılacak). 

Ama artık şimdi o bir neslin/devrin ve bir tavrın temsilcisi: Pislikle karışık havayla şişirilen balonlar devrinin ve “patlayana değil patlatana bak” tavrının. 

O Kaya ki fon skandalından sonra partinin emanet sahibi Erdoğan ile telefonla bile görüşemeyip uzaktan af istemiş ve “ben affettim, bakalım yargı ne diyecek, unutturabilirsen ve unutturulabilirsen helal olsun” cevabını almış...

En büyük dileğimiz, bu patlamanın, sırası gelen diğer büyük balonların patlama mecburiyetinin üstünü örtmemesi. 

Artık yazmaya mecburuz.

Bu balonun şişirilmesinin vesilelerinden biri de Turuncu isimli derginin kendisi hakkındaki “Nene Hatun” benzetmesiydi. 

Bu benzetmenin sebebi, 2017’deki CHS referandumu öncesinde Avrupa’daki seçmen için AKMHP lehine Avrupa’da siyasî gösteri yapma isteğinin orada sert bir demokrasi ve hukuk devleti duvarına çarpmış olmasıydı. 

Türkiye’deki seçimler için yurt dışında siyaset yapma yasağına rağmen yapılmak istenen bu propagandayı, Avrupalılar, net tavır koyarak engellemişti. (Bu yasak üstelik AKP’nin kendi döneminde getirdiği bir yasaktı.).

O dönemde AKP’liler tam bir cihatçıydı. Avrupa da onların cihat alanı. Cihatta kullanılan paranın kaynakları dillerdeydi: Kamu kasasından gelen yüzde onlar ve yüzde yirmiler...

O kadar ki Rotterdam’ın, adı Ahmed Aboutalip (Ebu Talip) olan ve Faslı bir imamın oğlu olan Müslüman Belediye Başkanına, sırf kendi siyasî projelerine şehrinde alan açmadı diye yine kendi televizyonlarında “mankurt” demişlerdi. 

Oysa yine kendileri kısa süre önce kendi Gazetelerinde (Akşam) o başkanın reklamını yapmışlardı.

İşte linki:

https://www.aksam.com.tr/roportaj/fasli-imamin-oglu-rotterdama-baskan-oldu—145598h/ haber-145598

O Müslüman ve din hizmetkârı mücahid bizimkilerin dilinde ve gözünde “mankurt” oldu. Allah’ın huzurunda ne olduğunu vakti gelince hepimiz göreceğiz.

Bizim cahide(!)miz ise Nene Hatun adı verilerek büyütüldü, şişirildi, ikbali ve istikbali açıldı. Kamu kaynaklarıyla ilişkili olmaması mümkün olmayan servetlerin sahibi –aslında emanetçisi- yapıldı. Saraya yakın ve kayıtsız şartsız biat etmiş herkes gibi...

Aynı dönemde oralarda gösteri yapmaya çalışan Gençlik ve Spor Bakanı ve beş dönemlik kıdemli CHP milletvekilinin torunu Akif Çağatay Kılıç şimdilerde o Sarayda nerelerde kimlerle neler yapıyor, bilmiyoruz. 

Biz o zaman köşemizde bugünleri görmüş ve 20.04.2017 tarihli yazımızda hikâyeyi ve sebebini ve muhtemel sonucunu ayrıntılı olarak anlatmıştık.

https://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/meleklerin-cinsiyetini-muzakereye-devam_429686

Yazımızı o yazının sonu ile bitirelim: 

***

Bir televizyoncunun –hangi tv olduğunu anlamışsınızdır- referandum öncesinde, bu belediye başkanı için, bırakın Cibali Baba’yı, “mankurt” demesini nasıl izah edeceksiniz ey siyasî cihatçılar! 

Siyasetini veya tavrını beğenmediğiniz her Müslüman ya hain ya mankurt mu oluyor! 

Yoksa basitçe “gıybet etmiş, iyi etmemiş” deyip kaçmayı mı düşünüyorsunuz!

Bindiğiniz dal yerinde mi? Ya siz?

Dala iyi bakın. Siz düşerken biz Adl ismini okuyor olacağız. Zira düştüğünüz yerde biz olacağız. Hem salâ hem dua için!

Çıkarken de zaten Hakem’i okuyorduk! Hem çıktığınız yerde de biz vardık, ama düşman arayan gözleriniz hakiki dostu göremedi. Olsun, düşünce açılır!

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