“Müfredat” üzerine…

Geçen 2022-2023 eğitim öğretim yılı ortasında, lise düzeyindeki okullara, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı şu Din Eğitimi Genel Müdürlüğümüz tarafından “Öğrencilerin Güncel Dinî-Felsefî Konularda Soru ve Rehberlik İhtiyaç Alanları” adlı beş (5) sayfalık bir Öğrenci Anket Soru-Cevap Formu gönderilmişti.

Amacı da, öğrencilere, şu dinî-felsefî konularda akıllarına takılan “güncel” hayatî soruları sordurup, sonrasında, bu sorulara cevap teşkil edecek yeni bir öğretim müfredatı ve buna bağlı, yeni şu “güncel” kitapların yazımı olduğunu anladığım; içinde; Allah’ın varlığı, Kader, Peygamberlik, Deizm, Kötülük Problemi, Cinler, Mezhepler, Mahremiyet, Savaş-Cihat İlişkisi başta olmak üzere, yüzden ziyade alt soru başlığı bulunan “gayet kapsamlı” bir anket çalışmasından bahsediyorum…

Ben de, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi, şu İlçe Zümre Başkanı olarak, “Anket Formu”nda belirtildiği üzere, 9 ile 12. sınıflara ayrı ayrı olarak, şu “Beyin Fırtınası Metodu” eşliğinde, büyük bir “özveri” ve “özenle” olduğunu düşündüğüm, öğrencilerimiz aracılığı ile şu minvalde “Sorular” belirlemiş ve bize bildirilen ilgili birime bağlı şu elektronik posta adresine göndermiştim.

Kaderimiz, önceden “belirlenmiş” midir, yoksa sadece “kaydedilmiş” midir?

Eğer “rızkımız” belli ise, ne diye çalışıp çabalıyoruz?

Külli İrade karşısında “Cüzî İrade” ne anlam ifade eder?

Allah’ın, bizim ibadetimize “ihtiyacı” var mıdır?

Allah, Şeytan’ı neden yarattı?

Allah, “kötülükler”i neden önlemiyor?

Allah, neden sadece Peygamberler ile konuşmuş?

Din bir tane ise, neden “mezhepler”e ihtiyaç var?

Bir mezhebe bağlı olmadan dinin “gereklerini” yerine getiremez miyiz?

Müziğin “haram” olmasının bir ölçüsü var mıdır ya da “hangi müzik türü” haram sayılabilir?

Kadınların “örtünmesi” ile ilgili âyet ve de hadisler neden ders kitaplarımızda yok?

Câriyelik Hukuku, kavramı, günümüz için de geçerli midir?

Cennet ile Cehennem, hâlen mevcut/yaratılmış mıdır, yoksa sonradan mı yaratılacaktır?

Müslüman ülkelerin/grupların, günümüzde yaptıkları savaşları “Cihat” olarak değerlendirebilir miyiz?

Devlete, kanun gereği faiz ödemek zorunda kalıyoruz, acaba günaha giriyor muyuz bu durumda?

Ders kitaplarımızda neden Kıyamet Alâmetleri’nden hiç bahsedilmiyor, anlatılmıyor?

İnsanlar, özellikle de gençlerimiz neden Deizm’e ya da Ateizm’e yöneliyorlar?

Kur’ân, bizlere bir “devlet modeli” önerir mi?

Dinin ne kadarı “siyaset”le ilgilidir?

İktidara gelmek için “dinî değerler” kullanılabilir mi?

İş bu çalışmanın üzerinden yaklaşık bir yıl geçmiş.. ve biz hâlen aynı yerde, bu tâdat edilen şu güncel “hayatî” sorularımıza ve de sorunlarımıza “tatminkâr” cevaplar verebilecek, üretebilecek yeni bir “Müfredat”a ve ona bağlı şu Yeni Ders Kitaplarına “pürdikkat” muntazırız ve şu “eşedd-i ihtiyaç” ile muhtâcız ve hâllini, çözümünü şu “sorumlu ilgililerden” şu “dört gözle” bekliyoruz…

