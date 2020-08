Vuslat zamanları

Haftalık gece sohbetleri kalbimize huzur, ruhumuza sükûnet veren müstesna zamanlardır.

İmanlı, ihlâslı, nezih insanların toplandığı feyizli geceler, bir nevî vuslat zamanlarıdır. Dünyanın derdi, sıkıntısı, kederi o atmosfere yol bulup giremez. Kur’ân’ın ulvî hakikatleri gönülleri aydınlatır. Gece boyunca ilim, irfan tefekkürleriyle manevî lâtifelerimiz nurun, huzurun ve huşunun lâtif haz ve lezzetlerine vasıl olur…

Her hafta sohbette münevver insanlarla aynı mekânda olmanın, zenginliğini tadarız, mutluluğunu yaşarız. Onlar, tebessümle selâmlaşırlar, muhabbetle konuşurlar. Samimî, içten sözlerini “Kardeş” hitapları süsler. İslâm’ın ve imanın bütün tezahürleri onların davranışlarına yansımıştır. Kur’ân talebesi olmanın mesuliyeti, rıza-i İlâhî’yi maksat yapmanın vakarı her halinden belli olan mümtaz şahsiyetlerle aynı mecliste olmanın bahtiyarlığı… Duygularımızla içimize serpilen lâtif sevinç tezahürlerini fark ederiz. Her türlü dünya kaygısı, telâşı, endişesi unutulur, sükûnet ve sürur kaplar içimizi.

Her zaman sohbet başlarken karşı koltukta oturan bir Nur Talebesinin bakışları, duruşu ve samimî halinden ilham alırım. Onun sükûneti, okunanları merakla takibi beni dersin feyizli ihtişamına teşvik eder. Aynı ciddiyet ve samimiyetle hatibin anlattıklarını dikkatle takip ederim. Şahs-ı manevî iklimine girer, anlatılan ulvî hakikatlerin huşu dolu tefekkür ufuklarına bırakırım kendimi.

Mevcudattan, varlıklardan, zerrelerden yıldızlara kadar her şey, o salonda nazarlara verilir. Onlarda görünen nizam, intizam, ölçü, sanat, güzelliklerle işleyen sistemler, faaliyetler misallerle idrakimize peşpeşe marifet pencereleri açar. Rabbimizin güzel isimlerinin tecellilerini, tezahürlerini, cilvelerini anlamak için fikrî irademiz, aklî gayretimiz, bizleri ruhen Kur’ân ilminin, ikliminin marifet bahçelerine götürecektir. Bütün hissiyatımızla o manevî sofranın nimetlerindeki lezzetleri tadarız. İçimizi muhabbet hareleri kaplar, duygularımıza sürurlar serpilir.

10 Ağustos 2020 tarihinde 90 yaşında vefat eden Gazeteci Peter Barnett, (Ahmet) ileri yaşlarda Müslüman olmuş, 80 yaşlarında Risale-i Nurlar’ı tanıyınca hayatı değişmiş. Yaşlı haliyle Türkiye’yi gezmiş, Üstadın talebeleriyle tanışmış. Bediüzzaman’ı ve Nur hareketini anlatan “Kıvılcım Muhafızı” kitabını yazmış. 2011’de Yeni Asya’da yayınlanan röportajda Bediüzzaman, geçen 500 yılın en önde gelen Müslüman büyüklerinden biri, ifadesini kullanmış. “Sizi şaşırtacak bir şey söyleyeyim: Risale-i Nur Eserlerinin tamamen eşsiz ve benzersiz olduğunu keşfettim.” diyor. Nur Talebeleri, hakkında geniş bilgiler veriyor.

“Gençler, iman konusuna ve onu tahkikî yapmaya odaklanmalı; enerjilerini ve gayretlerini Risale-i Nur gibi şeylere harcamalı, zira o her şeyin çaresidir. Misal vermek gerekirse; Cumartesi akşamları buraya (Avustralya Nur Vakfı merkezine) gelen gençler kendilerini koruyacak bir ortama sahipler…”

Her hafta çevremizde, mahallemizde, komşumuzda toplanan insanların Kur’ân ziyafetine, manevî ilim sofralarına merakla, insafla katılmanın insanlara kazandıracağı güzellikleri Barnett: “Risale-i Nur, gençliğin manevî muhafızı… Risale-i Nur’a kendini adayanlar hayatta tanıdığım en güzel insanlar… Said Nursî’nin rehberliğinde hak yolunda gitmek büyük bahtiyarlık. Risale-i Nurlar’a bağlı biriyle karşılaştığınızda simasının nurla parladığını görürsünüz.” tesbit ettiği gerçekleri böyle ifade ediyor.

Hemen vakit geçirmeden en yakındaki, Kur’ân ziyafetine, iman dersine, Nur deryasına katılmak ümidiyle…