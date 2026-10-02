"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EKİM 2026 CUMA - YIL: 57

Latif Salihoğlu’nun ardından

Prof. Dr. Süleyman Yılmaz
02 Ekim 2026, Cuma
Latif Salihoğlu Yeni Asya Gazetesinin “Bedesten” köşesinin yazarıydı.

Köşenin ismi eski ve kıymetli eşyaların sergilendiği yer anlamına gelir. Bir tarihçi olarak tarihten ilham aldığı önemli hususları köşesine taşırdı. İlk tanışmamız sıcak bir Adana ikliminde Çukurova Üniversitesinde doktora yaptığımız 2000’li yıllara dayanır. Yine önemli bir konuyu tarihî vesikalarla sunum yapıyordu.

Adana’dan sonra uzun süre yüz yüze görüşme şansımız olmadı ta ki geçtiğimiz 20 Nisan 2026’da Aksaray’da yapılan okuma programına kadar. Programa tam beş gün istikrarlı katılım sağladı ve her akşam özel ve feyiz verecek konuları usta bir üslûpla sunmuştu. Alevilik ile ilgili konuda önemli çıkarımları vardı. Özelinde kendine has sağlık amaçlı doğal kür uygulaması, dinlenme tercihleri vardı. Sanırım hastalığıyla ilgili hekim tarafından dikkat etmesi gereken bazı hususlar teklif edilmişti. Program bitiminde 25 Nisan 2026 Cumartesi günü sabah için sözleştik. Ankara’ya, yapılacak olan “Küresel Vicdan: İnsaniyet ve Demokrasi” paneli öncesi yapılacak masa çalışmalarına akademik katkı vermek üzere birlikte seyahat edecektik. İnsanların birbirini daha yakında tanımaları için seyahatler önemli fırsatlardır. Farklı alt konuların ele alındığı masa çalışmalarının sabah oturumlarına yetişmek için erkenden kaldığı mekanın kapısına dayandım. Yaklaşık üç saatlik yolculuğumuz olacaktı, bir çok konuyu masaya yatırmak için de fırsatımız. Önce Cemil Meriç’ten başladık. Farklı ağabeylerin Cemil Meriç’e sunduğu dersler ve kendisinin bu sohbetlerden büyük keyif aldığından ve Risale-i Nurları geniş bir akademik networka sahip Şerif Mardin’in de ahir ömründe istifade edip, dostlarına tavsiye etmesi hususunda gösterdiği gayretleri konuştuk. 

Bazı konularda Cemil Meriç’le ilgili nakillerin günümüze hatalı bir şekilde geldiğini kızı Ümit Meriç’in şahsıma gönderdiği ses kaydından kendisine dinletmiştim. Muhabbetle olmayan ikili sözlerin ve üslubun farklı şekilde yansıtılmasının uygun bir yaklaşım olmadığından bahsettik. Konu Yeni Asya gazetesinin toplumun umum hukukunu ilgilendiren konularda hakkaniyetle doğrudan ve haktan yana sergilediği duruşa geldiğinde kendisine bu cemaatin en güzel özelliğinin hasbî bir tavırla kimseden medet ummadığını, devletin imkân ve fırsatlarına hiçbir zaman talip olmadığını, kimsenin cemaatin tüzel kimliğini kendine basamak yapmamasının kıymetli bir duruş olduğundan bahsettik. 

Okunma Sayısı: 295
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fon krizi ve zamlar vatandaşı eziyor - Bu kış zor geçecek

    Ortada büyük bir skandal var

    Korkutan makas

    Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Devlet saniye saniye müdahale edebilir

    Türkiye, Azerbaycan'la görüşmeli - Bu uygulamaya son verin

    Ödediğimiz primlerin karşılığını istiyoruz

    Beslenme çantası krizi büyüyor

    Çiftçi ölürse memleket de ölür

    Bunun adı adaleti kurşunlamak

    Mescid-i Aksa’da baskınlar arttı

    Soma’da maden ocağında göçük...

    “Fon skandalının faturası 90 milyar dolar”

    TBMM'de yeni yasama yılı açıldı

    Fabrikada patlama: 3'ü ağır 7 işçi yaralı

    Şimşek: "Gerekli adımlar atılıyor"

    Fransa'daki öğrenci eylemleri Belçika'ya sıçradı

    İsrail ordusu, NAZA'daki gerçeği bir kez daha inkar etti

    TESK'te 19 yıllık Palandöken dönemi sona erdi

    Yapay zekanın risklerine karşı uzmanlardan uyarı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ortada büyük bir skandal var
    Genel

    Türkiye, Azerbaycan'la görüşmeli - Bu uygulamaya son verin
    Genel

    Ödediğimiz primlerin karşılığını istiyoruz
    Genel

    Fon krizi ve zamlar vatandaşı eziyor - Bu kış zor geçecek
    Genel

    Korkutan makas
    Genel

    Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Devlet saniye saniye müdahale edebilir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.