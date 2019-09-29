Diziler ve izleri

Ülkemizde var olan tv kanallarının büyük çoğunluğunda yayınlanan diziler, ülkemiz insanının ruh hali ve hayatını olumsuz etkilemeleriyle çok kötü izler bırakmaya sebep oluyorlar.

Özellikle gençleri olumsuz davranışlara sürükleyip özünden koparıyor. Onların haya, edep ve ahlâk duygularını da zedeleyip şahısların ruhlarında kötü izler bırakmaya vesile oluyorlar ki, bunun vebali çok büyüktür.

Kahir ekseriyeti muhafazakâr geçinen tv kanalların yayınladıkları toplum ahlâkına muğayir dizilerle kimlere hizmet ettiklerinin iyi bir muhasebesini yapmalarını tavsiye ederiz.

Televizyonlarda yayınlanan ve insanımızın psikolojileri üzerinde olumsuz etki yapan değerlerimize muğayir diziler hususunda uzmanların oldukça çarpıcı beyanlarından bir kaçını nazarlara arz edelim.

Şöyle ki: Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği (TERAPİDER) Genel Başkanı Aile ve Evlilik Terapisti Uz. Dr. Taner Canatar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle demiş: “Günümüzde çok sayıda dizi var ve dizilerdeki ortak konular genellikle aşk, yasak aşk, şiddet, ihanet, cinayet, sürekli mutsuzluk, huzursuzluk, gözyaşı. Aile içi ilişkiler, hiçbir zaman düzenli ve sorunsuz ilerlemiyor. Aksine, her zaman çatışmalar, karmaşa ve zor ilişkiler sergilenmekte. Olumlu ve umut verici bir konuya rastlamak gerçekten çok zor. Bu durum haliyle bu dizileri izleyenlerin psikolojilerini de olumsuz etkileyebiliyor.” (Yeni Asya, 31 Ocak 2016)

Bir başka değerlendirme ise şöyledir: “Bir kere televizyon dizileri yapılırken toplumun değer yargıları göz önünde bulundurulmalıdır. Onların dinî ve ahlâkî değerlerine saygıda kusur edilmemelidir. Sosyal yapıyı tahrip edici, bozucu ve moral değerlerini ayaklar altına alıcı dizilerden kaçınılması gerekir. Hem dizilerdeki şiddet görüntüleri özellikle gençlere meselelerinin çözümü için adeta örnek verilmek istenmektedir ki, o zaman geleceğimiz olan gençlerimiz ciddî zihnî kırılma ve travmayla karşı karşıya bırakılıyor. Bugünkü dizilerin işledikleri konular çok ender görülen vak’alar. Bu, toplumda kabul görmüş bir şey değil. İnsanımız bu tür ilişkileri ayıplıyor. Vatandaş seyrediyor ve bitiyor. Ama buna yatkın olanlarda da ortaya çıkması muhtemel tabiî... Bunların yanında dizilerde sıklıkla erotizmin işlenmesi, sinirlenen birinin elindeki eşyaları sağa sola savurması, özellikle gençleri olumsuz yönde etkiliyor” (A.g.g., 28 Kasım 2011)

Umarız, insanımızın karakteri üzerinde olumsuz etkiler yapan dizilere bir sınır getirilir.