"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Hz. Ebubekir'in (rh) idarecilik ve adalet hutbeleri

Mustafa Göknur
01 Haziran 2019, Cumartesi 02:00
İSLÂMDA ADALET

“Ey insanlar! En sâlihiniz olmadığım hâlde sizin başınıza halîfe seçilmiş bulunuyorum. Şayet vazifemi hakkıyla yaparsam bana yardım ediniz! Yanlış hareket edersem beni îkaz ediniz! Doğruluk, emin bir şahsiyet olmanın göstergesidir. Yalan ise hıyânettir. Zayıf olanınız hakkını alıncaya kadar benim yanımda en güçlünüzdür. Güçlü olanınız da kendisinden hak sahibinin hakkını alıncaya kadar benim nazarımda en zayıfınızdır.

Bir millet Allah yolunda cihâdı terk ederse zillete dûçâr olur. İnsanlar arasında kötülük yayılırsa Allah o millete umûmî bir belâ verir. Allâh’a ve Rasûlü’ne (asm) itaat ettiğim müddetçe bana itaat ediniz! Şayet Allâh’a ve Resûlü’nün (asm) emirlerine riâyette kusur gösterirsem bana itaat etmeniz söz konusu olamaz. Haydi, namazımızı kılalım, Allâh’ın rahmeti üzerinize olsun.”

Hazret-i Ebûbekir daha sonraki bir hutbesinde de şöyle buyurdu:

“Vallâhi benim hiçbir gün ve gecede kesinlikle idâreciliğe arzu ve rağbetim olmadı! Allah Teâlâ’dan ne gizlice ne de açıktan böyle bir şey istemedim! Lâkin insanların başıboş kaldığı o ortamda fitne çıkmasından korktum. (Mes’ûliyet endişesiyle vazifeyi kabûl ettim.) Yoksa idârecilikte benim için rahat yoktur. Boynuma öyle büyük bir iş yüklendi ki, Allah Teâlâ’nın yardımı olmadan onu yapacak ne gücüm var ne de imkânım! Şu anda benim yerimde, idârecilik hususunda insanların en kuvvetlisinin bulunmasını ne kadar isterdim!”

Resûlullah Efendimiz’in (asm) vefâtından bir ay sonraki bir hutbesinde ise Hz. Ebûbekir (ra) şöyle buyurdu:

“Arzu etmediğim hâlde hilâfet vazifesine getirildim. Vallâhi, benim yerime bir başkasının bu vazifeyi üzerine almasını ne kadar isterdim! Dikkat edin! Benden, size Resûlullah (asm) gibi davranmamı beklerseniz, buna gücüm yetmez! Zira O (asm), Cenâb-ı Hakk’ın kendisine vahiy ikram ettiği ve yanlışlardan mâsum kıldığı bir zât idi.

Ben ise sizin gibi bir insanım, herhangi birinizden daha hayırlı da değilim. Beni murâkabe / kontrol edin, istikamet üzere olursam bana tâbî olun, ayağım kayarsa beni düzeltin!..”

Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yurt genelinde Kadir Gecesi coşkusu...

    ABD'deki silahlı saldırıda 11 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

    Basın kartları Meclis’te

    ‘İdlib’de sivilleri koruyun

    Mavi Marmara saldırısı 9. yılında

    Kalkınma planı niçin açıklanmadı?

    Siyasi irade yargıdan elini çeksin

    Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk başladı

    Köprüler ve otoyollar Bayramda ücretsiz; YİD modeliyle yapılanlar hariç...

    Gözler 1,7 milyar avroluk dev finale çevrildi

    Uluslararası Atom Enerjisi'nden 'İran' açıklaması

    'Silivri Cezaevi' iddialarına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

    Küstah provokatörün sosyal medya hesabı donduruldu

    38 bin 690 cami sabaha kadar açık kalacak

    Bayramda hava durumu nasıl olacak?

    Günlük 17 bin personel nöbette olacak

    3722 hakim ve savcının görev yerinde değişiklik yapıldı

    Ben ahlâklı bir siyaset yapmak için yola çıktım

    Yıldırım’dan İstanbul vaatleri

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Gözler 1,7 milyar avroluk dev finale çevrildi
    İrfan Süleymanoğlu

    Bir Kadir Gecesi idi...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbecilerin işkencesine mâruz kalan bir diğer Demokrat: Dr. Lütfi KIRDAR
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Siyasi irade yargıdan elini çeksin
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyasette din istismarına önce dindarlar karşı çıkmalı
    Cevher İLHAN

    Yine “Ramazan faaliyetleri” tahribatı
    Süleyman KÖSMENE

    Kötü huylu kimselerle konuşmayalım mı?
    Genel

    Kalkınma planı niçin açıklanmadı?
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan, ömre bin ömür katar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.