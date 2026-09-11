"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EYLÜL 2026 CUMA - YIL: 57

Türkiye’deki AB karşıtları ve AB’deki Türkiye muhalifleri

İbrahim ERSOYLU
11 Eylül 2026, Cuma
Türkiye’nin AB’ye, AB’nin Türkiye’ye muhtaç olduğu aşikârdır. AB üyelik süreci her iki tarafın menfaatinedir. Ancak her iki tarafta da, AB–Türkiye ilişkilerini sabote etmeye çalışan unsurlar vardır. Türkiye ve AB, akl-ı selimle hareket ederek bu unsurlara fırsat vermemesi gerekir.

Türkiye Avrupa’nın yardımı olmadan, kendi dinamikleriyle içinde bulunduğu Kemalist kıskaçtan, otoriter siyasetten, her nevi vesayetten  arınarak, hürriyetçi demokrasiye geçmesi, huzur ve refaha ulaşması çok zordur. Avrupa’nın da İslam âlemine ve onların geniş pazarına, onların potansiyel lideri mesabesindeki Türkiye köprüsü olmadan ulaşması pek kolay değildir. 

İDARECİLER AB KARŞITLARININ TUZAĞINA DÜŞMEMELİ

Türkiye’de AB sürecini sabote etmek için yoğun gayret sarf edenlerin başında, devlet yapılanmasında  büyük ağırlığı olan derin Kemalist yapı vardır. Bunlar, AB üyeliğinin gerçekleşmesi durumunda, ülkede demokrasinin hâkim olmasıyla Kemalizm’in iflas edeceğini,devlet idaresinde haksız olarak sahip oldukları ağırlıklarının yok olacağını çok iyi bilmektedirler.

Bu işin olmaması için uğraşan, dinde hassas muhakeme-i akliyede noksan önemli bir kesim de, bazı dinî gruplardır. Bunlara göre Türkiye, AB’ye girmesi durumunda din elden gidecek, Avrupa’nın Hıristiyan âdetleri, kötü hayat tarzı ülkemizi istila edecek, Müslüman kimliğimiz kaybolacaktır. Bu endişe yersizdir. Zaten Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte bu âdetler yeteri kadar yurdumuzu istila etmişti. Bilakis üyelikle biz onların fen, sanat ve teknolojilerini, onlardaki bizim malımız olan  hak ve hürriyetler gibi insanî değerleri almış olacağız.

Diğer bir grup Türkçüler ile Kürtçülerdir. Bunlara göre bu iş olursa,  Türkiye demokratikleşecek, kendilerine istismar alanı kalmayacaktır. Türklük ve Kürtçülük tarihe karışacaktır.  Bu endişe de yersizdir. AB yardımıyla demokrasiye geçilmesi durumunda her millet gerçek kimliğini kazanacak, insan hak ve hürriyetlerinden faydalanacaktır.

İKİNCİ AVRUPA AB’YE GİRMEMİZE KARŞIDIR

AB’deki Türkiye karşıtları daha farklıdır. Üstad Bediüzzaman’ın ifade ettiği gibi iki Avrupa vardır. Biri; hakikî Hıristiyanlık dininden aldığı feyz ile fen, sanat, teknoloji ve demokratik değerlerle; yani insan hak ve hürriyetleriyle insanlığa hizmet eden Birinci Avrupa cereyanıdır. Bu cereyan mensupları,1950’de  tek parti istibdadından kurtulmamızda yardım ettiği gibi, ülkemizin demokratikleşerek AB’ye girmesini şiddetle arzu etmekte ve bu iş için bize destek vermektedirler. 2000’lerin başında onların desteği olmasaydı, AKP iktidarının, o dönemdeki yargı ve asker vesayetinden kurtulup ayakta durması pek mümkün olmayacaktı.

Diğer kanat olan ikinci Avrupa, tabiat felsefesinden aldığı güçle dinsizliği, ahlaksızlığı  küresel çapta yaygınlaştırmaya çalıştıklarından İslam ülkelerinin, özellikle onların potansiyel lideri konumunda olan Türkiye’nin istibdattan ve fakirlikten kurtulup demokratikleşmesini istememektedirler. Eğer demokratikleşirse diğer İslâm ülkelerine örnek olacak, diğer İslâm ülkeleri demokrasi talebinde bulunacaklardır. 

Diğer İslâm ülkelerine emsal olmaması için ülkemizin tek adam rejimiyle yönetilen, baskı, zulüm, terör ve kaos içinde çalkanan, bir üçüncü dünya ülkesi olarak kalmasını istemektedirler. Bu yüzden üyeliğimize karşılar. AB siyasetinde bazen birinci, bazen de ikinci Avrupa cereyanı öne geçmektedir. 

Son söz: Türkiye’nin idarecileri, AB’nin üyelik için istediği reformları yaparak üyelik sürecini canlandırırken, AB yetkilileri de, samimiyetle ülkemize gerekli reformları yapmada yardımcı olmaları ve Avrupa’da bu süreci sabote etmeye çalışan unsurlara fırsat vermemeleri lazımdır.

Okunma Sayısı: 324
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vahşet demek az kalır

    Konut üretimi zorlaştı

    Bu sorulara cevap verin: Varlıkları satarak büyümek mümkün mü?

    İBB davasında dikkat çeken savunma: Savcı yazdı, okumadan imzaladım

    İsrail’den 12 ülkeye meydan okuma - İngiltere: Sabrımız tükendi

    Devletimiz şişiyor, refah artmıyor

    Tek gündemi Ankara’ydı

    İsmail Kartal istifa etti

    20 bin dolar derken...

    Üsküdar da AKP’ye geçti

    Depremzede anne Nurgül Göksu: "Çocuklarımın adaleti sağlansın"

    Filipinler'de yolcu feribotunda yangın: 5 kişi öldü, 87 kişi kayboldu

    İran'dan büyük misilleme: 9 ABD savaş uçağı vuruldu

    Taziyeden dönen aile kaza yaptı: 4 ölü

    Rize açıklarına acil iniş yapan uçağın pilotu AB Sayıştayı yetkilisi çıktı

    12 ülkeden İsrail’e yaptırım - Türkiye’den karara destek - Barry Andrews: İsrail’le ortaklığı askıya alın

    Trump: "Konuyu İsrail ile görüşeceğim"

    Çeyrek asır geçti enflasyon oranı aynı

    Asgari ücrette reel kayıp endişesi - 'Masada % 25 zam var'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Vahşet demek az kalır
    Genel

    İBB davasında dikkat çeken savunma: Savcı yazdı, okumadan imzaladım
    Genel

    İsrail’den 12 ülkeye meydan okuma - İngiltere: Sabrımız tükendi
    Genel

    Bu sorulara cevap verin: Varlıkları satarak büyümek mümkün mü?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Konut üretimi zorlaştı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Barla buluşmaları devam edecek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.