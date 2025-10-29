"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Şehid, ölüm acısı duymaz

İbrahim Günaydın
29 Ekim 2025, Çarşamba
Şehid, hayatını Allah yolunda feda ettiği için pek çok mükâfât ve dereceler kazanır.

Şehid, öldüğünü bilmez ve ölüm acısı duymaz. Dördüncü hayat mertebesinde olan şehidler Kur'ân'ın anlattığına göre; "Hayattadırlar, yerler, içerler ve rızıklandırılırlar."

Elemsiz, kedersiz, zahmetsiz ve mutlu bir hayat yaşarlar. Şehid olmadan ölenler, öldüklerini bilirler. Şehidler ise, öldüklerini bilmedikleri için, diğer ölenlerden daha lezzetli, daha keyifli, daha zevkli, daha mutlu ve daha saadetli bir hayat yaşarlar. Sadece savaşta ölenler şehid olmaz. Ömrünü Allah ve ilim yolunda harcayan, nefeslerini  ihlâsla tüketip şehid olarak ölmeyi isteyenler yatağında bile ölseler şehid olurlar.

Sevgili ve şefkatli nebîmiz sallallâhu aleyhi ve sellem: "Bir kimse, Allah yolunda şehid olmayı can-ü gönülden isterse, yatağında ölse dahi, Allah onu şehidler derecesine ulaştırır. Şehid olmasa dahi şehidlik sevabına nail olur" buyurmuştur. (R.Sâlihîn, c.2/1326, 1327)

Sevgili Peygamberimiz (asm) şu 4 kişinin de şehid olacağını müjedelemiştir.    

1- Malını koruma ve muhâfaza etme uğrunda ölen şehiddir. 

2- Hayatını ve canını koruma uğrunda öldürülen şehiddir. 

3- Dini uğrunda terk-i hayat eden mücâhid de şehiddir. 

4- Irzı ve namusu uğrunda ölen de şehiddir."  (Tec.Sar.Ter.c.7/1101)

Şu 5 sınıf insan da şehiddir:

1- Çocuk doğurma zahmeti ile 40 gün içinde ölen anne.

2- Karın sancısından ölen hasta.

3- Suda boğularak ölen.

4- Yanarak vefat eden.

5- Taun ve veba gibi bulaşıcı hastalıklardan ölen kimseler de şehid olurlar.

Bazı hastalar da ölümleriyle velâyet mertebesine, yani velî ve kerâmet sahibi evliya olma ve Allah dostu olma derecesine yükselirler." (Lem'alar, s. 273.)

İman, İslâm, ihlâs, sabır, sebat, metanet, şehidlik mertebesi, şükür, şevk, ümit, Kur'ân ve sünnet üzere kalınız.

