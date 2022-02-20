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20 ŞUBAT 2022 PAZAR - YIL: 52

Dokunuşun keşfi

Nurenda Yaşar Coşkun
20 Şubat 2022, Pazar
Dokunuş yoksunu bir ulus, gayet hızlı bir biçimde güven yoksunu bir ulusa dönüşür. 1

Güvenin, sözcüklerle inşa edildiğini sanıyoruz. Çocuklarımıza güven veren bir ebeveyn olmanın ya da onları güvenilir bir insan olarak yetiştirmenin öğütlerle olacağını düşünüyoruz. İçtimaî hayatımızı, sosyal hayatımızı, aile hayatımızı, arkadaş hayatımızı oturup Sünnet-i Seniyyeye göre masaya yatırmadığımız takdirde yalan yanlış hurafelerin, geleneklerin dayatmalarından kurtulamayacağız. Kendi çocuğunu aile büyüğünün yanında sevmenin, dokunmanın ayıp sayıldığı dönemler hangi sünnetin uygulamaları acaba? Resulullah’ın (asm) insan ilişkileri, çocuklarına, torunlarına olan tavrı, hanımlarına, ashabına olan muamelesi gibi hayatî derecede önem arz eden konuları oturup incelemezsek sadece fert ya da aile değil topluma faturası ağır olan durumlarla karşılaşmaya devam edeceğiz.

Peygamber Efendimizin (asm) çocukları sevmek, onları öpmek, sarılmak ile ilgili hadisleri olması bir yana onun yaşayışına baktığımızda hem çocuklarıyla hem torunlarıyla oyunu ihmal etmediği, özellikle fizikî teması bol olan güreş gibi, sırtında taşımak gibi oyunları sıkça oynadığını görürüz. Fizikî temasın bebek, çocuk üzerindeki etkileri o kadar çok ki bunu keşfetmemiz için kendi Peygamberimizin (asm) hayatına bakmak yeterliyken ne yazık ki soğuk Batı tarafından şu an bize bir mu’cizeymiş gibi sunulması üzücü.

Çocuklarınızı çok öpün, her öpüşte Cennetteki dereceniz yükselir. (Buhari)

Çocuğa “değer kazandırmak” fıtrî davranışlarla ancak mümkündür. Anne, baba âlim de olsa “değer kazandırmak” öğretilerle, sözcüklerle, anlatmayla pek mümkün olmaz. Peygamber Efendimiz (asm) çocuğu öpmekten bahsediyor, bu zaten anne babanın zorlanarak yaptığı bir şey değil. Çözüm yolları bu kadar kolayken, fıtrata kodlanmışken neden insan zor yollar arar kendine?

Güzel hasletler, müsbet duygular muhabbet zemininde yeşerir. Muhabbet ise gösterildikçe inkişaf eder, çoğalır. Çocuğa muhabbeti göstermenin, sevdiğini hissettirmenin en güzel yolu da bol bol sarılmak, öpmek, kucaklamak, oynamaktır.

Sizin hânenizdeki masum evlâtlarınızla mâsumane sohbet, yüzer sinemadan daha ziyade zevklidir.2

Gözlerimizi telefon ekranlarından çocuklarımızın gözlerine çevirme vakti, güzel ahlâkın inşası için çocuğun belli bir yaşa gelmesini beklemek yanlış. Zamanında Sünnet-i Seniyyeye kulak verip, fıtrat programımız dâhilinde davranırsak çocukta ahlâk programı zaten kendiliğinden açılacaktır.

Dipnotlar:

1. Mariana Caplan, To Touch Is To live.

2. Lem’alar, 24. Lem’a.

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