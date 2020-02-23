Kıyamete kadar yeni Asya

An itibariyle 18.250+(3) kere; TBMM’sine, siyaset âlemine evimize, iş yerimize, mefkûremize, çoğumuzun yol haritasına, kısaca Türkiye gündemine girmiş, savrulmaların yaşandığı bir çok badirede istikamatte kalmamıza vesile olmuş Yeni Asya...

İsimleri aynı, sahipleri ve fikriyatları farklı bir kaç gazete haricinde, 50 sene yayında kalan kaç gazete var desek; hürriyetçi, Hak ve adaletten yana, iktidarlardan nemalanmadan, inandığı hakikatleri pervasızca haykırarak, fikriyatını değiştirmeyen tek gazete, Yeni Asya...

Dile kolay tam 50 sene, 365 gün; pazar, bayram, tatil demeden, durup dinlenmeden, her gün 16 sahife... (darbelerde 12) Her sahifesi ilim, irfan, şuur ve ciddî emek isteyen ideal; Kur’ân, hadîs, Risale-i Nur ve tarih bilgisi gerektiren, geniş yelpazeli bir donanıma sahip yazılar...

Ve onları yazan, çizen yazarlar ordusu ve o yazıları elimine ve kritize eden, Türkçe ve edebiyat bilgisi gerektiren donanımlı, kanunlar muvacehesinde edite eden yazı işleri personeli, müdürü genel koordinatör, yayın yönetmeni...

Ve bu gazetenin çıkmasında mesuliyeti dairesine alan yönetim kurulu ve o kurulun başkanı...

Her çıkan yazıyı okuyan ve yazarlar kadar belki daha fazla bilgi sahibi olan bir okuyucu kitlesi (cemaat)...

Ve öyle bir cemaat ki; Demokles’in kılıcı gibi, yazarları yanlış yazmaktan teyakkuza sevk eden.

Var mı ki bir yazı kazara Risale-i Nur şuur ve gayesine mugayyir bir cümle veya kelime veya ters bir resim (basıla)...

Alo, efendim. Ben falan mahalden filan. Yazı işlerini bağlar mısınız?

Yazar, müdür, olmadı gyy’sine; kardeşim/ağabeyim bu yazıdaki şu cümle, bizim dâvâmıza,

Üstadımıza ve Zübeyir Ağabeyin prensiplerine uyuyor mu? Yetkili; “evet ağabey haklısınız, bir tashih hatası, gözlerden kaçmış, özür dileriz, diyerek hesap soran/veren...

Ve öyle bir gazete ki uzaktan; çoğu hiçbir karşılık beklemeden fisebilillah şevk ve aşkla yazan, başka bir iş yapmayıp bütün gününü gazetede geçiren müdür yazar-çizer, kitap baskı-dizgi emekçileri, temizlikçi, aşçı, çaycı, nakliyeci, şoförlerin; az bir maaşa kanaatle çalışması...

Ve gazetenin bizlere ulaşması için bayii olmayan yerlerde elden dağıtımını üstlenen hizmet gönüllüleri...

Hem de parasızlık, imkânsızlık ve siyasî, askerî, idarî baskı altında bir gün dahi tiraj kaygısı taşımadan, her türlü tehditlere aldırmadan, doğru bildiği yoldan şaşmadan

Mehdi ve Süfyan, Hz. İsa (as) ve Deccaliyet mücadelelerini hiç çekinmeden nazarlara veren, manşetlere çeken...

Her türlü biat teklilerini elinin tersiyle iten, ihtiyacı olmasına rağmen sahibi olan cemaatten başka kimseden yardım almayan tek ve benzersiz, Yeni Asya...

BEDİÜZZAMAN’IN SESİ YENİ ASYA

Bir gazetenin ayakta kalabilmesi için Basın İlân Kurumu’nun verdiği reklâm gelirleri olmazsa, gazeteyi satın alma bedeli olan bir iki lira ile hiçbir gazete hayatiyetini sürdüremez. Büyük bir pasta olan bu Devlet ilânlarından en büyüğünü her zaman iktidarın emrinde olan gazeteler alır. Bize de kanunî olması hasebiyle devede kulak...

Son dönemde bu kulak, kulak arkası edilmiş olup, çerez parasına düşmüş, biat ettirmek için tehdit aracına dönüştürülmüştür. Bu gazete cemaatiyle ayakta durduğundan bu baş eğdirme, düzene biat ettirme, herkesin revâ gördüğü, koroya katıldığı, zulümleri görmeye ve bunu milletine anlatmaya devam edecektir. Kimsenin kuşkusu olmasın ki, bu cemaat dişinden tırnağından arttırdığı bileziklerini yine satar, kimseye muhtaç etmez inşaallah.

Bediüzzaman’ın dediği gibi; “Yüzer milyon başların feda oldukları bir kudsî hakikata, başımız dahi feda olsun. Dünyayı başımıza ateş yapsanız, hakikat-i Kur’âniyeye feda olan başlar, zındıkaya teslim-i silâh etmeyecek ve vazife-i kudsiyesinden vazgeçmeyecekler inşâallah!” 1

Bilinmeli ki sadece bir gazete değil;

Yeni Asya bir dâvâdır...

Yeni Asya bir bürhandır...

Yeni Asya bir ekoldür...

Yeni Asya bir mekteptir...

Yeni Asya hürriyettir...

Yeni Asya Hak’tır, hukuktur...

Yeni Asya zalimin korkusu, mazlumun sesidir...

Yeni Asya kuvvetlinin değil, haklının yanıdır...

Ve... Yeni Asya Bediüzzaman’ınsesi olup kıyamete kadar susmayacaktır.

Dipnot:

1- Lem’alar