"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MAYIS 2025 PAZAR - YIL: 56

Trump-Putin telefon görüşmesi

Muhammet ÖRTLEK
25 Mayıs 2025, Pazar
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 19 Mayıs 2025’te gerçekleşen telefon görüşmesi iki saatten fazla sürdü.

Bir süredir Moskova’ya ateşkes ve barış için yoğun diplomatik baskılar yapılıyor. Kiev’in de barış görüşmelerine katılma isteği niyeti, barışa yönelik ihtiyatlı iyimserliği teyit ediyor. 

Rusya’nın Ukrayna işgali devam etse de, “Putin’in barış görüşmelerinden kaçınacağını söylemediği” vurgusu hakim. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky’nin 12 Mayıs’ta “İstanbul’da 15 Mayıs’ta yapılacak görüşmede Putin’i bekleyeceğim” açıklamasını, “Putin, cevapsız bırakmıştı”.

Yine de Putin’in 19 Mayıs’taki telefon görüşmesinde “Ukrayna’yla muhtemel bir barış anlaşmasına ilişkin muhtıra konusunda işbirliğine hazır olduğunu ve bunu önereceğini” belirtmesi, önemli bir gelişme. Böylece Rusya’nın “çatışmanın gerçek çözüm olasılıklarının olup olmadığını anlamak için temel ilkeler hususunda müzakerelere başlama taahhüdüne ilişkin bir anlaşmayı” tasarlaması gerekiyor. Bir de temel ilkeler arasında “barış anlaşmasının zamanlaması ve belirli bir süre muhtemel ateşkes” yer alıyor.

Bir önceki Trump-Putin telefon görüşmesi 18 Mart 2025’te gerçekleşmişti. (Yeni Asya, Muhammet Örtlek, 25.03.2025, Trump-Putin Görüşmesi). Trump için “Rusya-Ukrayna arasında barışın sağlanması”, ABD seçim sürecindeki vaatlerinden biriydi. Bundan dolayı Trump, bu konuda ısrarcı bir tutum sergiliyor. Fakat Putin, Ukrayna’daki savaşta üstünlüğü elinde tutuyor ve işgal ettiği beş bölgeyi referandum vb. yöntemlerle Rusya topraklarına kattığını ileri sürerek, rahat hareket ediyor. Yani Putin’in barış görüşmelerinde de pek aceleci davranmadığını söylemek mümkün.

Diğer taraftan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friederich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Başbakanı Donald Tusk 12 Mayıs’ta Zelensky’i Kiev’de ziyaret ettiler. Ziyaretin ardından “Kiev’den Trump’la telefon görüşmesi yapan dört lider, barış müzakerelerinin başlaması için 30 günlük ateşkes talep ettiler. Aksi takdirde Rusya’ya yeni yaptırımlara başlayacaklarını” bildirdiler. Liderlerin bu görüşmesi, Trump’ın Putin’le telefon görüşmesini etkilediği söylenebilir. Ayrıca İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de 19 Mayıs’ta Zelensky ile benzer konularda fikir birliğine vardıkları bir görüşme gerçekleştirdiler.

Birde yeni seçilen ABD asıllı Papa XIV. Leo (Prevost)’nun 18 Mayıs’ta Vatikan’daki yemin töreninde Zelensky ve ABD Başkan Yardımcısı JD. Vance’la görüşerek “savaşan iki ülke arasında Vatikan’ın arabuluculuk için hazır olduğunu” söylemesi de dikkat çekiyor. ABD asıllı yeni Papa’nın, barış için uluslararası ilişkilere ağırlık vereceği yorumlanıyor.

İki ülke arasında barış için “müzakerelerin yapılandırılmış bir şekilde yürüyüp yürümeyeceği, ne ölçüde doğrudan müzakere olması gerektiği ve arabuluculara ne oranda yer verileceği” önem arz ediyor. Trump-Putin telefon görüşmesinin önceki görüşmelere nazaran daha düşük profilde gerçekleştiği kaydediliyor. Bunlara rağmen Putin’in müzakerelere açıldığı, ama Ukrayna’yla müzakerelerin hangi koşullarla sürdürmek isteyeceği merak konusu. Papa XIV. Leo’nun “düşmanları birbirlerinin gözlerinin içine bakmaya” çağrısına verilecek yanıt da henüz belli değil.

Aslında Putin’in, Trump’la Ukrayna hususundaki müzakerelere ek olarak, paralel müzakereler de yürüttüğü tahminler ediliyor. Tahminler arasında Ukrayna’nın ötesinde “silahlanma yarışından nükleer cephaneliklerin yönetimine, Ortadoğu’daki nüfuz alanlarından Moskova’nın Çin’le ilişkilerine, nükleer güç merkezlerinden enerji ve vergilere, Rusya-ABD’nin Avrupa üzerindeki muhtelif nüfuz rekabetine” vd. bulunuyor.

Trump-Putin telefon görüşmesi önemli olmakla birlikte, barış için daha atılacak çok adım var. Süreç, uzun bir zaman ve sabır gerektiriyor.

Okunma Sayısı: 215
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İslamofobi ile mücadele edilmeli

    "Starmer, Lammy, saklanamazsınız; sizi soykırımla yargılayacağız"

    AB'den ABD'ye: Çıkarlarımızı savunmaya hazırız

    Danimarka: ABD ile ticaret savaşına hazırız

    Telefon, akıllı saat ve bilgisayarda cayma hakkı ve iade üründe kargo ücretini satıcının ödemesi devam edecek

    'Güney Kore'deki binlerce askerimizi geri çekeceğimize dair haberler gerçeği yansıtmıyor'

    İngiltere'deki Müslümanlardan Başbakan Starmer’a açık mektup: Filistin'i tanıyın

    Guterres: Filistinliler, Gazze'deki çatışmanın en acımasız evresini yaşıyor

    Harvard'ın öğrenci kabulünü engelleme kararı alan Trump'a hukuk freni

    Şiiler ve Sünnîler

    Gazze’de bebek ölümleri tahminlerin çok üstünde

    Bayraktar: Böyle afet görmedim

    1 liraya satılamayan patates, markette 35 lira

    Yargı, yürütmenin aparatı oldu - Suçtan faile değil, failden suça gidiliyor

    TSK’dan ihraç tasarısı geri çekildi

    Erdoğan’a “demokrasinin önünü aç” çağrısı
    📷

    “Kurbanlarınız için hazırız”

    Trump, Filistin destekçisi Harvard Üniversitesinin uluslararası öğrenci kabulünü de durdurdu

    Microsoft, İsrail ile işbirliğini protesto eden bir çalışanının daha işine son verdi

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Devlet kimlerin elinde?
    Muhammed Yusuf Akbaş

    Liyakat olmadan devlet ayakta durmaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Söz bitsin, eylem başlasın!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Risale-i Nur baharı
    Süleyman Alp Özcan

    Hakkın yanında, haksızlığın karşısında
    Faruk ÇAKIR

    “Ciddî tehdit”e çare var mı?
    H. Muharrem OKUR

    İman derslerinde toplanmak
    M. Said BAYRAKLILAR

    Rastgelelik mi, gizli düzen mi? (1)
    Muhammet ÖRTLEK

    Trump-Putin telefon görüşmesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.