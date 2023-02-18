Sürdürülebilir iyilik

Dünya kurulduğundan beri hep iki tip insan vardır. İyiler ve kötüler.

Tüm mücadele bu iki cenah arasında olmuştur. Türkiye’de son yüzyılın en büyük depremini 6 Şubat 2023 gece yarısı Urfa’da biz de yaşadık. Bir hafta önce kuraklığa karşı dua etmiştik. Sonra kar yağdı diye çok sevinmiştik. Hatta beyaz gelinlik sanmıştık. Sonradan anladık ki, bölgemiz için meğer beyaz kefenmiş.

Dünyayı iyilik kurtaracak, derler, doğrudur. Son yaşadığımız olaylar bunu teyit ediyor. İnsanoğlunun duygularının sadece kötülükte ifrat derecesi yoktur. İyilikte de var ve görüyoruz bu günlerde. Tüm dünya insanları hiçbir ayrım yapmadan depremzedelere yaklaşıyor.

Gelen yardımlar tüm bölgeye özgüven verdi desem yeridir. Bunu gözlemledik. Yani deprem psikolojisine galebe çaldı bu yardımlar. İnsanlar kimsesiz ve çaresiz olmadıklarını anladılar. Oluşan bu yardım ağı sürdürülebilir bir şekilde tüm dünyaya yayılsa ne güzel olur. Deprem ayrılığı bitirdiği gibi, bu sürekli hale getirebilse ne güzel olurdu.

Normal zamanlarda da böyle olsak ne iyi olur. Birbirimizi örnek alarak, güzel şeyleri görerek ve göstererek hayatı kolaylaştırıp güzelleştirebiliriz. İyilik duygusu, insanlık her zaman vardır ve var olmaya devam edecektir. Kötülük bitmeyebilir ama ne insanlık ölecek ne de iyilik duygusu bitecek.

Tüm insanlar yollara dökülmüş kim ne yapabilir diye çabalıyordu. Genç, kadın, erkek gönüllü olarak çorba-çay bedava diye pankartlar açmışlar yolda. Depremzedeleri durdurup, ısrarla yollarını keserek ikramda bulunmaları insanları duygulandırıyordu. Sanki seferberlik ilan edilmiş, herkes iyilikte ve yardımda yarışıyor. Dedik ya dünyayı bu iyilik kurtaracak inşallah. Hani dedik ya burası dünya işte.

Geçmiş olsun Türkiye, geçmiş olsun Suriye. Rabbim böyle semavî ve arzî musibetlerden ders çıkarmayı nasib etsin. Rabbimiz cümlemizi bütün semavi ve arzi belalardan ve musibetlerden Hafiz ismi hürmetine hıfz ve muhafaza eylesin. Amin.

Ölenlere rahmet eylesin yaralılara şifalar lütfeylesin. Selam ve dua ile.