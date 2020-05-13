"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Aç uyuyan çocuklar

Mustafa Göknur
13 Mayıs 2020, Çarşamba 00:44
ELİF’İN GÜNLÜĞÜ - Hazırlayan: MUSTAFA GÖKNUR

Sevgili Günlük;

Her istediğimde buzdolabını açabilmek, her acıktığımda dilediğimi yiyebilmek sıradan bir şey değilmiş. Ne çok şükür gerektirirmiş bir kez daha anladım.

Bugün öyle çok acıktım ki... Oysa sahurda tıka basa da yemiştim. İftara bir an evvel kavuşmayı, dört gözle bekledim. İftar saatinin yaklaşması, açlığımın toklukla müjdelenmesi gibi bir şeydi sanki.

Evet, benim açlığım ezan ile bitecekti sevgili günlük. Ertesi güne tok uyanacaktım. Allah’ın rızası için yeni açlığıma, karnı doymuş başlayacaktım.

Peki ya aç uyuyan çocuklar... Onlar ne yapacaktı? Rabblerinin rızası için yeni açlıklarına, eski açlıklarıyla mı başlayacaklardı? Benim tok daldığım uykuya, onlar açlık gurultularıyla mı yatacaklardı? Afrika’da ve dünyanın başka yerlerinde gıda ve temiz su bulamayan milyonlarca insan varmış. Çocuklar daha çok etkileniyor, çoğu zaman ölüyormuş.

Aç uyumak neydi günlük? Ben bilemedim. Karnı doymadan uyumaya daha hiç gitmedim. Ya susuz olmak!.. Korktum birden düşününce. 

Açtım ellerimi Rabbime:

“Allah’ım... Aç uyuyan çocuğun orucunu, onun yerine ben tutsam... Ya da onun sevabını benimkinden daha çok saysan.... Olur mu? Çünkü ben çok tokum. İnşallah onlar da çok doysun. Amin.”

Okunma Sayısı: 119
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Darbe iddialarının karşılığı yok

    Müslüman Uygurlar zorla gönderiliyor

    Apartmanlardan kaçış

    301 madenciyi unutmayacağız

    Yatırımcının isyanı

    Erken seçim olur mu?

    İşsizlik fonu yine cimri

    Dünya genelinde vaka sayısı 4,5 milyona yaklaştı

    Bakan Koca, 12 Mayıs Koronavirüs Tablosu'nu değerlendirdi

    Maske fiyatlarına ilişkin soruşturma: Yüzde 600 - 700 fiyat artışı var!

    Afganistan'ın 3 şehrinde terör saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    Çay üreticileri için genelge yayınladı

    Fenerbahçe'de bir vaka daha

    DSÖ: Koronavirüslere karşı aşı üretmek zor

    Japonya, 13 ülkeyi daha yasak kapsamına aldı

    Koronavirüs gelir eşitsizliğini artıracak

    Parklar, çocuklar için hazırlanıyor

    ‘Normalleşme’ eskiye dönüş değildir

    Dünyaya tanıtılacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Darbe iddialarının karşılığı yok
    Genel

    Apartmanlardan kaçış
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstihbarat vesayeti
    Cevher İLHAN

    “Darbe söylentileri”nin sebebi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Son darbecinin sonu
    Risale-i Nur'dan

    Ruh cesede, kalp nefse, akıl mideye hâkim olmalı
    Genel

    Müslüman Uygurlar zorla gönderiliyor
    Genel

    301 madenciyi unutmayacağız
    Genel

    Van’da Risale-i Nur dağıtıldı
    Ahmet BATTAL

    Darbe karşıtlığı ve delili-2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.