Bayramınız mübarek olsun Üstadım

Biliyoruz..Manevi mübarek şahsiyet-i aliyenizle yanımızdasınız, aziz Üstadım..

Milyonlarca talebeniz bu mübarek bayramda, size hasret duyguları içinde aziz ruhunuza rahmet okuyor.

Bu vesileyle, bayramınız mübarek olsun, diyoruz..

Zat-i âlinizi dünya gözü ile görmek ve hürmetle ellerinizden öpmeyi çok arzu etmemize rağmen bu mümkün olmuyor... Kader-i İlahiyenin garip sırrı ya...

Bütün bu sebeplerden dolayı, bayramınızı binler ruh-u canımızla tebrik ediyor, mübarek ellerinizden, hürmetle öpüyoruz aziz Üstadım..

Yaşadığınız mübarek ömrünüz içinde, size karşı yapılan bed muamele ve verilen çilelerle, hiçbir bayramı size yaşatmadılar Üstadım..

Siz ise, Nur’un bayramını bize yaşattınız. Sizi çok seviyor ve çok dua ediyoruz.

Kalbinizi ağlattılar, gözlerinizden yaşlar aktı zalimler, zülm ettiler. Fakat siz, kâinat kadar ağır ve kudsî dava adına yapılan haksızlıklara beş para ehemmiyet vermeden, yürüdünüz, yürüdünüz...

Geriye bıraktığınız Nur okyanusu içinde sizin aziz ruhunuza gönderilen Fatihalar, bizim size reva görülenlere mukabil teselliye medar oluyor..

Bu mübarek bayramda, şahs-i manevî adına olduğuna inandığımız ve kabul buyurduğunuz o saadetli mekanınızın kapısına astığınız bir levha dahi, bizi çok ağlattı Üstadım. Kapınızda asılı levha oldukça manidardır.

Üstadım, buyuruyorsunuz ki;

“Kalben rahatsızlığım dolayısıyla, Kurban Bayramına kadar Süleyman Efendi, Şamlı Hâfız Tevfik, Abdullah Çavuş ve Mustafa Çavuş’tan başka kimseyi kabul etmiyorum. Affedersiniz gücenmeyiniz! Said Nursî.”

Aziz Üstadım; utanmaz ve sıkılmaz olmalarının yanısıra, bed muamelerle öne çıkarak zat-i alinizin bayramlarını zehir eden utanmaz yüzlere bir şamar olması adına, his ve duygu dolu şu satırları, müsaadenizle yüzlerine "yuhh” diyerek haykırıyorum…

İnsani hususiyetlerden de mahrum olan bir zihniyetin, Bediüzzaman Hazretlerine bir ömür boyu çektirdiği çile ve ızdırapları, dinî bayramlarda da çektirmekten geri kalmamıştır...

Bediüzzaman ve talebelerine karşı yapılan bu zulümlerin cezalarını kısmen bu dünyada dahi gördükleri gibi, ekseriyet itibariyle elbette mahkeme-i kübrada sürecek olan davalarda da göreceklerdir.

Hayatını iman ve Kur’an adına vakfeden Bediüzzaman Hazretlerine bir bayramda yapılan zulümle alakalı bir ifadesinde şöyle der:

“Bu yirmi sene kırk bayramımı münzevî, yalnız geçirdim. Artık yeter! Kabir kapısındayım, beni dünyaya baktırmayınız. Hattâ bu yirmi bayramdır, bir ikisinden başka umumlarında, bu gurbette, kendi odamda yalnız mahpus gibi geçirdim.“

Binler selam ediyor, bayramınız mübarek olsun Üstadım...