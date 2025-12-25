"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ARALIK 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Nurlansın hep gönüller

Faruk RİFAİOĞLU
25 Aralık 2025, Perşembe
Dersin orta yerinde, sınıfın dikkatinin dağıldığını hisseden hocamız, sesini yükselterek, ‘’Evet beyler, bir nokta gözü kör eder’’ dedi.

Dağınık dikkatler toparlandı, ‘’Bir nokta gözü nasıl kör edebilir’’ diye. Rahmetli babamın Kur’ân öğretimi için bizi gönderdiği, bana ve kardeşlerime eğitim veren hocamız Arapça yazmayı da öğrettiğinden ve Osmanlıcaya olan ilgimden, hocanın ne demek istediğini anladım. Vakti zamanında bu cümleyi daha önce de duymuştum açıkçası.

Birincisi Arapça yazıda ve devamında Osmanlıca yazıda ‘’göz’’ kelimesi kef… vav… z harflerinin birleşmesiyle oluşur. Göz kelimesindeki ‘’z’’ harfini oluşturan noktayı kaldırdığınız zaman ‘’z’’ harfi ‘’r’’ harfine dönüşür, kef vav ve r harfleri bir araya gelmiş telaffuz ‘’kör’’e dönüşmüştür.

Osmanlıcayı veya Eski(meyen) Türkçeyi, Arap Alfabesi (elifbası) ile yazılan Türkçe olarak düşünebilirsiniz. 

Yaşça bizden kıdemliler, çok küçük ayrıntıların çok büyük anlamlar ifade edebileceği gerçeğini insanlara anlatmak ve onların dağılan dikkatlerini toparlamak amacıyla da bir nokta gözü kör eder derlerdi...

Noktaların öneminden hareketle, insanına ve özelinde de eğitime yatırım yapmayan toplumlar çöker, bunlar da unutulmaması gereken çok önemli noktalardır.

Evimden başlayarak mahalleme, semtime, ilçeme; hatta mekândan uzaklaşıp bir uzay aracına binmişim gibi dünyaya şöyle bir uzaktan baktığımı düşündüm. 

‘’Oldu mu şimdi dünya da bir nokta.’’ 

Sadece bomboş gözlerle bakmayıp dolu dolu anlamlı bakmaya çalıştım. Yavrularımı, kardeşlerimi, sevdiklerimi gözlemleye çalıştım. 

Muhakkak bu gözlemlerde sıkıntılı olana yardım edebileceğim, onu takdir edebileceğim belki kendime çekidüzen vereceğim ve yardım alabileceğim noktalar aradım.

Biriktikçe noktalar o noktaların sorunlara dönüşen çizgiler gibi uzayıp gittiğini görüyordum. 

Noktaların çizgiye dönüşmemesi için elimizden geleni yapıyor muyum? Belki bazen, ama yetersiz.

Dikkatimi yoğunlaştırmam gereken noktaları gözden kaçırmamaya çalışırken, geriye dönüp düzeltme yapamayacağım noktaları da düşündüm. Gelecekte aynı hatalara düşmemek için o noktalara daha da dikkat edeceğime dair kendime sözler verdim, elimden başka da bir şey gelmedi zaten.

Kafa fenerimin ampulü ısınmış, pili de zayıflamıştı, ümitsizliğe kapılmaya başlamıştım ki hemen Kur’ân’ı açtım, Yusuf Suresi’nin 87. ayetinde: “Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah’ın rahmetinden ümidini kesmez” buyruğunu gördüm. Bu ayetle gözlerimin ve gönlümün nurlanmış, ruhuma bir pencere açılmıştı sanki.      

Allah’ın rahmetine güvenerek, Rabbimin lütfunu kendime daha yakın hissetmeye çalıştım.

Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Moskova’daki bombalı saldırıda 2’si polis 3 kişi öldü

    Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasıyla ilgili İstanbul Başsavcılığı ve Fenerbahçe'den açıklama

    Gazze'yi yine tehdit etti

    Masada alın teri temsil edilmedi

    İfade hürriyetine darbe vuruluyor

    Sır dolu uçak kazası

    Milletvekilleri örnek olsun: Çifte maaşlara son verilsin

    Tahran'da hava kirliliği sebebiyle futbol müsabakaları ertelendi

    Libya askeri heyetinin içinde bulunduğu jet düştü - Libya'da milli yas ilan edildi - Enkazdaki çalışmalar sürüyor

    Avustralyalı aktivist Martin de İslam'la şereflendi: 'Kur'an'ın güzelliğini anladığınızda herkesin Müslüman olmamasına şaşırıyorsunuz'

    Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran yeniden test yaptırmak istediğini açıkladı

    Bu tablo doğru mu? - Uyuşturucu kullanımında ürküten rakamlar

    Maduro: BMGK'den "ezici destek" aldık

    Fransız milletvekili: Gazze konusunda bir sessizlik hakim olmaya başlaması son derece utanç verici

    Washington Post: İsrail, Suriye'deki Dürzilere terör örgütü PKK/YPG üzerinden yardım etti

    Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı

    Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

    'Dün geceden beri yoğun hava saldırısı altındayız'

    Türk-İş’e açlık sınırı eleştirisi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.