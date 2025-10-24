Gaybı bilmemek de büyük bir rahmettir

İnsanın gaybı bilmemesi büyük bir rahmettir. Meselâ; trafik kazasında öleceğini bilen bir insan, ölmeden önce binler defa ölür. Yakınları da bu duruma çok üzülürler.

İşte bu bakımdan; insanın başına gelecek âfetleri, hastalıkları ve musibetleri bilmemesi büyük bir lütuftur. Allâh’ın ihsânı ve rahmetidir. İnsan, asıl yaratılış gâyesini merak etmeli, kulluk görevini düşünmeli ve faydasız ve zararlı şeyleri merak etmemelidir.

Adamın biri, Hz. Mûsa’dan hayvanların dilini öğretmesini istedi. Hz. Mûsa kabul etmedi. Bu sevdadan vazgeç. Aleyhine olur, mahcup olursun, dedi. Fakat adam çok ısrar ettiği için, ona köpek ve horozun dilini öğretti.

Adam, köpek ve horozun konuşmalarını dinlemeye başladı. Adamın hanımı sofra bezini silkince yere bir ekmek parçası düştü. Ekmeği horoz hemen kaptı. Köpek, “Bana zulmettin. Bu ekmeği ben yiyecektim. Sen bir buğday tanesini yiyebilirsin. Ben yiyemem” dedi. Horoz: “Merak etme, yarın sabah evin atı hastalanıp ölecek. Doyasıya et yersin” dedi.

Adam bunu duyunca atı hemen sattı.

Ertesi gün horoz, sofra bezinden fırlayan ekmeği yine kaptı. Köpek: “A düzenbaz horoz! Hani at ölecekti!” dedi. Horoz: “Atı adam sattı ve başka yerde öldü. Fakat merak etme! Yarın da katır sakatlanıp ölecek. Bol bol et yer bayram edersin” dedi.

Adam, hemen katırı da satıp zarardan kurtuldu.

Bu sefer horoz köpeğe: “Yarın da adamın kölesi ölecek, ziyafet verilecek bol bol yer karnını doyurursun” dedi.

Adam, hemen köleyi de sattı.

Horoz köpeğe şöyle dedi: “Yarın da ev sahibi ölecek ve bir öküz kesilecek. Bolca yersin ve karnını doyurursun” dedi.

Adam, horozdan ölüm haberini duyunca doğru Hz. Mûsa’nın yanına koştu. Çare istedi.

Hz. Mûsa: “Müslümanlara zarar verdin. Keseni doldurdun. Ok yaydan çıktı. Geri gelmesi mümkün değildir. Allah sana acıdı. Senin yerine atının canını alacaktı. Sen onu sattın. Sonra katırın canını senin yerine alacaktı, onu da sattın. Sonra senin yerine kölenin canını alacaktı, onu da sattın” dedi.

Adam: “Hiç olmazsa îmanlı ölmek için dua et” dedi. Hz. Mûsa: “Ya Rabbi! Bu dünya ölümlüdür. Sen onun canını imanlı al ve aydınlık âlemde dirilt” diye dua etti.

(Mesnevî, Mevlâna C. Rumî, s. 273.)

Cenab-ı Hak, bazı büyük sıkıntı ve belâları az bir musibetle savabilir. Hoşlanmadığımız bazı şeylerin lehimize olduğunu düşünmeli, sabredip şükretmeliyiz. Çünkü, her şeyin en doğrusunu ve gaybı Allah bilir.

İman, İslâm, ihlâs, tevazu, Kur’ân ve sünnet üzere kalınız.

