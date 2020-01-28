Külliyattaki Kur’an tarifleri (2)

Geçen hafta başladığımız Risale-i Nur külliyatında, Kur’an’ın, anlam ve tarifleri konusuna bu hafta da devam edelim.

Kur’an, zeminde ve gökte gizli Esmâ-i İlahiyenin mânevî hazinelerinin keşşâfı.

Kur’an; nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesidir.

Kur’an; şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesidir.

Kur’an’da, hiçbir cihetle eser-i tasannu’ ve tekellüf görünmüyor.

Kur’ân’ın nûrundan uzakta kalanlar zulmette kalırlar.

Kur’an’ın nuruyla, herşey görünür, anlaşılır ve bilinir.

Kur’anda hep dâva nurdan nuradır.

Kur’an’da mücazefe olamaz. Belagat-i hakikiyesine mübalağa yakışmaz.

Kur’an’daki edebse hevayı karıştırmaz.

Kur’ân-ı Azîmüşşan yedi vecihle harikadır.

Kur’ân-ı Azîmüşşan’ın elbette her harfinde on ve yüz ve bazen bin ve binler sevap bulunur.

Kur’ân-ı Azîmüşşan’ın, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın rahmeten li’l-âlemîn olduğunu kâinatta ilân etmiştir.

Kur’an-ı Hakîm şu âlem-i insâniyetin mürebbisi, hikmet-i hakikîsi, mürşid ve hâdîsidir.

Kur’an-ı Hakîm, ehl-i şuura îmamdır.

Kur’an-ı Hakîm’in her harfinin okunmasıyla öyle bir kıymeti olur ki, bir harf, on, yüz, bin ve binler sevabı ve baki meyve-i uhreviyi verecek mahiyettedir.

Kur’an-ı Kerim, bütün insanlara rahmettir. Çünkü herbir insanın şu hakikî âlemden kendisine mahsus hayalî bir âlemi olduğu gibi, herkes kendi meşrebine göre Kur’ân’dan fehim ve iktibas ettiği, hâfızasında kendisine has bir Kur’ân vardır ki, onun ruhunu terbiye, kalbini tedavi eder.

Kur’an-ı Kerim, irşadını noksan bırakmamıştır. Bu zamanın fencilerini de istifadeden mahrum etmemek üzere, çok karine ve emarelerin vaz’ıyla, hakikatlere işaretler yapmıştır.

Kur’an-ı Kerim, umumi bir muallim ve bir mürşiddir.

Kur’an-ı Kerim, zahiren ve batınen, nassen ve delaleten, remzen ve işareten, her zamanda vücuda gelmiş veya gelecek herşeyi ifade ediyor.

Kur’an-ı Kerime imtisal ancak beladan kurtuluş çaresidir.

Kur’an-ı Kerîm’in cihanşümûl bahçesinden derilen bir gül demetidir.

Kur’an-ı Mu’cizü’1-Beyân bütün mukaddes ve hakîkatli kitapların hulâsatü’1-hulâsasıdır.

Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyân kâinat semâsında daim parlayan ve hiçbir vakit gurub etmeyen, âlem-i hakikatın Şemsüşşümus’udur.

Kur’an-ı Mucizü’l-Beyan, nev-i beşeri itaate irşad, isyandan zecr ve men etmek üzere kullandığı üslüb-u alisi vardır.

Kur’an’ın beyânâtı, beşeriyetin refâhı nokta-i nazarından Yunan felsefesinin ifâdâtından pek ziyâde ulvîdir.

Kur’anın bir harfinden bir sahife kadar esrar bulduklarını ülemâ-i ilm-i huruf iddia ederler ve dâvalarını o fennin ehline isbat ediyorlar.

Kur’an’ın bir kısmı, bir kısmını tefsir eder.

Kur’anın bir nakş-ı i’câzını bütün mu’cizât-ı enbiya, göstermiştir;

Kur’anın düsturları, kanunları, ezelden geldiğinden ebede gidecektir. Medeniyetin kanunları gibi ihtiyar olup ölüme mahkûm değildir. Daima gençtir, kuvvetlidir.

Kur’anın ekser âyetleri, herbiri birer hazine-i Kemâlâtın anahtarı ve birer define-i ilmin miftahıdır.

Kur’anın en büyük mu’cizelerinden birisi de, gençlik ve tazeliğini muhafaza etmesidir. Ve o asırda inzal edilmiş gibi, her asrın ihtiyacını karşılayan bir vechesi olmasıdır.

Kur’ân’ın fesâhat, belâgat ve nezâhet îtibârıyla mümtâziyeti, Müslümanları başka belâgat aramaktan vâreste kılmaktadır. Monsieur Renaud (Mösyö Reno)

Kur’an’ın güzelliği, diğer bütün edebî eserlerin güzelliklerinden kàbil-i temyizdir.

Kur’an’ın hakaikinden herkes, her tabaka, her zaman, fehmine, istidadına göre hisse alabilir ve hissedardır.

Kur’an nurundan istifadelerimizin ebedîolması dilek ve temennisiyle.