Allah hepimizin gayret ve himmetlerini artırsın - İskandinavya gezi notlarımız ve değerlendirmemiz...

Oslo’da son günümüz. Sabah namazı, kahvaltı, sonra İsveç, Stockholm’e dönüş! Yol üzerinde Karlskoga’daki camide öğle namazı.

Dostumuz İbrahim’in pizza lokantasında ikramı, kısa bir ders! Akşam Stockholm dersine yetişme gayretiyle vedalaşma!

İkindi namazında dershanedeyiz. Risale-i Nur dersi ruhlara manevî haz ve güzellik veriyor! Genç Ayaan da bizimle yine dersteydi. İslâmı yaşama, davet ve tebliğ gibi konularda bazı soruları vardı. Bütün bu tür soruların Risale-i Nur Külliyatında olduğunu, Risale-i Nurları okuyup, tefekkür etmesinin faydalı olacağını vurguladık. Memnun oldu.

Yeni simalarla tanıştık. Bu uzak diyarlarda din ve kültür farkına rağmen iman ve İslâmiyet hakikatlerini tebliğ etme sevdalarını tebrik ediyoruz. Allah hepimizin gayret ve himmetlerini artırsın. Amin.

Son günşe hir turumuzu da yaptık. On bir günümüzü dolu dolu geçirdik.

VEDA VAKTİ

Son günümüzde, sabah namazını kıldıktan sonra Haşir Risalesi dersi ve kahvaltı yaptık. Dershaneki fedakâr kardeşlerle vedalaşıp helalleştik. Rehberimiz, Hüseyin hocamız bizi Stockholm Arlanda hava limanına bıraktı. Yarım saat geç kalkan THY uçağıyla, zamanında İstanbul yeni havalimanına kazasız belasız indik. Bu verimli hizmet seyahatimizi bahşeden Rabbimize sonsuz şükürler olsun.

SEYAHATİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Adalet, hukuk, demokrasi, hürriyet ve refahın serbestçe yaşandığı bu ülkelerinde Nur davasını temsil etme azminde olan vakıf kardeşlerimiz başta olmak üzere, herkese çok teşekkür ediyoruz. Kudsî davanın sıcaklık, uhuvvet, fedakârlık, samimiyet çizgisini sürdürme gayreti devam ediyor. Buralarda da sahipsiz değildik. Her türlü yardım ve misafirperverlik devam ediyor. Hiçbir dünyevî, uhrevî menfaat gözetmeden, Allah rızası için yapılan bu hizmete katkıda bulunanlara çok teşekkür ve tebrik ediyoruz.

Namaz vakitlerinde camilere gidip imam ve cemaatle diyalog kurarak tebligat yapma gayretleri güzel! Ders günlerinde Kur’ân öğrenmek isteyenlere dershanenin müsait bölümünde Kur’ân, İngilizce öğrenmek isteyenlere İngilizce dersler veriliyor.

Ailesi ve özel işlerine rağmen; on iki gününü bize ayırarak, her türlü fedakârlığı yapan rehberimiz Hüseyin hocamız başta, olmak üzere üç ülkedeki bütün Nur kardeşlerimiz, can dostlarımıza, samimî, kalbî teşekkürler ediyoruz.

Cenab-ı Allah’a şükürler olsun ki 12 günlük bu ziyaretinizi tamamlayarak vatanımıza sağ selamet kavuştuk. Yedi kişiyle yaptığımız bu hizmet seyahatinin oldukça verimli geçtiğinde müttefikiz.

İSTİKBALDEKİ YURTDIŞI SEYAHATLER İÇİN BAZI TEKLİF VE TESPİTLER:

1- Hedef ülkenin dili, dini, sosyal, siyasî, idarî sistemi, kültürel hayat, fizikî yapısı konularında temel bir alt yapı bilgi sahibi olmak.

2- Grup sayısını, makul mevsim, zaman ve süreyi iyi hesap edip ayarlamak.

3-Özellikle gençlere rehberlik yaparak, dil öğrenmeleri, yetenek, hedef ve kariyer planlarını dikkate alarak, hizmet seyahatlerini planlamak.

4- Yol giderleri, konaklama, vize konularında sağlam bilgi edinmek, maddî kaynak ve giderleri iyi planlamak.

5-Yaş, görev, meslek sahalarıyla hedef ülkedeki dost ve kardeşlerle irtibatın aksamadan devam etmesini programlamak.

6- Meslek ve meşrebe aidiyeti dikkate alarak, amaçlı ve davanın özüne bağlı bir anlayışla ilgili kişi ve heyetler aracılığıyla detaylı planlamaya ihtiyaç ve gerek vardır.

Nice güzel seyahat ve hizmetlerin aralıksız devam etmesi dilek ve temennilerimizle…

—SON—