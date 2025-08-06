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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Yeni Asya'm

Erdal Odabaş
06 Ağustos 2025, Çarşamba
ŞİİR

Yalnızca nurun, imanın sesi,

İstikametin tek adresi,

Dağıtmak için zulmeti, yeisi,

Her daim Yeni Asya Gazetesi.

 

Çamur, iftira akın akın,

Yalana dolana kanma sakın,

Fecr-i sadık çok yakın,

Vakarın adresi, Yeni Asya Gazetesi.

 

Hakikati söyler, doğruyu  yazar,

Hileyi sezer, oyunu bozar,

Nura kilitli, sapmaz nazar,

İstikametin adresi Yeni Asya Gazetesi.

 

Nurun dili, hakikatin okulu,

İstikamet üzere, nurlu yolu,

Mazisi şeref dolu,şan dolu,

İrfan mektebi Yeni Asya Gazetesi.

 

Üstad buyurdu: ”Siyaset ayırmasın” sizi,

Bu yolda dostlar yalnız bıraktı bizi,

Tek başına olsa da destanlar yazıyor dizi dizi,

Kahramanlar yuvası Yeni Asya Gazetesi.

 

Mele-i Âlâdan alkış sesleri geliyor,

Derdimiz nura ayna olmak, Allah biliyor,

Bu uğurda Ferhat misal dağları deliyor,

Azmin sancağı Yeni Asya Gazetesi.

 

Yaz ki Yeni Asya’m her yer nurla dolsun,

Hakka, hakikate parlak bir yolsun,

İmkânsızlıkların imkânı olsun,

Sabrın kalesi Yeni Asya Gazetesi .

 

İmtihan dünyası, bu işler kolay değil,

Güce, paraya, kula etmeyiz meyil,

Bizler ahireti tercih ettik, dünyayı değil,

İhlâsın bayrağı Yeni Asya Gazetesi.

ERDAL ODABAŞ

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