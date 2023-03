Kur’an tefsiri Risale-i Nurlar

Risale-i Nur Külliyatı’nın tarifi, mahiyeti, muhtevası, hususiyetleri, vazifesi, gibi birçok vasıfları, konuları, hakikatleri, hazinesi vardır.

Çağımız insanlarının ihtiyaçlarına, istifhamlarına, isteklerine cevap veren Kur’an’ın ulvi hakikatlerinin tefsiridir. Risale-i Nurlar, insanların ihtiyacı olan feyiz, fazilet ve istikamet ölçülerini, tahkiki iman derslerini, tevhid delillerini, hayatın gayesini, ahiretin varlığını ve kâinatın sırlarını ikna edici ilmi deliller, orijinal misallerle nazara veren hakikatleri ihtiva eder.

Risale-i Nurlar, hakikatler manzumesi, mecmuası, iman ve Kur’an hazinesidir. Yukarıdaki vasıflarıyla ikna kudretini, ifade zenginliğini, akıl, ruh, kalbe verdiği lahuti inşirahı, manevi zenginliği Kur’an hazinesinden yansıyan nur huzmeleridir. Bediüzzaman Hazretlerinin yanında Kur’andan başka kitap bulundurmadan telif ve neşrettiği Nur Risalelerindeki ilim, irfan, fikir, iman, ihlâs, ibadet, adalet, hürriyet, maddi ve manevi hakikatler deryasının, örnekleriyle anlatmak, izah ve şerh edebilmek için ciltler dolusu kitaplar yazmak gerekir.

İnsanın yaratılış mucizesi, mahlûkatın üstünde şerefli, kıymetli vasıflarla arzın halifesi vasfıyla Cenab-ı Hakka muhatap olması, nereden geldiği, nereye gittiği ve gayesi, vazifesi, sorumlulukları risalelerde izah edilir. İnsana iki cihat saadeti temin eden İslam’ın, imanın, Kur’an ve Hz. Peygamberimizin (asm) istikamet yolundaki huzur ve güven anlatıldığı gibi inkârcı fikirlerin, batıl yolda gitmenin bu dünyada akla, kalbe, ruha verdiği kederler, ebedi yok olma fikrinin korku ve endişesiyle Cehennem hayatının korku ve endişelerini hissettikleri mukayeseli anlatılır.

Ömrünü iman ve Kur’an davasına vakfeden Bediüzzaman Hazretleri, Birinci Dünya Savaşının ilk yıllarında cephede at üstünde yazdığı “İşaratü’l- İ’caz” başlayan Kur’an tefsirleri daha sonraki zamanda M. Akif’in: “Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı,/ Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâmı...” şiirinde ifadesini bulan temenniler ve dualarla Kur’an ayetlerinin manası, izahı, nuru ve ilhamıyla Risale-i Nurlar, Barla’da telif edilmeye başlamış…

Risale-i Nur hakkında kısa, veciz, tarif ve tanıtım ifadelerini “Nur Talebelerinin Hizmet Rehberi” isimli eserinde, Risale-i Nur nedir? sorularına verilen cevaplarda bulabiliriz. “Risale-i Nur Kur’an’ın i’cazını gösteren bir tefsirdir. “Risale-i Nur, istikbali de aydınlatan bir tefsirdir. “Risale-i Nur tarikat değil, doğrudan doğruya Kur’an’ın feyzinden mülhem (ilham olunmuş) bir hakikattir.” “Risale-i Nur, şu zamanın ihtiyaçlarına uygun bir ilaçtır.” “Risale-i Nur, Kur’an’ın tesiri büyük hakiki bir tefsiridir. “Risale-i Nur, imani meseleleri akli ve ilmi delillerle de ispat eder.” “Risale-i Nur her yerde ve her şeyde tevhid nurunu gösterir.”

Kur’an hazinesinin manevi sofrasında çocuk, genç, yaşlı her yaşta, her meslekte, her vasıftaki insanlar aynı hakikatleri Kur’an ayetlerinin manalarını, izahlarını beraber, dinler mütalaa, mülahaza ve tefekkür ederler. Aldıkları derslerle imanını kurtarır, hayatına istikamet verir, dini vecibelerini ihlâsla yerine getirirler. Sonra muhtaç gönüllere hakkı tebliğ eder, Kur’an’ın manevi nimetlerine, huzura, huşuya, ebedi saadete davet ederler.