"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

Tunus, Cumhurbaşkanı’nı arıyor

Muhammet ÖRTLEK
13 Ekim 2019, Pazar
Arap Baharı/Uyanışı’nın 2011 yılında ilk başladığı ülke Tunus olmuştu.

30 yıllık diktatör Zeynel Abidin bin Ali yönetiminin sonu, polisin müdahalesi sonucu seyyar satıcı Muhammed Buazzizi’nin sokakta kendisini yakmasıyla başlamıştı. 

Başka bir deyişle Arap Baharı ideolojik değil, “ekmek, iş, onur” gibi sosyo-ekonomik temellidir.

Tunus’ta Cumhurbaşkanı Beji Caid Essibsi’nin Temmuz 2019’da vefatı üzerine seçim kararı alındı. 15 Eylül 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 6 Ekim 2019’da yapılan Parlamento Genel Seçimleri’dir. Tunus, Arap Baharı’ndan sonra demokrasiye geçen tek ülke olarak tanımlanıyor. Buna rağmen Tunuslular tarihlerinde ikinci defa demokratik seçimler için sandık başına gittiler.

Ülke nüfusunun Temmuz 2018 verilerine göre 11 milyon 516 bin 189 kişi olduğu Tunus’ta, 7 milyon 74 bin 575 kayıtlı seçmen bulunmaktadır.

Seçmenlerin önceliği ekonomi, güvenlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği şeklinde sıralanıyor. Tunus’ta resmî işsizlik oranı yüzde 15 ve üniversite mezunlarının 3’te 1’i işsiz. Tunuslular’ın 3’te 2’si hükümetin kamu hizmetlerini ve halkın ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı görüşünde.

Tunus’ta Cumhurbaşkanı’nın görev süresi 5 yıl, bir kişi en fazla iki dönem için seçilebiliyor. Cumhurbaşkanlığına aday olma şartları “doğumdan beri Tunuslu, en az 35 yaşında ve Müslüman olmak” şeklinde belirtiliyor. Eğer adaylardan hiçbiri oyların yüzde 50’sini alamazsa, ikinci tur oylamaya gidilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 16 Eylül 2019 tarihli 1. Tur oylamada adayların ilk 3’ü şu şekilde sıralanıyor:

1- Yaşasın Tunus (Tahya Tounes) Partisi Başkanı Youssef Chahed. Chahed siyasetin seküler tarafında faaliyet gösteren Yaşasın Tunus Partisi’nin Başkanlığı’na 2 Haziran 2019’da seçildi.

2- Tunus’un Kalbi Partisi Başkanı Nabil Karoui. Parti 20 Haziran 2019’da kuruldu. Karaoui adaylığını açıkladıktan sonra kara para aklamaktan dolayı gözaltına alınmıştı.

3- En Nahda (Yeniden Doğuş) Partisi’nin adayı Parlamento Geçici Sözcüsü Abdelfetah Mourou. Mourou, Nahda Partisi’nin ilk kez Cumhurbaşkanı seçimlerinde gösterdiği aday olarak tarihe geçti. Nahda, ılımlı İslâmcı siyasî çizgisi ile biliniyor.

16 Eylül 2019 tarihli 1. Tur oylamada bağımsız aday Kaid Saeid 620 bin 711 oy alarak, yüzde 18.40 oranla seçimlerde birinci oldu. Gözaltındaki Tunus’un Kalbi Partisi Başkanı Nabil Karoui, 525 bin 517 oy ve yüzde 15.58 oranla ikinci geldi. Nahda’nın adayı Abdelfatah Mourou yüzde 12.88’le üçüncü sırada seçimi tamamladı.

Toplamda 24 adayın yarıştığı seçimlere katılım yüzde 45.02 olarak gerçekleşti. 2014’teki seçimlere katılım yüzde 70’lerdeydi. 2019 Seçimlerine katılımda büyük bir düşüş gözlemlendi. 1. Tur oylamada adaylar yüzde 50’yi aşamayınca, 13 Ekim 2019’da gerçekleştirilmesi planlanan 2. Tur oylamada kesin sonuçlar belirlenecek. Tunuslular’ın arayışı 2. Tur’a kalmış görünüyor.

Okunma Sayısı: 102
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çare herkes için adalet
    📷

    Karikatürler

    Siviller daha fazla zarar görmesin

    Sosyal medya mahremiyeti bitiriyor mu?

    Libya'dan Türkiye açıklaması

    İncirlik’i kapatacak mısınız?

    Tarlada ve tezgâhta çürüyor

    Dördüncü gününde Barış Pınarı Harekatı'nda son durum?

    Türkiye'den Arap Ligi'ne tepki: Arap dünyasına ihanet ediyorsunuz

    Borisov'dan Brüksel'e: Türkiye'ye saldırgan tavrı bırakın

    Şehitlerimizi ebediyete uğurladık

    Milli Savunma Bakanlığı: Rasulayn kontrol altına alındı

    'Dualarını bizden hiç eksik etmesinler'

    618 firmaya ait 1211 ürüne dikkat!

    IŞİD’liler kaçmaya başladı

    ABD askerleri Kobani'ye geri döndü

    Arap Birliği, Türkiye'nin operasyonunu 'işgal' olarak nitelendirdi

    Umre yolcuları nelere dikkat etmeli?

    Bazı üniversitelerde öğrenci başına 1 kitap düşüyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Alt tarafı operasyon” mu, “Misak-ı Millî hamlesi” mi?
    Genel

    Çare herkes için adalet
    Ahmet BATTAL

    Dünden ve yarından gurur ve utanç
    Feyzullah ERGÜN

    Pusuda bekleyen hastalık sebebi: Kandida - 2
    📷
    Genel

    Karikatürler
    Genel

    Sosyal medya mahremiyeti bitiriyor mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdil YILDIRIM

    Zamanı namaza göre nasıl tanzim edelim?
    Mehmet KARA

    Barış koridoru kurulurken…
    Fatih Yargı

    Bilek güreşiyle arkadaşını Nurcu yapan Hasan Ağabeyimiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.