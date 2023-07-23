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23 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

15 Temmuz soruları…

Ömer Faruk ÖZAYDIN
23 Temmuz 2023, Pazar
Madem sormak hakikati rendeçler, madem merak ilmin hocasıdır ve madem gazetecilik araştırmayı gerektirir ki okuyucularına projektör tutsun.

Biz de bu bağlamda sorularla doğrulara müşteriyiz, ne kimseyi suçlamak ve ne de kimseyi aklamak derdinde değiliz. Derdimiz hak hukuk ve adalettir.

15 Temmuz öncesi, vukuu ve sonrasıyla tam bir paradoks barındırıyor. “Yumurta mı tavuktan çıkar, yoksa tavuk mu yumurtadan” gibi…

Neyi nereye oturtacağımız akla ziyan denklemler yumağı… 

Daha ilk dakikada öne mi çekildi, planlı mıydı, darbe içinde karşı darbe miydi, kim hain, kim vatansever; Hulusi Akar, Ömer Halisdemir, Erol Olçok, Adil Öksüz, silahsız askerî

öğrencilerin kafasını kesen asker dışı güçler, Erdoğan’ı Marmaris’ten sağ/salim getiren pilotların cemaatçi olup tutuklanmaları v.s. Binlerce beyin kablolarını yakan çelişkiler doğrulanmayı bekliyor. 

İşte o soruların en başında gelen, Erdoğan’ın daha ilk dakikada mikrofonlara dediği; “15 Temmuz Allah’ın bir lütfu” ifşaatı.

Acaba bu lütuf; cemaatçi dediği kendi memuruyla köpürtülen “Ergenekon ve Balyoz” kumpas davalarında hapisler ve tasfiyeler olduğu gibi, 15 Temmuzla da “beraber yürüdük”lerini yolda bulduklarıyla tasfiye etmek için yine bir kumpas kurulduğu iddiaları… (Başka bir ifadeyle bir taşla bir kaç kuş vurmak…)

Lütuf demişken; Norveç’li gazeteci ve yönetmen Johren Lorenzten Oslo’da galasını yaptığı “15 Temmuz Allah’ın bir lütfu” adlı belgeselde askerî okul öğrencilerine dikkat çekiyor.

Gerçekten silahsız ve hiç bir şeyden habersiz o gençlerin o gece köprüde ne işleri vardı? Ve bir kısmını katleden asker dışında hangi güçlerdi?

Tuhaflıklar zinciri peş peşe…

İlk defa sivil inisiyatifle alındığı iddia edilen bir darbenin araştırılmasını hem Mecliste hem de mahkemelerde kimin ve neden engellendiği…

Aynen 12 Eylül darbesine giden yolda Org. Bedreddin Demirel’in dediği “ihtilal olgunlaşsın diye akan kanlara bir yıl seyirci kalındı” itirafında olduğu gibi, 15 Temmuz darbe kalkışmasını aylar evvel bilindiği ve iktidarın bu durumu lehine çevirmek için hiç bir tedbir almadığı iddiaları henüz cevap bulmuş değil. 

Bir başka araştırılması gereken iktidar kanadından gelen itiraf gibi açıklamalar… 

O günkü Başbakan Binali Yıldırım’a tevcih edilen; ‘Sizi çok zorlayan bir proje oldu mu?’ sorusuna cevap olarak “Yani hoşuma gitmeyen proje 15 Temmuz. Keşke olmasaydı” şeklinde verdiği cevap mesela…

AKP eski Gaziantep Milletvekili Tayyar Şafak’ın “15 Temmuz gerçek anlamda aydınlanırsa hain dediklerimiz kahraman, kahraman dediklerimiz hain çıkabilir” sözü gibi…

15 Temmuz savcısı “Terör örgütü olduğuna inandıramadık, çünkü delil bulunamadı. Çatı İddianamesinde, silaha yönelik bir delil bulamadıklarını itiraf eden Harun Kodalak’ın sözleri gibi… 

15 Temmuz kumpasında 171 generalin “Darbeci ‘Yurtta Sulh Konseyi” üyesi olmakla suçlanıp tutuklandığını mahkeme sonucunda ise böyle bir örgütün olmadığının ortaya çıktığını, daha nice ifşaat ve cevap bekleyen sorular olduğunu anlıyoruz. Gün geçtikçe karanlıkta kalan soruların cevaplarının bulunacağına inanıyoruz. Zira meçhul darbe olmaz! 

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