Aile saadeti, muhabbet ve şefkat - 6

Asrın getirdiği karmaşadan dolayı aile bütünlüğü, huzur ve saadeti çok ciddi durum arz etmektedir. Özellikle dindar aileler şu şartları çok iyi tahlil etmeli ve tedbirler almalıdır.

- Ailenin direği ve ana gövdesi olan eşlerin birbirine karşı saygı ve sevgileri.

- Çocuklara karşı firesiz her gün ilgi, alâka ve sevgi.

- Teknojinin beyinlere hâkimiyetinin en asgarî dereceye inecek şekilde kontrolü.

- Aile ortamında, manevî ahlâk kaidelerinin hayatta tatbikini sağlayacak, eğitim, bilgilendirme, nezaket, prensip, zamanı değerlendirme, ibadet, adaletli ve hakkaniyetli davranmak.

Bu konuda Kur’ân ve sünnet hükümlerini ihtiva eden Risale-i Nur külliyatından, aile içi karşılıklı ilgi, alâka, şefkat, hukuk, hürmet ve sevgiye dönük manevî ve eğitim ağırlıklı çok önemli tespit ve tavsiyeler:

Anne ve babanın önemini anlatan tespit:

- “Dünyada en yüksek hakikat, peder ve validelerin evlâtlarına karşı şefkatleridir. Ve en âlî hukuk dahi, onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. Çünkü onlar, hayatlarını, kemâli lezzetle evlâtlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar. Öyleyse, insaniyeti sukut etmemiş ve canavara inkılâp etmemiş herbir veled, (evlât) o muhterem, sadık, fedakâr dostlara hâlisâne hürmet ve samimâne hizmet ve rızalarını tahsil ve kalblerini hoşnut etmektir.” (Mektubat, 21. Mektup.)

Evlâtları anne baba hakkına karşı uyaran bir ihtar:

- “Ey hanesinde ihtiyar bir vâlide veya pederi veya akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amelmânde [çok yaşlı veya hasta] veya âciz, alîl bir şahıs bulunan gafil!. Ayeti- kerimeye dikkat et. Evet dünyada en yüksek hakikat, peder ve vâlidelerin evlâdlarına karşı şefkatleridir. Ve en âlî hukuk dahi, onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. Çünki onlar, hayatlarını kemali lezzetle evlâdlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar. Öyle ise, insaniyeti sukut etmemiş ve canavara inkılâb etmemiş herbir veled; o muhterem, sadık, fedakâr dostlara hâlisane hürmet ve samimane hizmet ve rızalarını tahsil ve kalblerini hoşnud etmektir. Amca ve hala, peder hükmündedir; teyze ve dayı, ana hükmündedir.” (21. Mektub)

- “Ey insan! Aklını başına al. Eğer sen ölmezsen, ihtiyar olacaksın. sen vâlideynine [anne-babana] hürmet etmezsen, senin evlâdın dahi sana hürmet etmeyecektir. Eğer âhiretini seversen, işte sana mühim bir define; onlara hizmet et, rızalarını tahsil eyle. Eğer dünyayı seversen, yine onları memnun et ki, onların yüzünden hayatın rahatlı ve rızkın bereketli geçsin.” (21. Mektub)

Anne babanın, çocuklarına karşı şefkatle muamelesinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili tavsiye ve tespit de şöyle:

- “Herbir adam eğer hanesinde dört beş çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük Medrese-i Nuriye’ye çevirsin. Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş on dakika dahi olsa Risale-i Nur’u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar, hakikî talebe-i ulûmun sevaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlâs Risalesi’nde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar. Hakikî ilim talebeleri gibi, onların maişetlerini temin hususundaki âdi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir diye kalbe ihtar edildi... Ben de kardeşlerime beyan ediyorum.”

( Emirdağ Lâhikası 2)

