"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

Ümmü Süleym (r.anha)

Muzaffer KARAHİSAR
29 Kasım 2022, Salı
Medineli ilk Müslüman kadın sahabilerden Enes bin Malik’in annesi aynı zamanda Hz. Peygamberimizin (asm) süt teyzesi:

Hz. Ümmü Süleym (r.anha) Milhan kızı Rümeysa ya da Gumeysa gibi isimleri olsa da Ümmü Süleym olarak anılmıştır. Ümmü Süleym, Hazrec kabilesinin bir kolu olan Neccaroğulları nesline dayanan, Ensardan fedakâr, mübarek, meşhur sahabidir. Eşiyle birlikte Kıbrıs seferine katılan ve orada şehit olan Ümmü Haram (Hala Sultan), şehit sahabelerden Haram bin Milhan ve Süleym de Ümmü Süleym’in kardeşleridir. 

Ümmü Süleym, Müslüman olmadan önce Mâlik b. Nadr ile evlendi. Bu evlilikten Enes b. Mâlik dünyaya geldi. İslamiyet’i kabul ettikten sonra Oğlu Enes’e kelime-i tevhidi öğretirken eşi, Malik bin Nadr Ümmü Süleym’in Müslüman olduğunu öğrendi ve çok kızdı. Eşi, İslam’ın hakikatlerini anlatması ve imandaki kararlı tavrı karşısında Malik bin Nadr, Medine’yi terk edip Suriye’ye gitti. Onu takip eden düşmanlarından biri tarafından öldürüldü. 

Hayatını, inancına, Hz. Peygamber (asm) sevgisine ve oğlu Enes bin Malik’e adayan Ümmü Süleym, kıt kanaat hayatını devam ettirirken birçok evlenme teklifi almasına rağmen Enes’i büyütmeden evlenmeyeceğini bildirmişti. Daha sonraki zamanda kendisine evlenme teklifi yapanlardan biri de Ebu Talha idi. Bir gün Ümmü Süleym’e gelerek Enes’in büyüdüğünü ifade ederek evlenme teklifini yineledi ancak Müslüman olmamıştı. Ümmü Süleym ona kendisine ve başkasına faydası olmayan putlara tapmaktan vazgeçme şartını ileri sürdü. İslam’ın hakikatlerinden anlattı. Ebu Talha düşünmek için oradan ayrıldı. 

Birkaç gün sonra gelen Ebu Talha, teklifini tekrarladı ve istediği kadar para vereceğini söyledi. Onun Müslüman olmasında ısrar eden, para pul düşünmeden mantıklı ve fasih konuşmalarıyla Ebu Talha’nın imanını kurtarmaya çalışıyordu. Ebû Talha’ya, şayet Müslüman olursa bunu mehir olarak kabul edeceğini, ayrıca mehir istemeyeceğini söyledi. 

Bu kararlı, ikna edici tebliğ konuşmalarından sonra varlıklı, kabilesi tarafından sevilen Ebu Talha, şehadet getirerek Müslüman oldu ve Ümmü Süleym ile evlendiler. Evliliklerinden Üveymir adını verdikleri çocukları oldu ve küçük yaşta vefat etti. Hz. Peygamber’in duasıyla olan çocuğun adını da Peygamberimiz, Abdullah koydu. Abdullah’ın dokuz çocuğu oldu, hepside Kur’anı ezberleyip hafız oldular.

Bu evlilikten kısa bir zaman sonra Hz. Peygamber (asm) Mekke’den Medine’ye teşrif etmişti. Herkes Peygamberimize (asm) bir şeyler, hediyeler getirip veriyordu. Ümmü Süleym, yıllarca koruduğu, hayatını adadığı, çok sıkıntılara katlandığı oğlu Enes’i Resulullah’ın hizmetine vererek Onun terbiyesinde yetişmesini arzu ediyordu. Hz. Enes, on yaşında zeki bir çocuktu. Hz. Ümmü Süleym, Enes’in elinden tuttu Hz. Resulullah’a: “Yâ Resûlallah! Ensar’ın erkek ve kadınlarından size hediye vermeyen kalmadı. Ben de hediye olarak bu oğlumu size takdim ediyorum! Hizmetinizde bulunsun.” dedi.

Ayrıca onun için dua etmesi ricasında bulundu. Peygamberimiz onun bu hareketinden çok memnun olmuştu. Hz. Enes’i hizmetine almayı kabul etti ve onun için şöyle duada bulundu: “Yâ Rab, onun çocuklarını ve malını çoğalt ve ona verdiklerini mübarek kıl!” Hz. Enes bu dua sebebiyle çok uzun bir hayat yaşadı, çok fazla mal ve evlada sahip oldu. 

Resulullah’ın (asm) vefatına kadar hizmetinden bulunan Hz. Enes, en çok hadis rivayet eden sahabelerden üçüncüsü oldu. Yüz üç yaşında vefat etmiştir.

Ümmü Süleym’in ailesi, kardeşleri, kocası, çocukları İslam’a gönül vermiş, Allah ve Resulü uğruna hiçbir fedakârlıktan çekinmeyen bahtiyarlardandı. Uhud, Hayber ve Huneyn savaşına katılmıştır. Aile mensuplarının Hz. Peygamberimizin yanında ayrı bir yeri vardı. Peygamberimizin (asm) sık sık ziyaret ettiği süt teyzesi Ümmü Süleym, Onun iltifatlarına, senasına, duasına ve müjdesine mazhar olmuştur.

Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokratik Türkiye'yi istişare ile inşa edeceğiz

    Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit, Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

    '3'lü mutabakat süreci olumlu ilerliyor ama hala atılması gereken adımlar var'

    Dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına Türkiye'den 118 üniversite girdi

    Yargıtay uyardı: Kiracılar yüzde 25'in üzerindeki artışları geri alabilecek şeklinde bir karar yok

    İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili tutuklu sayısı 25'e yükseldi

    D vitamini eksikliği halk sağlığı problemi

    Cumhurbaşkanı Adayımız: Adalet

    Darbe hukukuyla demokrasi olmaz

    Otoda indirim bir hafta sürdü

    Ukrayna’da 6 milyon hanede elektrik yok

    10 binlerce yazılımcı yurt dışına gitti

    Belçika ve Hollanda’da sigara satışına yeni yasaklar

    Eczacılar: “Tükeniyoruz”

    Şehitlerimiz dualarla ebedi yolculuklarına uğurlandı

    Helal gıda pazarı büyüyecek

    Göztepe-Altay maçında fişekler stada ''ambulans''la bu şekilde sokulmuş

    Erdoğan: Sisi çok mutlu olmuş

    Scholz: Savaş Avrupa'ya geri döndü

    ABD'de küçük bir uçak yüksek gerilim hattına çarptı: On binlerce kişi elektriksiz kaldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yine terör siyaseti
    Ahmet BATTAL

    Arabına gazoz, Kürdüne limon!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yüzleşme ve helâlleşme
    Süleyman KÖSMENE

    Hakka adalete ne oldu?
    Cevher İLHAN

    Hep kaybettiren fiyaskolu “dış politika”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Muzaffer KARAHİSAR

    Ümmü Süleym (r.anha)
    Halil ELİTOK

    İyilikle kötülük bir olmaz
    Ali FERŞADOĞLU

    Dürüstlük öldü; geri kaldık!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.