ŞİİR

Bu yol o yol mudur ki çile, zahmet ve külfet, Bu yol O'na yol olsun, sonu af ve mağfiret. Bir ömür akıp geçti, ne ticaret eyledim? Günahlara batmışım, yığın yığın nedamet. Sidre'de Elçimizdin, bize kutlu bir Rehber, Sana binler salâvat; ne büyük bir saadet, Allah'ın habibisin, mü'mine şefaatkâr, Nebiler bile San'a, olmak isterler ümmet. Ey nebiler Sultanı, yolun yolumdur benim, Terk edersem bu yolu, benim için kıyamet. Rabbime yakarırken, dilim Senin dilindir, Söylemezse bu dilim, dilim dilim helâket. Olmasaydın olmazdım, bilirim “levlâke”den, Tâ ezelden borçluyum Sana şükran ve minnet. Viranedir bu gönlüm, medet eyle ey Resûl, Şefaatin dermandır, lütfedersen ne devlet. A. Fuat Zimmetoğlu

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