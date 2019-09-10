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10 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Mevsim sonbahar

Muzaffer KARAHİSAR
10 Eylül 2019, Salı
Bahar gözümüze, gönlümüze hitap eder.

Sonbahar hislerimizi, duygularımızı etkiler nedense. Her şey farklıdır sonbaharda. Renkler, ışıklar, şekiller, sesler mevsimin sonbahar olduğunu söyler. Esen rüzgâr, savrulan yapraklar, göçmen kuşları, giden bulutlar, koyu gölgeler ayrılığın hüzünlerini hatırlatır. Sonbahar, yeryüzünde film şeridi gibi perde perde renkleriyle, şekilleriyle ve her an değişen manzaralarıyla hayatın geçici, fani, zail yüzünü gösteren yılın son perdesidir. Sonra yağmurlarla yıkanan tabiat, kışın kardan beyaz kefene bürünür!

Mevsimleri kendileriyle kıyaslar insanlar. Rengi, tadı, kokusu ve cazip güzellikleriyle hülyalarımızı süsleyen baharı, gençlik yıllarının gönlümüzü meftun eden, uğrunda sürükleyen mecazi masalların, tûl-i emellerin serkeşlikleri ve delice, düşünmeden bizi gaflete götüren fuzuli adımlar…

Yaz dönemi, olgunluk zamanı insanlığımızın ve sorumluluklarımızın idrakiyle ayaklarımızın yere bastığı zaman. Her şeyi gerçek anlamıyla tanımaya çalışırız. Hayatı ve olayları Rabbimizin emrettiği ölçülerle, ilim, iman, tevhit ve tefekkür enginlikleriyle idrak etme zamanı. Varlığın, bolluğun ve gücün zirvede olduğu, hayata ve çok kazanma hırsıyla dünyayı, ahire tercih etme tehlikesine karşı dikkat ve teyakkuz gereken dönem… 

Bahara benzeyen gençlik uykusundan, uyuşukluğundan, bolluk, zenginlik içindeki yaz gafletiyle geçen ömür dakikaları insanları sonbaharda ihtiyarlığın doruğuna ulaştırdığı zaman ayan beyan her şey belli olur. Sonbahar aynasında gördüklerimiz, aklımızı başımıza getirir. Yaprak dökümü gibi sevdiklerimiz birer birer veda etmeden, yalan olur giderler…  Sağlık, mutluluk, güzellik, eş, dost, mal, mülk aşkla bağlandığımız, uğruna ömürler harcadığımız ikindi güneşi gibi kızıllıklarla, sonbahar rengine bürünerek ayrılırlar… 

“Eyvah aldandık! Şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik...” diye yalnızlığımızı fark ederek İlahi aşkın tezahürlerini hissetmeye başlarız içimizde. Her yerde O’nun varlığını, bakasını ve işaretlerini görüp idrak ederiz. Sabit zannettiğimiz bahar, yaz, gençlik, güzellik, sağlık, zenginlikler gaflet içindeyken geride kalmış, elemlerini, kederlerini, acılarını, teessüflerini bize bırakıp gitmişlerdir.

Sonbahar kâinattaki bütün faaliyetleri nazara verir. Bütün mahlukatı ve mevcudatın anlatmak istediği meramı; sessiz konuşmalar, işaretler tefekkürle anlaşılır. “Tefekkür, gafleti izale eder. Dikkat, teemmül; evham zulümatını dağıtıyor.” (M. Nuriye) Her şeyde görünen hikmet, sanat, ölçü, nizam, intizam, renkler ve güzellikler eser sahibi Rabbimizi tarif eder, tanıtır, anlatır.

Lezzetleri acılaştıran ölümü, vefatları, ayrılıkları, gurbeti hatırlatan hazan mevsimi insanlarda gafleti, rehaveti, ünsiyeti dağıtır. Sonu gelmez uzun emelleri, arzuları, meyilleri bertaraf eder. Gözümüzün önünde akıp giden zaman içinde renkli çiçekler, yapraklar, kelebekler, böcekler ömrünü tamamlar, vazifesini yapar hayat sahnesinden sessiz gemi gibi öteki alemlere, Cenab-ı Hakkın levh-i mahfuzuna, kudret dairesinden ilim dairesine akın akın gitmeleri… 

Yaşlı dünyamızın bekleyen ahirzaman, renklerin ve göçlerin melankolik zamanı sonbahar, ikindi vaktinin sonunda kızıllıklarla güneşin, batı ufuklarından sarktığı an, ihtiyarlığın sonunda ebede giden yolculuk… İnsanları, sert esen rüzgârın önünde sarı yaprakların senfonisiyle ruh enginliğinde hüzünlü bulutların üstünden uzak diyarlara alıp götüren uyanma zamanı! Hatadan dönme, istikameti düzeltme gayreti… Can bedende iken imanla, ihlasla, nedametle duaların, hüzünlü yalvarmaların arşa yükseldiği son an… Güz mevsimi, son fırsat, son şans, son hamle, son bahar…

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