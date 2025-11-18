Aile saadeti, muhabbet, şefkat, mevedded - 2

Ailenin çekirdeği, mayası, esası, temeli anne ve babadır. Çocuklar da hem dünya, hem de Cennet meyveleridir.

Yazının ilk bölümündeki ayetlerdeki ilâhî hükümler insanlığın, özellikle de Müslüman ailelerin yol haritası, rehberi ve vazgeçilmezleridir. Bu hakikatlere uyulmadığı takdirde temel eksen kayması kaçınılmaz hâle gelir ve neticede aile birliği, saadet ve huzur aramak beyhudedir. Bütün menfîlik ve olumsuzluklar en dar çevreden en geniş sınırlara kadar-dünyanın bir köy hâline geldiği- böyle bir ortamda insanlık ailesini bütünüyle etkiler. Bugün insanlığın ve biz Müslümanların muhatap olduğu bu ciddî problem yumağı derinleşerek devam eder.

Aile yuvasının temeli, mutluluğu, huzuru konusunda da en büyük ve vazgeçilemez rehber Hz. Muhammed’dir (asm).

İslâmın, hayatın bütün detaylarıyla ilgili hükümlerini tatbik eden muhakkak ki: Hz. Muhammed’dir (asm). Allah’ın razı olacağı tarz ve şekilde yaşamasıyla ancak hakîkat ortaya çıkar saadet ve mutluluk vukua gelir.

Aile hayatının temel düsturları: Peygamberimizin (asm) eşleriyle ve neslinin mensuplarıyla olan münasebet, ilgi ve alâkasıdır. Aile hayatının tanziminde “Ezvac-ı Tahirat” lâkaplı, mü’minlerin annelerinin önemli yeri vardır. Hz Muhammed’le (asm) geçirilen hayatla ilgili onların: “Dünyanın en mükemmel aile reisiydi.” Beyanı aile saadetinin ölçüsüdür.

Ezvac-ı Tahirat okulunun birinci talebesi, zekâ, hafıza ve kavrayışta üstün kabiliyetli, en çok hadis rivâyet eden sahabelerin dördüncüsü Hz. Aişe’den (ra) aile konusundaki bazı hadisleriyle konuyu sürdürelim:

• Allah bir ev halkı hakkında hayır dilerse, onları yumuşak huylu kılar. (Câmiü’s-sağîr no:393)

• Kadın kocasına, “Ben senden ne hayır gördüm ki?” derse, iyilikleri boşa gitmiş olur. (Câmiü’s-sağîr no: 779)

• Biriniz yolculuktan evine döndüğünde çoluk çocuğuna bir hediye getirsin. Taş gibi değersiz bir hediyeyle de olsa onlara sürpriz yapsın. (Câmiü’s-sağîr no: 789)

• İnsanlar içinde kadın üzerinde en fazla hak sahibi kocası, erkeğin üzerinde de anasıdır. (Câmiü’s-sağîr no: 1186)

• Bereketi en fazla olan kadın, geçimi en kolay olandır. (Câmiü’s-sağîr no: 1187)

• Özür dileyecek davranışlarını azalt. (Câmiü’s-sağîr no: 1361)

• Cennette büyük bir köşk vardır. İsmi “Dârü’l-ferahtır. Sevinç köşkü. Buraya ancak çocukları sevindirenler girer. (Câmiü’s-sağîr no: 2321)

•Mü’minlerin iman bakımından en üstünlerinden bir tanesi de ahlâkı en güzel olanı ve aile fertlerine en lütufkâr davrananıdır. (Câmiü’s-sağîr no: 2483)

• İnsanlara lâyık oldukları değeri veriniz. (Câmiü’s-sağîr no:2735)

• İçinde Kur’ân okunan bir ev, yer ehline yıldızların parlak göründüğü gibi gök ahâlisine öylesine parlak görünür. (Câmiü’s-sağîr no: 3222)

• Çocuğun babası üzerindeki hakkı, ona güzel bir isim koyması, iyi bir anne ve eğitimi için uygun bir muhit seçmesi ve güzel bir terbiye vermesidir. (Câmiü’s-sağîr no: 3746)

• Akrabalarla iyi ilişkiler, güzel ahlâk ve hoş komşuluk, memleketleri mamur ve ömürleri uzun eder. (Câmiü’s-sağîr no: 5001)

Çocuklarımıza bakış açımız:

Muhakkak, her bir ağacın semeresi (meyvesi) vardır. Kalbin semeresi de evlattır. Evlat, dünyada iftihar ve sürûr sebebi ve ahirette nurdur. Evlat, Allahü Teâlâ Hazretleri’nin rızıklarından bir rızıktır. İmâm Nevevî Hazretleri “Küçük çocuğu muhabbetle öpmek sünnettir.” demiştir. Her bir mü’minin çocuğunun kokusu, Cennet kokusundandır.” (İbn-i Abbas (ra))