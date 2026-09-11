"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EYLÜL 2026 CUMA - YIL: 57

Müslümanca kucaklaşmak

Zekeriyya Kocalan
11 Eylül 2026, Cuma
Allah ayette; “Mü’minler ancak kardeştir” 1 buyuruyor. Peygamber Efendimiz (asm) ise hadis-i şerifte; “Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hıyânet etmez, yalan söylemez ve yardımı terk etmez. Her Müslümanın, diğer Müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır. Takvâ buradadır. Bir kimseye şer olarak Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi yeter.” 2

Naslar doğrultusunda her Müslüman kardeşini sevmeli, kucaklamalı, her zaman yanında olmalıdır.

Ama üzülerek söylemek gerekir ki Müslümanlar birbirinin aleyhinde olabilmekte; düşüncesini, tarzını beğenmediği kardeşine karşı gıybet, su-i zan, tahkir gibi haramları işleyebilmektedir. Siyasette de, cemaatlerde de, tarikatlarda da fikrî ayrılıklar olunca, dövüştürülen horozlar veya ringte dövüşen boksörler gibi birbirlerini perişan ediyorlar.

Dövüştürülmüş horozları görmüşsünüzdür. İkisi de bitmiş, perişan olmuşlar. Acınacak durumdalar.

İnsanların hırsları, bencillikleri, zalimlikleri yaptırıyor zavallı hayvanlara bunu.

Boks maçları da öyle. İki boksör birbirine ölümüne saldırıyor, binlerce insan da heyecanla seyrediyor, attığı yumruklara, rakibini perişan edişini alkışlıyor. Seyretmek için gelmişler zaten. Normal görüyor. 

Boksörler de birbirini dövmek için bütün gücüyle birbirine saldırıyor. Kafasına kafasına yumruk sallıyor. “En hassas yeri, ölümüne sebep olabilirim“ düşüncesi yok. Vicdanı sızlayıp; “böyle meslek olmaz olsun, bu mesleği yapmayacağım, vicdanım elvermiyor,“ demiyor. Günlerce, aylarca, yıllarca hırsla çalışıyor.

Rakibini perişan ettiği zaman da havalara hopluyor, zafer çığlıkları atıyor. Ama onlar da horozlar gibi perişan olmuşlar. Belki sağlıklarından olacak darbeler almışlar, umurlarında değil. Yeter ki para kazanıp zengin olsunlar, yeter ki şöhret olsunlar. 

Siyasî tarafgirlik aşkıyla, mezhep ve cemaat taassubuyla vb. sebeplerden dolayı kavga edenler, birbirlerine girenler, söylemedik kötü laf bırakmayan hatta maddî kuvvet kullananlar, boksörlerin ve horozların vücutlarına verdiği zarar gibi manevî dünyalarını zarara sokuyorlar. Maneviyatlarını felç ediyorlar. Maneviyatın yerini hırs ve öfke alıyor, ama haberi olmuyor. Allah’ın ve Resûlünün kardeş ilan etmesi, “bir vücudun azaları gibi dayanışma içinde olun” demeleri fayda etmiyor. 

Siyaseten veya hizmet anlayışında veya Kur’ân’ı ve hadisleri yorumlamada kendisi gibi düşünmeyen kardeşinin, aynı Allah’a inanması, aynı Peygambere bağlı olması, aynı kıbleye yönelmesi fayda etmiyor. Horozlar gibi insafsızca gagalıyor, boksörler gibi ölümüne yumruk atıyor kardeşine. 

Kavga edenlerin içi dışına çevrilse, birbirleriyle kavga eden tüyleri gitmiş, derileri görülen horozlar gibi ve birbirlerini perişan eden, ayakta duramayacak hale gelen iki boksör gibi ruhları perişan, gönüllerinin yıkık-dökük, iç âlemi çökmüş, korkunç durumda olduklarını görecekler. 

Bu hatalardan kurtulmak, horozlar ve boksörler gibi perişan olmamak için Allah (cc) ve Rasülü (asm) dinlenilmelidir.

Yoksa kavga edenler, kendileri perişan olduğu gibi, uzaktan seyreden insanlar da  kendilerinden ve değerlerinden uzaklaşıyorlar. Deistlik, ateistlik gibi batıl akımlara yöneliyorlar.

Kavganın ve boğaza sarılmanın olduğu yerde hizmet olamaz, güven olmaz. Birbirleriyle boğuşanlar müsbet hizmet edemezler, diyen Üstad Said Nursî çareyi de sunar. 

Çare olarak müsbet hareket edilmesini yani kendi hizmetiyle meşgul olunmayı, başkalarının kusurlarıyla uğraşılmamasını tavsiye eder.  “Belki, daire-i İslâmiyet içinde, hangi meşrepte [hangi mezhep, tarikat, cemaatte] olursa olsun, medar-ı muhabbet ve uhuvvet ve ittifak [birbirimizi sevecek, birbirimizle kardeş olacak ve birbirimizle birlik] olacak çok rabıta-i vahdet [birlik bağları] bulunduğunu düşünüp ittifak ederek... “ diyerek birleşilmesini ister. 3

Dipnotlar:

1- Hucurat Suresi: 10;
2- Tirmizî, Birr 18;
3- Lem’alar; 20. Lem’a.

Okunma Sayısı: 316
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vahşet demek az kalır

    Konut üretimi zorlaştı

    Bu sorulara cevap verin: Varlıkları satarak büyümek mümkün mü?

    İBB davasında dikkat çeken savunma: Savcı yazdı, okumadan imzaladım

    İsrail’den 12 ülkeye meydan okuma - İngiltere: Sabrımız tükendi

    Devletimiz şişiyor, refah artmıyor

    Tek gündemi Ankara’ydı

    İsmail Kartal istifa etti

    20 bin dolar derken...

    Üsküdar da AKP’ye geçti

    Depremzede anne Nurgül Göksu: "Çocuklarımın adaleti sağlansın"

    Filipinler'de yolcu feribotunda yangın: 5 kişi öldü, 87 kişi kayboldu

    İran'dan büyük misilleme: 9 ABD savaş uçağı vuruldu

    Taziyeden dönen aile kaza yaptı: 4 ölü

    Rize açıklarına acil iniş yapan uçağın pilotu AB Sayıştayı yetkilisi çıktı

    12 ülkeden İsrail’e yaptırım - Türkiye’den karara destek - Barry Andrews: İsrail’le ortaklığı askıya alın

    Trump: "Konuyu İsrail ile görüşeceğim"

    Çeyrek asır geçti enflasyon oranı aynı

    Asgari ücrette reel kayıp endişesi - 'Masada % 25 zam var'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Vahşet demek az kalır
    Genel

    İBB davasında dikkat çeken savunma: Savcı yazdı, okumadan imzaladım
    Genel

    İsrail’den 12 ülkeye meydan okuma - İngiltere: Sabrımız tükendi
    Genel

    Bu sorulara cevap verin: Varlıkları satarak büyümek mümkün mü?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Konut üretimi zorlaştı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Barla buluşmaları devam edecek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.