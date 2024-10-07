"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EKİM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Peygamber Efendimizin(asm) hayatında uhuvvet -4

Müşerref Ünal
07 Ekim 2024, Pazartesi
Evet Hz. Peygamber’in (asm) inşa ettiği uhuvvet sarayının belki de temelini oluşturan en kuvvetli esası kardeşane ilişkidir. Üstad Bediüzzaman’ın hizmetimize dair koyduğu düstur şu şekilde idi: “Mesleğimiz halîliye olduğu için, meşrebimiz hıllettir. Hıllet ise […] en civanmert kardeş olmak iktiza eder.”

Kardeşliğe her fırsatta vurgu yapan Üstadın, kaynağı ne olabilir? Neden hizmetimizde, Sahabe mesleğinde kardeşlik bağı var? Kardeşlik bağı Sahabeler arasında var mıydı, nasıldı? Evet, hem de öyle bir bağ vardı ki, sadece o zamanla ve onlarla sınırlı değildi. Bizlerin de aynı bağa bağlanmasına imkân tanınan kocaman, şefkatli ve kuvvetli bir bağdı bu. Rabbim bu bağın gerekli kıldığı hâl üzerinde olmayı, ona zarar vermekten Allah’a sığınmayı ve o bağa layık olmayı nasip etsin. Âmin. 

KARDEŞÂNE İLİŞKİ 

Kardeşâne ilişki sadece ümmet arasında değil, Allah’ın elçileri arasında da inşa edilmiş nurlu ve kuvvetli bir bağ. Hz. Peygamber (asm) Miraca çıkarken 7 kat semada diğer peygamberlerce karşılanıyor. Ve hep beraber Peygamberimizin (asm) imamlığında namaz kılıyorlar. Peygamberimiz (asm) bu kutlu hadiseyi anlatırken “Onlar benim kardeşimdi” diyor. “Pederimdi, hocamdı” demiyor. “Kardeşimdi” diyor. İmanın özündeki kardeşliği bizlere anlatıyor. Peki nasıl olur da iman hizmetinin öncülerinin arasında dahi kardeşane bağ varken, bizlerin arasında pederâne bir ilişki talep olunabilir? Veyahut adavet, kin, gurur için bu nurlu bağdan kopulur? 

 Allah ve Resulü bu kardeşlik bağını Sahabeler arasında da yaşatmış. Haydi gelin o asra gidelim. Kabul buyururlarsa onlardan ders alalım. Heyetlerinde hayal edelim kendimizi, Peygamberimizden (asm) ders alıyormuşçasına, onların kardeşliklerine şahitlik edip latifelerimizi hareketlendirelim.

Medine’ye hicretten sonra Medine’de sosyal ve ekonomik anlamda kargaşa ve ihtiyaçları karşılayamama hâli oluyor. Peygamber Efendimiz bu kargaşanın ve münafıkların ortalığı karıştırmasına mâni olmak ve İslamiyet’in kardeşlik bağlarıyla kuvvetleneceğini, o kargaşanın ancak kardeşane ilişkiler ile düzeleceğini anlatmak için muhacirlerle Ensar’ı 2’şer 3’er birbirleriyle kardeş ilan ediyor. Tarlaları beraber sürüyor hayvanları beraber güdüyor beraber aynı haneyi paylaşıyorlar. Ensar’ın bu hâlis, samimî, paylaşımlarına binaen ayet iniyor. Haşir Suresi 5. Ayette, “… Hatta kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin ihtiraslarından korunmuşsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir.” deniliyor ve Ensar medhediliyor.

 Ensarın bu yüksek vasıfları Muhacirleri çok etkilemiş memnun olmuşlardı ancak bu sevaptan hisse alıp alamayacaklarını merak edip Peygamberimize (asm) soruyorlar: “Bu kardeşlerimiz kadar fedakar kimseler görmedik, öyle ki onlar kendi tarlalarını işleyip, bize hisse verecekler ve bundan dolayı bütün sevabı alacaklar.” Peygamber Efendimiz de onlara “Sevdiğiniz, övdüğünüz ve onlar için hayır dua ettiğiniz sürece sizler de Allah’tan mükâfat alırsınız” cevabını vererek teselli ediyor. 

 Bu olayın da bizlere birçok açıdan ders verdiği çok açık. Bizler de birbirimizi nefsimize karşı tercih edip kardeşliği sağlamlaştırmalıyız. Maddî manevî verici olmalı kardeşane ilişki içerisinde birbirimizi sevmeli koruyup kollamalıyız.

Bir diğer vechi ise bir kardeşimden bana bir iyilik dokunmuş ise benim de ondan Allah katında mükâfat alabilmem için onu önce sevmeli, kendi iç âlemimde onu şahıslaştırmadan övmeli ve onun hakkında hayır duasında bulunmalıyım. Bu mükafat, ben ne kadar bu hâlde isem benim haneme yazılacak ve ben o kadar süre boyunca ondan mükafatlanacağım. İşte bu yüzden hizmetimizde şahs-ı manevî düsturu vardır. Birbirimize kardeş olmamız her şeyimizi maddî manevî bölüşmemizi netice veriyor, inşallah Ensar ve Muhacir gibi... En baştan beri söylüyoruz ya “Mesleğimiz Sahabe mesleğidir” diye. Peki, o şahs-ı manevî zamanla sınırlı mıdır? Yoksa biz farkında olmasak da gaflete düşsek de o şahs-ı manevînin içinde Sahabeler de var mıdır? Manevî rabıtalarla bağlı mıyızdır onlarla? Tabiî ki de bağlıyız. Aksi hâlde ilk hac ibadeti yapılırken o küçücük topluluktan müşrikleri dağlara tırmandıracak kadar güçlü ve yüksek “Lebbeyk Allahumme Lebbeyk…” sesleri yükselir miydi? O sesler kardeşane bağ ile bağlı olan tüm İslâm âleminin manevî ilk haccı ve zikri olabilir miydi? 

“Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’lmülke lâ şerike leke…” 

“Tekrar tekrar icabet sana Ya Rabbi, tekrar icabet sana, tekrar icabet sana. Senin ortağın yoktur. Her emrini ifaya hazırım. Hiç şüphe yok ki, hamd ve nimet sana mahsustur. Mülk [kâinatın mutlak hükümranlığı] senindir. [Bunların hiçbirinde] senin ortağın [ve benzerin] yoktur.” Âmin…

Okunma Sayısı: 306
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İspanya Kralı: Gazze savaşı artık sona ermeli

    Tedavüldeki paranın yüzde 80’i 200 TL

    İstanbul’da ev almak hayal oldu

    Lübnan’da tarihi bir yerinden edilme krizi

    Guterres: Artık silahları susturma vakti

    TBMM, ‘İsrail tehdidi’ gündemiyle toplanacak

    Macron: Lübnan, yeni bir Gazze olamaz

    En şiddetli saldırı: Beyrut - Dahiye gece boyunca İsrail saldırısı altında kaldı

    İran’dan ateşkese Gazze şartı

    Forrest’tan, Gazze’ye 10 milyon dolar yardım

    Veliler dertli: Çocuklara harçlık yetiştiremiyoruz

    Haiti'de 2 günlük çatışmaların bilançosu: 70 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!

    Amerikalı Müslümanlar: Biden'a karşı büyük bir hayal kırıklığı içindeyiz, ihanete uğradık

    İsrail, Gazze'de 814 cami yıktı

    100 çocuktan 14’ü ekransız vakit geçiriyor

    Atalay için bir çağrı daha

    Bosna Hersek’te büyük sel felaketi yaşandı

    Eylül’de enflasyonu kira, ulaşım ve eğitim yükseltti

    KYK yurdunda domuz eti çıktı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Nasrallah’ın şehadetine sevinenlere yazıklar olsun
    Risale-i Nur'dan

    Mevcudattaki hikmetler, ilm-i ezelîye işaret eder
    Süleyman KÖSMENE

    Komutan, kalp mi, akıl mı?
    İbrahim Aktaşcı

    Adalet sıcak yenen bir aştır
    Ali FERŞADOĞLU

    Huzuru nerede kaybettik, nerede arıyoruz?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Enaniyetten vurulmamak için
    Genel

    İstanbul’da ev almak hayal oldu
    Genel

    Guterres: Artık silahları susturma vakti
    Genel

    İspanya Kralı: Gazze savaşı artık sona ermeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.