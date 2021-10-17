"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Mevlid Kandili

Mustafa NUTKU
17 Ekim 2021, Pazar 11:17
Milâdî Takvimde bu yıl (2021) 17 Ekim 2021 Pazar gününü 18 Ekim Pazartesi gününe bağlayan gece, Hicrî Takvimde 11 Rebiülevvel gününü 12 Rebiülevvel gününe, gene bir Pazartesi gününe bağlayan ve "Peygamberimiz'in (asm) doğum yıldönümü" (Mevlid Kandili) olan bir gecedir.

Miladî ve Hicrî takvimlerdeki bu uyum, fevkalâde nadir rastlanabilecek bir hâldir. Bu hâli de düşünerek, o geceyi ibadetlerle ihyaya daha da fazla ehemmiyet verilmesi çok iyi olur. 

*  *  *  

Peygamberimiz (asm) ayın hareketini esas alan Hicrî Takvime göre Rebî-ül Evvel ayının 12. günü ve Türkçe’deki karşılığı “Pazartesi” olan 12. günün sabahı dünyamızı ve rahmet olarak gönderildiği âlemleri teşrif etti. O gün, Miladî takvime göre ise, 571 yılının Pazartesi gününden başka bir 20 Nisan günüydü.

*  *  *  

Peygamberimiz (asm) Hicrî takvimle altmışüç yaşını doldurduğu (Miladî: 632 ve Hicrî: 11’deki) diğer bir Rebi-ül Evvel ayının, doğumunda olduğu gibi gene haftanın günlerinden bir Pazartesi gününe tevafuk eden 12. günü de, dünyadaki cismanî hayatını terk ederek, ruhu Refik-i Âlâ’ya yükselmişti.

*  *  *  

Haftanın günleri arasında "Pazartesi gününün, Peygamberimiz’in (asm) hayatında mühim hadiselerin cereyan ettiği özel bir gün" olduğu dikkati çekmektedir: Peygamberimiz’in  (asm) doğumu ile dünyayı ve âlemleri teşrifinden başka, kendisine peygamberlik vazifesinin bildirilmesi, Mekke’den hicretle Medine’ye gelişi ve mübarek ruhunun kabzedilmesi, hep Pazartesi günlerinde olmuştur.

*  *  *  

Bundaki hikmetin ne olabileceğine belki de gereksiz yere merakımızı sarf etmek yerine, kendimiz için "bu çok ince sırlı tevafuk"tan alabileceğimiz bazı mühim dersleri de alabilmeye çalışırsak, daha isabetli hareket etmiş oluruz.

*  *  *  

"Alabileceğimiz en mühim derslerden biri" de, belki şu olabilir: "Dünyadaki hayatımız bize sanki pek uzunmuş gibi gözükse de ve dünyada ebedî kalacakmışız gibi, ömür sermayemizi değerlendirmekte bazen ihmaller göstersek de; onu sadece –bir Rebi-ül Evvel’in 12. Pazartesi günü gibi– sadece içinde yaşadığımız günden ibaret olarak varsaymamız", hakikî istikbalimiz ve ebedî menfaatlerimizin bizi beklediği âhiretimiz için daha faydalı olabilir.

*  *  *

Çünkü, insanın ömrü, o ömrü insana veren Allah tarafından birer günlük kısımlara bölünmüştür ve insan, ömrünün birer günlük o birimlerini hangi îman, niyet ve gaye ile ve hangi işleri yaparak geçirirse, kendisine sadece bir defalığına verilmiş ve tekrar verilmeyecek olan ömrünü de öyle geçirmiş olmaktadır.

*  *  * 

Bir saatin, zamanı gösteren kısa ve uzun ibrelerini (akrep ve yelkovanını) veya dijital rakamlarını elimizle geriye döndürebiliriz; fakat gafletle geçen ömür saatlerimizi ve dakikalarımızı tekrar yaşamak için, ömür müddetimizi -bir filmi seyrederken öncesine gider ve başa alır gibi- geri döndürebilmek ve tekrar yaşayabilmek imkânımız yoktur! Böyle bir durumda ise, "aklını iyi kullanan bir insan", geri dönmemek üzere geçen zamanının kıymetini düşünür; onu israf ederek tüketmekten kaçınmaya; çok kârlı bir âhiret ticaretinin sermayesi olabilecek şekilde ebedî ve büyük kârları kazanmak yolunda tam bir şuurla ve dikkatle kullanabilmeye çalışır. Bunu yapabilmek için de, insanlığın en büyük rehberi olan Resulullah’ın (asm) Sünnet-i Seniyyesine tabi olur ve onun ilmî vârisleri olan âlimlerin izinde gider.

* * * 

Rebi-ül Evvel ayının 12. gününün "Peygamberimiz’in (asm) doğumunun yıl dönümü" olduğu Müslümanların büyük ekseriyeti tarafından bilinmesine rağmen, aynı zamanda "O'nun (asm) vefatının da yıl dönümü" olduğunun, Müslümanların daha büyük bir ekseriyeti tarafından bilinmemesinin sebebi acaba ne olabilir?

*  *  *

Bu sualin cevabının, O'nun (asm) "cismen aramızda olmasa da, ruhen aramızda ve ümmetiyle çok alâkadar olması" hakikatiyle ilgili olarak verilebileceği düşünülebilir. Çünkü, Kur’ân âyetleri de bize bu hakikati böyle açıkça bildirmektedir: "Habibim, Biz seni âlemlere (başka bir şey için değil), ancak rahmet için gönderdik.” (Enbiyâ Sûresi, 21/107)

“Şanım hakkı için size bir Resul geldi ki: kendinizden, gayet izzetli, zorlanmanız ona ağır geliyor, üstünüze hırs ile titriyor, mü’minlere raûf, rahîmdir.” (Tevbe Sûresi, 9/128)

*  *  *

Peygamberimiz’in (asm) bu Kur’ân âyetleriyle de açıkça bildirilen “rahmet peygamberliği” sıfatı, sadece bu âyetlerin nâzil olduğu zamandaki Müslümanlar için değil; kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlar, bütün insanlar ve bütün âlemler içindir!

*  *  *

Yukarıda mealleri nakledilen âyetlerde bildirildiği gibi, “mü’minlerin zorlanması ona ağır gelen, onların üstüne hırs ile titreyen, mü’minlere raûf ve rahîm olan” Resulullah’ın (asm), altmışüç yaşındayken bir Rebi-ül Evvel ayının 12. Pazartesi günü vefat etmiş olması değil; onun (asm) o tarihten altmışüç yıl önceki bir Rebi-ül Evvel’in 12. Pazartesi gecesi bedenen doğmuş ve daha sonra -bedenî hayatını dünyadaki her fanî gibi tamamlamış olsa da- "ruhen halen hayatta, kendi aralarında ve kendileriyle alâkadar oluşu" mü’minlerin âleminde çok daha fazla yer almalıdır!

*  *  *

Rebi-ül Evvel ayının 12. günü aynı zamanda O'nun (asm) "vefat yıl dönümü" de olmasına rağmen, belki bu sebeple, o gün yalnız “O'nun (asm) doğum yıl dönümü” olarak hatırlanmakta ve İslâm âleminde daima bu manâyı işleyen programların icrasına çalışılmaktadır.

*  *  *

Bu gerçeğin de ışığı altında, her halde şu soruyla nefsimizi tekrar murakabe etmeli ve hesaba çekmeliyiz: “Madem ki O'nun (asm) ‘Rahmet Peygamberi’ olarak, zorlanmamız ona ağır gelen, üzerimize hırs ile titreyen, rahîm ve raûf olan ruhu aramızda ve bizimle alâkadar; acaba biz O'nunla (asm) ve Sünnet-i Seniyyesiyle ne kadar alâkadarız; bilhassa Hac ve Umre vesilesiyle kabrini ziyaret ettiğimizde, O'nun (asm) ruhunun bizimle alâkadarlığını ne kadar hissedebildik veya hissedebileceğiz?”

*  *  *

Her türlü hamd ve övgü, medih ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a (cc) mahsustur.

Salât ve selâm, Efendimiz Muhammed (asm) ile, O'nun (asm) Âl ve Ashabı’nın üzerine olsun...

Okunma Sayısı: 86
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Venezuela'da hükümet ile muhalefet arasındaki müzakereler askıya alındı

    Dualar adalet, barış ve huzur için

    Askerî öğrenci dâvâlarında derin sessizlik

    Yine faiz bütçesi

    Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî tam kapasite açılacak

    Gıda israfına karşı yapılacak çok şey var

    Türkiye'de 28 bin 537 yeni vaka daha

    'Bahçeli ile istişare sonrası istifa etmiş'

    Sudan'da binlerce kişiden orduya 'yönetime el koy' çağrısı

    Marmara Denizi küresel ısınmaya bağlı olarak ısınıyor

    Eski İran Merkez Bankası Başkanı'na 10 yıl hapis cezası verildi

    Merkel: Türkiye ile her zaman ortak çıkarlarımız var

    Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara çağrı: Kanun dışı emirlere uymayın

    Motorine 23 kuruş zam gelecek

    Dünyada yoksulluk 1990'dan bu yana ilk kez arttı

    Türkiye'de bin kişiden 95'i üniversite öğrencisi

    ABD, Kabil'de öldürdüğü sivillerin ailesine tazminat ödeyecek

    Beyrut'taki olaylara ilişkin 19 gözaltı

    "Cezaevi doktoru bir şeyin yok dedi, kardeşimde beyin tümörü çıktı"

    Savcılık Sedat Peker için ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi

    En Çok Okunanlar

    Said YÜKSEKDAĞ

    Bu gece ne şerefli bir gece
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nebevî tasarruf ve Risale-i Nur
    Risale-i Nur'dan

    Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz
    Genel

    Dualar adalet, barış ve huzur için
    Ahmet BATTAL

    Adaylara profilden bakmanın ön şartı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Milliyetçi ve dinci bir Kemalizm
    Adnan NACİR

    Mini mini zamlar gelmişti...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Her yaylaya iki mescit

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.