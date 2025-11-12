Millî Eğitim Bakanlığına açık mektup

Millî eğitim resmî ideolojiden arındırılmalı, karma eğitime son verilmeli, Demokrasi dersi müfredata girmelidir.

Görüş: Naci Tepir

Eğitimci ve Kamu-Yerel Yönetim Uzmanı

Sayın Bakan’ın dikkatine sunulur!

İlk, Orta, Yüksek Öğretim ile özel öğretim müesseselerinde öğretmen ve idareci; ayrıca, Millî Eğitim Müdürlükleri ile bakanlık merkez kadrolarında- idareci olarak bulunmuş bir eğitimcinin mülâhazasıdır!

Sayın bakan;

Bilindiği gibi, insanımızın ve onun teşkil ettiği toplumun sıhhatli, kaliteli gelişmesiyle ilgili eğitim meselesi, çok büyük önem arz etmektedir! Bu hususta salâhiyet derecesine göre vazifeli şahısların taşıdığı maddî ve manevî mesuliyet çok büyüktür!

Hâl-i hazırda tatbik edilen Eğitim Sistemi’yle ülkemizi geldiği nokta, içler acısı! Bu güne kadar yapılan günübirlik düzenlemeler, iyileştirme çabaları maalesef sadra şifa olamamıştır! Bunun da yegâne sebebi, tâ baştan beri medeniyetçilik, ilericilik, modernlik iddiaları altında yapılan yanlış tatbikatlardır! Milletimizin sinesinde çok büyük tahribat yapan bu yanlışlıklara verilecek misaller o kadar çoktur ki, saymakla bitmez. Bunların en çarpıcı iki misalinden biri ‘militarizm,’ diğeri ‘karma eğitim’dir. Biri akılları tutsak etmekte, diğeri, ahlâkı yozlaştırmaktadır! Bu ise insanımızın, yeme içme ve zevkinden başka bir şey düşünmeyen tembel ve anarşist fertler olarak yetişmelerine sebep olmaktadır!

DERS KİTAPLARI İDEOLOJİK KUŞATMA ALTINDA

Militarizme örnek: Okul binalarının bütün kısımlarında (bazı okulların dış görüntüsü ve bahçesi de dahil), büst, heykel, resim ve ideolojik yazıların bulunmasıdır. Ayrıca, matematikten, tefsir ve fıkıh kitabına kadar bütün ders kitaplarının ilk sayfaları, militarist resim ve yazılar dolayısıyla kuşatma altındadır! Bu ise demokratik hür düşüncenin gelişmesini engelleyerek, gerçek mânâda insan eğitimini baltalamaktadır! Dolayısıyla fikri hür, vicdanı hür, aklıselim sahibi, vatana-millete ve insanlığa faydalı vatandaş yerine; basit fikirli, sıhhatli düşünemeyen, topluma hiçbir faydası olmayanların yetişmesine sebep olmaktadır!

Karma eğitime gelince; dünyanın çeşitli ülkelerinde ve bilhassa kalkınmış ülkelerde uzmanlarca yapılan ilmî araştırmalar, karma eğitimin birçok zararlarını, ispat etmiştir! Hususiyle millî bünyemize hiç uymayan bu korkunç manzara, en başta ahlâkı yozlaştırdığı için şahsiyet bozukluklarına yol açtığı, eğitim ve öğretimin kalitesini düşürdüğü, ayrıca, zararlı alışkanlıklar, intihar ve cinayetlere varan birçok bunalımlara sebep olduğu çokça müşahede edilmektedir!

KARMA EĞİTİM ZARAR VERİYOR

Evet, araştırmaların ortaya koyduğu tespitlere göre karma eğitim, erkek tipinde hanım ve hanım tipinde erkek karakterler ile bozguncu, kavgacı, çekingen, komplekslere kapılmış ve sair şahsiyet bozukluklarına sebep olmaktadır. Diğer taraftan birçok öğrencinin dersten daha çok başka şeylerle meşgul olmasına yol açmaktadır. Meselâ, kız ve erkek öğrencilerin birbirleriyle özel arkadaşlık bağı kurmaları ve bu gayr-ı ahlâkî durumun görmezlikten gelinerek normal bir şeymiş gibi kabullenip ilköğretim seviyesine kadar inmesi, farkında olmayarak toplumumuzu hızlı bir çöküşe doğru sürüklemektedir!

Toplumun ahlâkını tahrip eden bu durumu, zaman zaman dile getirmeye çalışıyoruz. Ama ne yazık ki, köklü bir tarihe, yüksek bir medeniyete sahip, ahlâkın sembolü ve bu hususta bütün dünyaya örnek olan bu aziz milletin torunlarına, inanç ve ahlâkıyla bağdaşmayan karma eğitim sisteminin ısrarla dayatılarak tatbik edilmesi çok düşündürücüdür!

GENÇLER DİJİTAL CİHAZ BAĞIMLISI OLDULAR

Ayrıca; günümüzde cep telefonu ve internet kullanımı gibi teknik cihazların yaygınlaşması da, ailelerin çocuklarını kontrol etmesini âdeta imkânsız hale getirmiştir. Bu durumda yeni yetişen neslin kontrol edilmesi, verilecek müsbet eğitimle mümkündür.

Bu gün tatbik edilen ve yap–boz tahtasına dönüştürülen, giderek daha da karmaşık bir hal alan, din, ahlâk ve maneviyattan uzak bu eğitim sisteminden daha ne bekleyebiliriz? Bununla gelecek nesillere dönük ne gibi faydalı yatırımlar yapabiliriz? Bu sistem, sabıkalıdır! Çünkü:

Siyasî alanda; darbecileri yetiştirmiştir!

ÖZ DEĞERLERİMİZE DÖNMELİYİZ

Ekonomi alanında; hayalî ihracatçıları, soyguncuları, faizcileri ve sairleri yetiştirmiştir!

Sosyal alanda; toplumun temelleri olan şefkat, hürmet, emniyet (itimat), yardımlaşma, işbirliği, fedakârlık ve sair ulvî mesafeli durup, ahlâksızlığa adeta zemin hazırlamaktadır! Dolayısıyla yeni kuşaklar, zararlı yollara itilerek kaybedilmektedir!

Netice itibariyle: Asil değerlerimizi ve gelecek neslimizi korunmak için, bir an evvel eğitim sistemini kendi öz değerlerimizle şekillendirip, gerçek manada yörüngesine yerleştirmemiz, maddî ve manevî varlığımızı devam ettirmek için şarttır!

OKULLARA DEMOKRASİ KONULMALI

Bu güne kadar gelişen olaylar, yapılan araştırmalar, yorum ve değerlendirmelerin neticesi olarak, toplumumuzun başlıca beklentilerini şöyle sıralayabiliriz:

1- Her derecedeki okullarda din ve ahlâk derslerine ağırlık verilerek kapsamlı bir seviyeye getirilmesi. Çünkü ahlâk ve maneviyata önem vermeyen materyalist bir eğitim ancak robot insan yetiştirir. Zira, Einstein dediği gibi, “Dinsiz ilim kör, ilimsiz din ise topaldır!”

2- Karma eğitime son verilmesi.

3- Eğitim ve öğretimi aksatan, birtakım masraflara yol açan törenlerle duvar ve kitaplardaki militarist görüntülerin kaldırılması.

4- Meslek eğitimine ağırlık verilmesi.

5- “İnkılâp Tarihi” dersinin kaldırılması ve ihtiva ettiği konuların “Tarih” derslerinde işlenmesi.

6- Başta Tarih dersi olarak diğer Sosyal ve Türkçe derslerinin konuları, resmî ideolojiye göre değil, objektif ve kendi ilmî metotlarına uygun olarak işlenmesi.

7- Okullara Demokrasi dersinin konulması.

Toplumun beklentisi şüphesiz bu kadar değil. En mühim olan bu beklentilere çözüm getirildiğinde, diğer ufak tefek beklentiler de zamanla çözüme kavuşturulabilir.

Hayırlı çalışmalarınızda muvaffakiyetler dileğiyle…