"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

Gaybı bilmemek de büyük bir rahmettir

İbrahim Günaydın
24 Ekim 2025, Cuma
İnsanın gaybı bilmemesi büyük bir rahmettir. Meselâ; trafik kazasında öleceğini bilen bir insan, ölmeden önce binler defa ölür. Yakınları da bu duruma çok üzülürler.

İşte bu bakımdan; insanın başına gelecek âfetleri, hastalıkları ve musibetleri bilmemesi büyük bir lütuftur. Allâh’ın ihsânı ve rahmetidir. İnsan, asıl yaratılış gâyesini merak etmeli, kulluk görevini düşünmeli ve faydasız ve zararlı şeyleri merak etmemelidir.

Adamın biri, Hz. Mûsa’dan hayvanların dilini öğretmesini istedi. Hz. Mûsa kabul etmedi. Bu sevdadan vazgeç. Aleyhine olur, mahcup olursun, dedi. Fakat adam çok ısrar ettiği için, ona köpek ve horozun dilini öğretti.

Adam, köpek ve horozun konuşmalarını dinlemeye başladı. Adamın hanımı sofra bezini silkince yere bir ekmek parçası düştü. Ekmeği horoz hemen kaptı. Köpek, “Bana zulmettin. Bu ekmeği ben yiyecektim. Sen bir buğday tanesini yiyebilirsin. Ben yiyemem” dedi. Horoz: “Merak etme, yarın sabah evin atı hastalanıp ölecek. Doyasıya et yersin” dedi.

Adam bunu duyunca atı hemen sattı.

Ertesi gün horoz, sofra bezinden fırlayan ekmeği yine kaptı. Köpek: “A düzenbaz horoz! Hani at ölecekti!” dedi. Horoz: “Atı adam sattı ve başka yerde öldü. Fakat merak etme! Yarın da katır sakatlanıp ölecek. Bol bol et yer bayram edersin” dedi.

Adam, hemen katırı da satıp zarardan kurtuldu.

Bu sefer horoz köpeğe: “Yarın da adamın kölesi ölecek, ziyafet verilecek bol bol yer karnını doyurursun” dedi.

Adam, hemen köleyi de sattı.

Horoz köpeğe şöyle dedi: “Yarın da ev sahibi ölecek ve bir öküz kesilecek. Bolca yersin ve karnını doyurursun” dedi.

Adam, horozdan ölüm haberini duyunca doğru Hz. Mûsa’nın yanına koştu. Çare istedi.

Hz. Mûsa: “Müslümanlara zarar verdin. Keseni doldurdun. Ok yaydan çıktı. Geri gelmesi mümkün değildir. Allah sana acıdı. Senin yerine atının canını alacaktı. Sen onu sattın. Sonra katırın canını senin yerine alacaktı, onu da sattın. Sonra senin yerine kölenin canını alacaktı, onu da sattın” dedi.

Adam: “Hiç olmazsa îmanlı ölmek için dua et” dedi. Hz. Mûsa: “Ya Rabbi! Bu dünya ölümlüdür. Sen onun canını imanlı al ve aydınlık âlemde dirilt” diye dua etti. 

(Mesnevî, Mevlâna C. Rumî, s. 273.)

Cenab-ı Hak, bazı büyük sıkıntı ve belâları az bir musibetle savabilir. Hoşlanmadığımız bazı şeylerin lehimize olduğunu düşünmeli, sabredip şükretmeliyiz. Çünkü, her şeyin en doğrusunu ve gaybı Allah bilir.

İman, İslâm, ihlâs, tevazu, Kur’ân ve sünnet üzere kalınız.

Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İslam Dünyasına birlik çağrısı

    Vergi ve zam bütçesi

    “Türkiye AB üyesi olmalı”

    61 milyon ton enkazla kaplanmış olan Gazze'de enkaz altında hâlâ binlerce ölü var!

    Venezuela, ABD'nin olası askeri hamlesine karşı binlerce Rus uçaksavar füzesini kullanacak

    Suriye'nin yeniden inşasının maliyeti 216 milyar dolar

    BM Nüfus Fonu yetkilisi: Gazze'de gördüklerimi unutamayacağım!

    İsrail'in Suriye'deki işgali ve saldırıları devam ediyor: Dera iline de saldırdı!

    'ABD, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı uzun menzilli füze kullanma yasağını kaldırdı'

    Meloni'den Filistin Devleti'ni tanımak için Hamas şartı

    Yurdun kuzeybatısında gök gürültülü sağanak bekleniyor!

    Galatasaray, Bodo/Glimt'i de yenerek puanını 6'ya çıkardı

    Tesla 13 bin aracını geri çağıracak

    İzmir'de evde patlama: 1 kişi yaralandı

    Sivrisineksiz bölge olan İzlanda'da rekor sıcaklıkların ardından ilk kez sivrisinekler görüldü

    Rus ordusu Kiev'e hava saldırısı düzenledi: 6 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

    Gazze'deki çocuklar şokta!

    'İslâmofobi'yi İsrail yayıyor

    6. Risale-i Nur Gençlik Şûrâsı Bursa’da yapılacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ali Ergün Ağabey dualarla
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.