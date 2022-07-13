Nur talebelerinin özellikleri

Risale-i Nurlarda tarihe geçen, ihlâs ve samimiyetleriyle bu kudsî davayı cihanşumul hale getiren Nur Talebelerine üstadları çok özel bir önem atfetmiştir.

Taltif, teşvik, tespit ile, sadakatlarının bir mükâfatı olarak özel unvan, meziyet ve mizaçları takdir edilmiş. Bazılarını kısaca nazara vermeye çalışalım.

“Aklen Hulûsi, kalben Sabri, vicdanen Hüsrev hükmünde olan Refet Bey.” (Barla Lah. No:65)

“Altı sene bana kemal-i sadakatle, hasbî olarak hizmet eden ve harika olarak benim gibi bir asabî adamı hiçbir vakit gücendirmeyen ve müsvedde kâtipliğini daima yapan Süleyman Efendi.” (Barla Lah. M. No:64)

“Biraderzadem merhum Abdurrahman’ın vefatını müteakip yanıma gelip, kuvvetli emarelerle Abdurrahman’ın yerine bana gönderildiği kalbime ihtar edilen, gayet çalışkan ve hâlis kardeşlerimizden, elmas kalemli, Kuleönlü Sarıbıçak Mustafa Hulûsi.” (Barla Lah. M. No:132)

“Bütün Söz ve Mektûbat’ın birer mürşid-i kâmil vazifesini gören İmamoğlu Hafız Mustafa,” (Barla Lah. M. No:141)

“Dâvâyı ispat eden kuvvetli delilciler, Süleyman Efendi, Mustafa Çavuş ve Bekir Bey kardeşler.” (Barla Lah. M. No:144)

“Ehl-i bid’anın şiddetli hücumuna mâruz kalan Süleyman.” (Barla Lah. M. No:171)

“Hâfız Ali’nin dersini ne tarzda anladığını göstermesi. (Barla Lah. M. No:158)

“Hakikî ve birinci bir kardeşimiz olan Hakkı Efendi. (Barla Lah. M. No:41)

“Hulûsi Beyin selefi, yirmi altı yaşında vefat eden biraderzadem Abdurrahman.” (Barla Lah. M. No:23)

“Hulûsi gibi mühim bir talebem. (Barla Lah. M. No:119)

“Hulûsi-i Sânî ve büyük bir âlim olan Sabri Efendi.” (Barla Lah.Sh:35, Yeni: 77, M. No:25)

“İkinci bir Hüsrev ve küçük bir Sabri olan zeki Zekâi.” (Barla Lah. M. No:59)

“İkinci Sabri olan Hafız Ali Efendi.” (Barla Lah. M. No:204)

“İkinci Sabri ve ikinci Hüsrev ve birinci Ali.” (Barla Lah. M. No:110)

“Kuleönü karyesinden elmas kalemli Mustafa’nın kıymettar arkadaşı Hafız Mustafa.” (Barla Lah. M. No:140)

“Kur’ân’a büyük hizmet edecek olan Küçük Hâfız Zühdü. (Barla Lah. M. No:46)

“Mühim bir talebe olan Seyyid Şefik. (Barla Lah. M. No:45)

“Nur Risalelerine çok müştak ve onların mütalâasından intibaha düşen bir doktor. (Barla Lah. M. No:68)

“Risale-i Nur’un tesvid ve tebyizinde çok hizmeti sebkat eden Şamlı Hafız Tevfik. (Barla Lah. M. No:142)

“Risale-i Nur’un tesvidinde çok hizmeti sebkat eden temiz kalbli, ihlâslı, güzel bir hafız, müdakkik bir hoca olan Hafız Halid. (Barla Lah. M. No:133)

“Sual etmekte çalışkan, yazmakta tembellik eden Re’fet. (Lem’alar, 28. Lem’a, 5 Nükte, Sh:343 / 617)

“Şahsımı görmemiş, dellâllığım eseri olan risaleleri gördüğünden, haddimden pek çok fazla olan sena ve medhi, risalelere ve esrar-ı Kur’ân’a ait olduğunu gören, Müftü Ahmed Feyzi Efendi. (Barla Lah. M. No:159)

“Ümmî, fakat allâmelerin işini gören ve esrâr-ı Kur’âniyeye karşı Isparta’nın intibahına sebep olan, âhiret kardeşim Âdilcevazlı Bekir Ağa. (Barla Lah. M. No:54)

“Yeni mühim bir kardeşimiz Müftü Ahmed Feyzi Efendi. (Barla Lah. M. No:159)

Ve daha niceleri! Mekânları cennet olsun. Rabbim bizlere ve gelecek Nur Kahramanı nesillere örnek olmayı, manen bu mümtaz halkanın, hizmet, sadakat ve tarzını devam ettirmeyi ve yaşayıp, yaşatmayı nasip etsin. Amin.

NOT: MÜBAREK KURBAN BAYRAMINIZI tebrik eder iki cihan saadeti dilerim. N.E