"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

“Küfe”mi dediniz?…

Orhan Ali YILMAZ
29 Aralık 2022, Perşembe
Rumcadan şu güzel Türkçemize geçmiş, hem de yüzyıllardır kullanageldiğimiz bir kelime aslında şu küfe…

Söğüt ya da benzeri ağaçların şu ince dallarından örülmüş, sırtta yük taşımaya yarayan, kaba fakat dayanıklı, hem derin, hem de büyükçe bir sırt sepeti olarak, kısaca tarif edilmekte.

Deyimlerimiz var tabii ki, ister istemez, bununla ilgili.

En meşhûr olanı da herhalde şu “sırtında yumurta küfesi taşımak” olsa gerek…

Şu deyim, her şeyden evvel, Üstâdımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin, talebeleriyle sevk edilip, 28 Ocak 1948’de konulduğu ve 20 Eylül 1949’a kadar yaklaşık iki sene (20 ay) kaldığı, en sıkıntılı vaziyette, 40 kişilik, camları kırık bir koğuşta, gıdasız, tek başına, kışta, işkenceli şu zemherir soğuğuna maruz bırakıldığı Ayfon Hapsi’nde, “Saff-ı Evvel” talebelerinden gayet mühim âlim bir talebesi olan Ahmed Feyzi Kul’un, mahkemede, Risale-i Nûr’un hakkaniyetini ispat sadedinde, kahramanca, “cesurâne” fakat “ihtiyatsız”, Nur mesleğinin en mühim bir esası olan şu “sırren tenevveret” düstûruna aykırı, ateşin müdafaasıyla ilgili olarak, mahkeme sonrasında kendisine hitaben söylediği, “Bak Kardaşım! Ben, senden daha cesurum; fakat ‘sırtımızda yumurta küfesi’ var…” şeklindeki gayet derecede ehemmiyetli şu ihtarını her nedense birden aklıma getirdi, derhâtır ettirdi bana.

Herhalde şu sözden, bu ihtardan kastedilen mânâ, şu dâvânın kutsiyetinin, dâvâ sahibinin üzerine yüklediği sorumluluğun şu müthiş ağırlığı, ya da meselenin ciddiyetiyle beraber şu nezâketine dâir farkındalığının en üst seviyesi, veyahut taşıdığı şu yükün, yüksek kırılganlık hassasiyeti yanında, nihayet derecede olan değerliliği, yahut şu fedakârlığın, hem de diğergâmlığın en münteha noktası olsa gerektir…

*

“Sırtında yumurta küfesi taşımak” deyimi, son günlerde, siyaset sahnesinde pek popüler, hem de şu siyasetçilerimizin mesailerinin onunla pek meşhûn oldukları bir kavram, şu “polemik” konusu olan.

Temel ayrım ya da tartışma ise, zannediyorum, şu “küfe”nin “kimin” ya da “kimlerin” sırtında olduğu konusunda düğümleniyor…

İktidar sözcüleri ya da şu hükümet taraftarları, “icra makamında” yalnız kendilerini gördükleri, hem de öylece, öyle de kabul ettikleri için, muhalefeti eleştirileri noktasında, şu “sırtında yumurta küfesi olmamakla”, tabir-i diğerle “tuzu kuru olmakla” tasvir edip, şu eleştirilerinin tamamen geçersiz, hem de değersiz, hiçbir kıymet-i harbiyelerinin olmadığını istihza yollu ifade ediyorlar.

Muhalefet ise, haklı olarak, asıl sırtında şu yumurta küfesi olanın, “itibardan tasarruf olunmaz!” itikadında olan ve bu parola üzere icra-i hükümet eden şu iktidar ya da hükümet değil, “millet” olduğunu açıkça ilan ediyorlar, delillerini de şu şekilde sıralıyorlar:

Son bir yıl içinde, akaryakıtın şu 8 liradan 25 TL’ye dayanmış olması.

1 Ocak 2021 itibariyle, sadece 7.5 TL olan doların, en son güncelleme ile şu 19 TL ‘ye dayanmış olması.

Türk Lirası’nın, komşu şu diğer ülkelerin paralarına karşın “en çok değer kaybeden para birimi” olması. Mesela, 1 Bulgar Levası’nın 10 TL’yi aşmış olması, 1 Azerbaycan Manatı’nın 11 TL’ye, yine 1 Gürcistan Larisi’nin de 7 TL’ye dayanmış olması buna örnek gösterilebilir.

Bunun anlamı ise, siz bırakın şu Avrupa’yı ya da Avrupa ülkelerini, bir Türk vatandaşı olarak sizin, söz konusu şu ülkelere seyahatiniz bile artık pahalı, şu “lüks” tüketim kapsamında olması demek…

Enflasyonun yıllık olarak, o da TÜİK’in rakamlarına göre % 85 düzeyinde gerçekleşmesi, ama asıl şu milletin hissettiği reel enflasyonun ve ona bağlı gıda enflasyonunun ise şu “üçlü” rakamlarda, bunun çok çok üzerinde olması.

Asgari ücretin artmasıyla beraber, ülkede yaşanan şu hiperenflasyon sebebiyle alım gücünün artmaması, tam aksine, her geçen gün erimesi, düşmesi.

Ev fiyatlarının “astronomik” seviyede artmış olması sebebiyle, dar gelirli vatandaşın ev alabilmesinin artık “hayal” olması.

“Öğretmenler” başta olmak üzere memurların, şu kiraların yüksekliği ve de ürkütücülüğü sebebiyle büyük şehirlerden, artık, adeta “kaçar” duruma gelmiş olması.

Ülkede toplanan şu vergi gelirlerinin “yarısından fazlasını”, dolaylı vergiler de denilen, şu vatandaşın ödediği Özel Tüketim Vergisi ile Katma Değer Vergisi’nin oluşturuyor olması.

Ve en son olarak, vergi, harç ve de cezaların 2023 itibariyle, MTV hariç, ortalama olarak %122.93 oranında arttırılmış olması.

Sizce, şu “deyim” neymiş; ya da kimin sırtındaymış şu “küfe”; sizi bilmem ama, açıkçası ben unuttum…

Okunma Sayısı: 121
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    6’lı Masanın hükümet programı hazır

    Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u 4-1 yendi

    Evlilik olmadan aile olmaz

    Hekimler göçüyor, Bakanlık bakıyor!

    AKP’yi boş tencereler sandığa gömecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilik hakkının kullanılmasında herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak

    Enflasyonun ürettiği kayıplar telafi edilmeli

    Süt üretimi dibe vurdu

    Memur-Sen ek zam istedi

    'Eskiden insanlar kıyafet isterlerdi şimdi yiyecek istiyorlar'

    Akşener: Birlikte kazanacağız

    İsrail Elçisi çok mutlu oldu

    6 Nisan’a kadar olursa seçime evet

    İngiltere'deki grev dalgası giderek büyüyor

    ABD'de Temsilciler Meclisi üyeleri resmi cihazlarda TikTok kullanamayacak

    Filipinler'deki sellerde ölü sayısı 25'e çıktı, 26 kişiden haber alınamıyor

    2,8 milyon kişi iller arasında göç etti

    Rusya: Kosova konusunda Sırbistan'ı destekliyoruz

    30 binden fazla Müslüman katıldı: ABD'deki Müslümanların iple çektiği kongre devam ediyor

    "Suudi Arabistan'da kar sevinci"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçimi açık farkla almak için
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasî vaatler ve ayak oyunları
    Ahmet BATTAL

    Kürtler ve MHP’li AKP
    Cevher İLHAN

    Siyasi “gazlama müjdeleri”
    Mikail YAPRAK

    Ülke siyasetine Said Nursî neşteri
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Rusya’da esirler ekmek ve yiyecek bulamıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Bir yıl daha devriliyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Sorularımızın cevaplarını nerede buluruz?
    Risale-i Nur'dan

    Milyarlar ehl-i iman, Risale-i Nur’la manen alâkadar
    Ali Rıza AYDIN

    Genel sağlık sigortası meselesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.