"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Allah hepimizin gayret ve himmetlerini artırsın - İskandinavya gezi notlarımız ve değerlendirmemiz...

Nejat EREN
06 Ağustos 2025, Çarşamba
Oslo’da son günümüz. Sabah namazı, kahvaltı, sonra İsveç, Stockholm’e dönüş! Yol üzerinde Karlskoga’daki camide öğle namazı.

Dostumuz İbrahim’in pizza lokantasında ikramı, kısa bir ders! Akşam Stockholm dersine yetişme gayretiyle vedalaşma!   

İkindi namazında dershanedeyiz. Risale-i Nur dersi ruhlara manevî haz ve güzellik veriyor! Genç Ayaan da bizimle yine dersteydi. İslâmı yaşama, davet ve tebliğ gibi konularda bazı soruları vardı. Bütün bu tür soruların Risale-i Nur Külliyatında olduğunu, Risale-i Nurları okuyup, tefekkür etmesinin faydalı olacağını vurguladık. Memnun oldu.  

Yeni simalarla tanıştık. Bu uzak diyarlarda din ve kültür farkına rağmen iman ve İslâmiyet hakikatlerini tebliğ etme sevdalarını tebrik ediyoruz. Allah hepimizin gayret ve himmetlerini artırsın. Amin.

Son günşe hir turumuzu da yaptık. On bir günümüzü dolu dolu geçirdik. 

VEDA VAKTİ

Son günümüzde, sabah namazını kıldıktan sonra Haşir Risalesi dersi  ve kahvaltı yaptık. Dershaneki fedakâr kardeşlerle vedalaşıp helalleştik. Rehberimiz, Hüseyin hocamız bizi  Stockholm Arlanda hava limanına  bıraktı. Yarım saat geç kalkan THY uçağıyla, zamanında İstanbul yeni havalimanına  kazasız belasız indik.  Bu verimli hizmet seyahatimizi bahşeden Rabbimize sonsuz şükürler olsun. 

SEYAHATİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ 

 Adalet, hukuk, demokrasi, hürriyet ve refahın serbestçe yaşandığı bu ülkelerinde Nur davasını temsil etme azminde olan vakıf kardeşlerimiz başta olmak üzere, herkese çok teşekkür ediyoruz. Kudsî davanın sıcaklık, uhuvvet, fedakârlık, samimiyet çizgisini sürdürme gayreti devam ediyor. Buralarda da sahipsiz değildik. Her türlü yardım ve misafirperverlik devam ediyor. Hiçbir dünyevî, uhrevî menfaat gözetmeden, Allah rızası için yapılan bu hizmete katkıda bulunanlara çok teşekkür ve tebrik ediyoruz.  

Namaz vakitlerinde camilere gidip imam ve cemaatle diyalog kurarak tebligat yapma gayretleri güzel! Ders günlerinde Kur’ân öğrenmek isteyenlere dershanenin müsait bölümünde Kur’ân, İngilizce öğrenmek isteyenlere İngilizce dersler veriliyor.  

Ailesi ve özel işlerine rağmen; on iki gününü bize ayırarak, her türlü fedakârlığı yapan rehberimiz Hüseyin hocamız başta, olmak üzere üç ülkedeki bütün Nur kardeşlerimiz, can dostlarımıza, samimî, kalbî teşekkürler ediyoruz. 

Cenab-ı Allah’a şükürler olsun ki 12 günlük bu ziyaretinizi tamamlayarak vatanımıza sağ selamet kavuştuk. Yedi kişiyle yaptığımız bu hizmet seyahatinin oldukça verimli geçtiğinde müttefikiz.  

İSTİKBALDEKİ YURTDIŞI SEYAHATLER İÇİN BAZI TEKLİF VE TESPİTLER: 

1- Hedef ülkenin dili, dini, sosyal, siyasî, idarî sistemi, kültürel hayat, fizikî yapısı konularında temel bir alt yapı bilgi sahibi olmak.  

2- Grup sayısını, makul mevsim, zaman ve süreyi iyi hesap edip ayarlamak.

3-Özellikle gençlere rehberlik yaparak, dil öğrenmeleri, yetenek, hedef ve kariyer planlarını dikkate alarak, hizmet seyahatlerini planlamak. 

4- Yol giderleri, konaklama, vize konularında sağlam bilgi edinmek, maddî kaynak ve giderleri iyi planlamak.  

5-Yaş, görev, meslek sahalarıyla hedef ülkedeki dost ve kardeşlerle irtibatın aksamadan devam etmesini programlamak.

6- Meslek ve meşrebe aidiyeti dikkate alarak, amaçlı ve davanın özüne bağlı bir anlayışla ilgili kişi ve  heyetler aracılığıyla detaylı planlamaya ihtiyaç ve gerek vardır. 

Nice güzel seyahat ve hizmetlerin aralıksız devam etmesi dilek ve temennilerimizle…

—SON—

Okunma Sayısı: 101
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz"

    İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle temmuz ayında 1060 kişi öldü

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

    Krasheninnikov Yanardağı patladı - 1550'den bu yana ilk kez faaliyet gözlemlendi

    Gazze'de soykırım yazısını okuyunca İsrail Meclis kürsüsünden zorla indirildi

    Rusya'nın enerji gelirleri yüzde 27 azaldı

    Sırp Bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdi

    Gazze'deki doktorlar kitaplarda okuduklarını yaşar oldu

    Fenerbahçe, Feyenoord karşısında Şampiyonlar Ligi için ter dökecek

    Sahtecilikte sorumlu kim? - Savcılara skandalı soruşturma çağrısı

    Yardım atılan uçağın gözünden Gazze'deki yıkım...

    Sahte yatırım grubu yüzlerce kişiyi dolandırdı

    2025'in 7 ayında benzin ve dizel otomobil satışları düştü; elektrikli satışı ilk kez 100 bini aştı

    'NASA, Ay'a nükleer reaktör gönderecek' iddiası

    Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8'e düştü

    6 binden fazla aktivist başvurdu: Onlarca tekne İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru yola çıkacak

    Temsilciler Meclisi'ndeki 13 Demokrat üyeden Trump'a mektup: 'Filistin Devleti'ni tanı

    Trump'ın Başdanışmanı: Hindistan, Rusya'dan petrol alarak savaşı finanse ediyor

    İsrail basını: Netanyahu, Gazze'ye saldırıları genişletecek

    En Çok Okunanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.